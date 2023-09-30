ᐅᑎᑭᑐᐏᐣ ᐊᐍ ᑲᐅᑯᒪᑲᑕᐠ ᑲᓇᑕ ᒣᑿᐨ ᒥᓯᐍ ᐱᑯ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐃᐍ ᐅᒋ ᑌᐻᐏᐣ ᐁᑿ ᒪᒥᓄᓂᑫᐏᐣ
CANADA, September 30 - ᑭᐡᐱᐣ ᓇᑕᐍᓂᒪᐨ ᐊᐏᔭ ᒋᐊᔭᒥᐦᐊᐨ, ᐃᐍ ᐸᑯᓭᓂᒧᐏᐣ ᒥᓄᔭᐏᓂᐠ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᓂᐠ ᒪᒋᑭᑐᐏᐣ ᑿᔭᑎᓂᑲᑌ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐅᒋ ᑲᑭᓇ ᐊᓂᔑᓂᓂᐘᐠ᙮ ᐊᔭᒥᐦᐃᐍᐏᓂᐠ ᐅᐏᒋᐦᐃᐍᐠ ᐊᔭᐘᐠ ᐃᒪ ᒪᒋᑭᑐᐏᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᒪᒪᑕᐘᐱᑯᓂᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓂᐠ᙮ ᐅᐍ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᑕᑿᐣ ᐍᒥᑎᑯᔑᒧᐏᓂᐠ ᐁᑿ ᐸᑿᔨᔑᒧᐏᓂᐠ, ᐁᑿ, ᑲᓇᑐᑕᒪᓂᐘᐠ, ᒪᐡᑭᑯᒧᐏᓂᐠ, ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐏᓂᐠ, ᐁᑿ ᐃᓇᐠᑎᑐᐟ᙮ ᐃᔑᑭᑎᐣ ᐃᒪ ᐁᑲ ᒋᑕᐸᐦᐃᑫᔭᐣ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᓂᐠ ᒪᒋᑭᑐᐏᓂᐠ 1-855-242-3310 ᓇᐣᑕ ᐃᒪ ᒪᒪᑕᐘᐱᑯᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐏᓂᐠ ᐃᒪ www.hopeforwellness.ca᙮ ᒥᓯᐍ ᐱᑯ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐠ ᑭᒋᐘᐘᓀᐣᑕᒥᓭᐏᓂᐠ ᒪᒋᑭᑐᐏᐣ ᑲᔦ ᑿᔭᑎᓂᑲᑌ ᒧᐡᑐᐏᓂᐠ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᐁᑿ ᐘᐘᓀᐣᑕᒥᓭᐏᐣ ᑿᔭᑎᓇᒪᑫᐏᐣ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᓇᐣ ᐃᐍ ᐅᒋ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐠ ᐅᐱᒪᒋᐦᐅᐠ ᐁᑿ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐏᓂᐘᓇᐣ᙮ ᐃᔑᑭᑎᐣ ᐃᒪ ᑭᒋ ᐘᐘᓀᑕᒥᓭᐏᓂᐠ ᒪᒋᑭᑐᐏᓂᐠ 1-866-925-4419᙮ ᐅᐍ ᐏᒋᐦᐃᐍᐏᐣ ᑕᑿᐣ ᑕᓱᑭᔑᑲ 24 ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᐘᑲᓭᐠ, ᓂᔁᓱ ᑭᔑᑲ ᑕᓱᐱᒥᑯᓇᑲ᙮
ᐊᐍ ᑲᐅᑯᒪᑲᑕᐠ ᑲᓇᑕ, ᒐᐢᑎᐣ ᐟᕑᐅᑐ, ᓄᑯᒼ ᑲᑭᔑᑲᓂᐠ ᑭᐃᑭᑎ ᐃᐍ ᐅᒋ ᒥᓯᐍ ᐱᑯ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐃᐍ ᐅᒋ ᑌᐻᐏᐣ ᐁᑿ ᒪᒥᓄᓂᑫᐏᐣ:
“ᓄᑯᒼ ᑲᑭᔑᑲᐠ, ᐅᐘᐸᑕᒪᐠ ᐅᐍᒥᓯᐍ ᐱᑯ ᐊᐦᑭᐠ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᐃᐍ ᐅᒋ ᑌᐻᐏᐣ ᐁᑿ ᒪᒥᓄᓂᑫᐏᐣ, ᑲᔦ ᑲᐃᔑᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐏᓴᐏᒥᐢᑿ ᐱᑕᐍᐡᑭᑲᐣ ᑭᔑᑲ, ᑭᓇᑭᐡᑲᒥᓇᐣ ᑲᓀᐱᐨ ᐸᑲᒥᐡᑲᑫᒪᑲᑭᐣ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᐅᒋ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐠ ᐱᒧᒋᑫᐏᐣ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐅᒋ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᐅᑯᒪᐏᓇᐣ, ᐁᓄᐏᐟ, ᐁᑿ ᐏᓴᑯᑌᐏᓂᐘᐠ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ᙮ ᑭᒪᒪᐏᐡᑲᒥᐣ ᒋᑲᓄᑫᔭᐠ ᐊᐘᔑᔕᐠ ᑲᑭᑭᒧᑎᓇᓂᐘᐠ ᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐏᓂᐘᐠ, ᐁᑿ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐅᐱᒪᑎᓱᐏᓂᐘᐣ ᑲᑭᑭᒧᑕᒷᑲᓄᐘᐨ ᐃᒪ ᑲᑭᔑᓂᑲᑌᓂᑭᐣ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ᙮ ᑭᑲᓇᑌᒪᒥᓇᐠ ᐅᐱᒪᒋᐦᐅᐠ, ᒥᔑᐣ ᑲᑭᑕᑌᐱᐦᐊᑲᓄᐘᐨ ᐅᐏᔭᐏᐘᐠ, ᐅᒧᐡᑐᓂᐘᐠ, ᐁᑿ ᐱᐦᔑᑿᑎᓱᐏᓂᐠ ᑲᑭᔑᒪᓂᑐᑕᐘᑲᓄᐘᐨ᙮ ᑭᓇᑐᑕᒥᓇᐣ ᐅᑌᐻᐏᓂᐘᐣ, ᐁᑿ ᑭᓇᐱᐏᑕᒥᓇᐣ ᑲᐃᔑᐸᑭᑎᐣᑎᓯᔭᐠ ᒋᐏᐡᑐᔭᐠ ᓇᐘᐨ ᒋᒥᓄᐘᔑᐠ ᓂᑲᓂᐠ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐅᒋ ᐊᓂᔑᓂᓂᐘᐠ ᐁᑿ ᑲᑭᓇ ᐊᐏᔭᐠ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ᙮
“ᒣᑿᐨ 1867 ᐁᑿ 1998, ᐊᐘᔑᒣ 150,000 ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᐅᑯᒪᐏᓇᐣ, ᐁᓄᐏᐟ, ᐁᑿ ᐏᓴᑯᑌᐏᓂᐘᐠ ᐊᐘᔑᔕᐠ ᑭᐏᑕᐱᓇᑲᓄᐸᓂᐠ ᐃᒪ ᐅᒋ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐏᓂᐘᐠ ᐁᑿ ᐅᑕᔑᑫᐏᓂᐘᐠ ᐁᑿ ᐁᑭᔑᑲᒋᐍᐱᓇᑲᓄᐘᐨ ᒋᔕᐘᐨ ᐃᒪ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐠ, ᐃᒪ ᐁᑭᑭᐱᑎᓂᑲᑌᓂᐠ ᒋᔭᐸᒋᑐᐘᐨ ᐅᑎᔑᑭᔑᐍᐏᓂᐘᓇᐣ ᐁᑿ ᐁᑲ ᒋᔭᐸᒋᑐᐘᐨ ᐅᑎᔑᐱᒪᑎᓱᐏᓂᐘᐣ ᐁᑿ ᑲᔭᐡ ᐅᐱᒥᑐᑕᒧᓂᐘᓇᐣ᙮ ᐊᔕ ᑕᔑᑫᐏᓇᐣ ᑲᐱᒥ ᓇᓇᑕᐘᐸᒪᐘᐨ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᐊᐘᔑᔕᐣ ᐁᑲ ᐏᑲ ᑲᑭᐏᒋ ᐱᑭᐍᓂᐨ, ᐅᑯᒪᐏᓇᐠ ᑲᓇᑕ ᑕᔭᐘᐠ ᐃᒪ ᒥᓯᐍ ᑫᔭᓂᔕᓂᐘᐠ ᒋᑿᔭᑎᓇᒷᐘᐨ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣᑫᓇᑕᐍᐣᑕᒧᐘᐨ ᒥᓯᐍ ᒋᑕᐏᓇᒧᐘᐨ ᐃᐍᓂ ᑌᐻ ᑲᑭ ᐃᓯᓭᓂᐠ ᐃᒪ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ, ᑲᓇᑌᓂᒪᑲᓄᐘᐨ ᐊᐘᔑᔕᐠ ᐁᑲ ᑲᑭᐏᒋ ᐱᑭᐍᐘᐨ, ᐁᑿ ᐏᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᑕᔑᑫᐏᓇᐣ ᑲᐱᒧᓭᐘᐨ ᐃᒪ ᒥᓄᔭᐏᓂᐠ ᐱᒥᐡᑲᐏᓇᐣ᙮
“ᑲᐏᐣ ᐏᑲ ᑲᐘᓂᑫᓯᒥᐣ ᐅᑕᓇᐠ ᐃᓯᓭᐏᓇᐣ ᐁᑿ ᒪᓂᑐᑕᑫᐏᓇᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐅᒋ ᐊᓂᔑᓂᓂᐘᐠ ᐃᒪ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ, ᑲᔦ ᐃᐍ ᑲᔭᓂ ᐊᔭᓂᐦᑯᓭᐠ ᑲᑿᑕᑫᐣᑕᒧᐏᐣ ᑲᑕᑿᐠ ᑭᔭᐱᐨ ᓄᑯᒼ ᑲᑭᔑᑲᐠ᙮ ᒣᑿᐨ ᓄᑯᒼ, ᐃᐍ ᑲᔭᓂᐍᒋᑲᑌᐠ ᐁᑯᐸᑌᐣᑕᑿᐠ ᐁᔭᓂ ᐃᐡᐱᓭᐠ, ᑕᐏᓂᑲᑌᐠ ᐃᐍ ᑌᐻᐏᐣ ᒪᐘᐨ ᑭᒋᓀᐣᑕᑿᐣ ᐊᐘᔑᒣ ᓄᑯᒼ ᐊᐱᒋᐏᐣ ᒥᓇᐏᑲ᙮ ᐊᒥᐍ ᑲᑭᐏᒋ ᐅᓂᓂᑲᑌᐠ ᑲᐯᔑᑯᑲᐸᐏᒪᑲᐠ ᑲᐸᑲᓂᓇᑿᐠ ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᐅᒋ ᑲᐘᓂᐦᐊᑲᓄᐘᐨ ᐊᐘᔑᔕᐠ ᐁᑿ ᐁᑲ ᑲᑭᑭᓇᐘᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᓂᑿᐦᐊᑲᓇᐣ ᐁᑿ ᓂᑿᐦᐊᑲᓂᐠ ᑲᐃᔑ ᐊᔑᒋᓭᐠ ᐃᐍ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ, ᑭᒼᐱᕑᓫᐃ ᒥᕑᐃ, ᒋᐏᒋᑢᐨ ᐱᒧᒋᑲᑌᓂᐠ ᓇᓇᑐᓂᑫᐏᓂᐠ ᑫᐃᔑᐱᒥᓭᓂᐠ ᐃᑵᓂᐘᐣ ᐅᒋ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᐅᑯᒪᐏᓇᐣ, ᐁᓄᐏᐟ, ᐁᑿ ᐏᓴᑯᑌᐏᓂᐘᐠ ᑫᑲᓇᑌᐣᑕᒥᓂᐨ ᐅᓇᑕᐍᐣᑕᒪᐏᓂᐘᓇᐣ ᐁᑿ ᐅᒥᔕᒣᐣᑕᒪᐏᓂᐘᓇᐣ ᒣᑿᐨ ᐏᑕᓄᐦᑭᒥᑎᔭᐠ ᒋᑕᐏᓇᒪᐠ ᐁᑿ ᒋᔭᐸᑕᐠ ᐃᐍ ᑌᐻᐏᐣ ᐊᐣ ᑲᑭ ᐃᓯᓭᑵᐣ ᐃᒪ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ᙮
“ᓄᑯᒼ ᑲᑭᔑᑲᐠ, ᓂᔕᔑᑭᒪᐠ ᑲᑭᓇ ᐊᐏᔭᐠ ᒋᑭᑭᐡᑲᒧᐘᐨ ᐏᓴᐏᒥᐢᑿ ᐱᑕᐍᐡᑭᑲᓂᓂ ᒋᓂᐦᐢᑕᐏᓂᑲᑌᐠ ᑲᑭᓇ ᐊᐘᔑᐡ ᐁᑭᒋᓀᐣᑕᑯᓯᐨ ᐁᑿ ᒋᐏᒋᑢᓂᐘᐠ ᐃᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐏᓇᐣ ᐃᐡᒋᑫᐏᓇᐣ ᑫᐏᒋ ᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐁᑿ ᐘᐸᒋᐠᑕᐠ ᐃᐍ ᑲᐱᒥᐸᑲᒥᐡᑲᑫᒪᑲᐠ ᐃᐍ ᑲᐯᔓᐏᓂᐠ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐏᑲᒥᑯᐣ ᐱᒧᒋᑫᐏᓂᐠ᙮ ᒪᒥᓄᓂᑫᐏᐣ ᑲᐏᐣ ᐅᑲᓌᐸᒥᑯᓱᓂᐘᐣ ᐃᑵᓂᐘᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐘᐠ – ᑭᓇᐏᐟ ᑲᑭᓇ ᐃᐍ ᑭᑲᓇᐘᐸᒥᑯᓱᓂᓇᐣ᙮ ᑭᑲᓇᐘᐸᒥᑯᓯᒥᐣ ᒋᓇᑐᑕᐘᔭᑿ, ᒋᐏᒋ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑯᔭᐠ, ᐁᑿ ᒋᑕᐏᓭᐢᑲᐘᔭᑿ ᐊᓂᔑᓂᓂᐏ ᐅᑯᒪᐏᓇᐣ, ᐁᓄᐏᐟ, ᐁᑿ ᐏᓴᑯᑌᐏᓂᐘᐠ ᐅᑕᔭᒧᓂᐘᐣ ᐁᑿ ᐅᑎᐸᒋᒧᓂᐘᓇᐣ, ᐁᑿ ᒋᐘᐸᑕᒪᐠ ᐃᐍ ᑌᐻᐏᐣ ᐃᐍ ᐅᑕᓇᐠ ᑭᑎᓯᓭᐏᓂᓇᓇᐣ ᑫᑭᐤᒋ ᐅᐡᑐᔭᐠ ᓇᐘᐨ ᑫᑕᐱᑕᐏᓭᐠ, ᐊᐘᔑᒣ ᑫᐏᒋ ᒪᒪᐏᓂᑲᓂᐘᐠ, ᐁᑿ ᐊᐘᔑᒣ ᒋᒪᒪᐏᒋᐏᑎᓇᓂᐘᐠ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐃᒪ ᓂᑲᓂᐠ ᐊᓂᐱᔕᒪᑲᐠ᙮”