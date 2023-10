XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'armonia di coppia - Imparare a riparare la relazione

Riparare anziché sostituire: La chiave per relazioni durature e felici.

La nostra Mission: Aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia attraverso la competenza di esperti volontari.” — AAF - Associazione Aiuto Famiglia

GENOVA, GE, ITALIA, October 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Ogni relazione di coppia attraversa momenti delicati e situazioni complesse che possono far sentire le persone, senza speranza, ma è importante ricordare che esse non portano necessariamente alla fine della storia.La sedicesima edizione della Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia, che si terrà nel corso di ottobre e novembre 2023, ha come tema fondamentale "Imparare a Riparare la Relazione". L'obiettivo è quello di promuovere un approccio positivo e costruttivo alle crisi di coppia, incoraggiando le persone a lavorare insieme all’interno della coppia per riparare e rafforzare il legame.La vita quotidiana ci abitua alla rapidità e all'efficienza e spesso, quando qualcosa smette di funzionare, siamo propensi a sostituirlo piuttosto che a ripararlo. Questo concetto non si applica solo agli oggetti materiali, ma anche alle relazioni interpersonali, in cui entrano in gioco dinamiche complesse e sentimenti profondi. Le relazioni di coppia, soprattutto quelle di lunga durata, richiedono attenzione continua e cura, proprio come un oggetto di valore che abbiamo ricevuto e che siamo riusciti ad apprezzare.La Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia del 2023 sottolinea l'importanza di imparare a riparare una relazione. Spesso, durante le dispute di coppia, ci concentriamo sulle parole dette nell'ira del momento, senza affrontare la radice del problema. La Campagna, invece, suggerisce di andare oltre, analizzando le ragioni che stanno alla base di una discussione o di una crisi. Questo approccio può aiutare a comprendere che, in molti casi, lo stato d'animo e le situazioni esterne possono amplificare i conflitti, ma non necessariamente rappresentano l'intera realtà della relazione.Un altro suggerimento prezioso fornito dalla Campagna è quello di superare l'orgoglio personale: quando affrontiamo momenti difficili con il nostro partner, è importante abbassare le difese e ammettere le proprie responsabilità, anziché cercare di attribuire tutte le colpe all'altro. Questo non solo favorisce la comunicazione, ma anche la soluzione dei problemi.Una volta comprese le cause della crisi, è essenziale valutare se esistono modi per migliorare la situazione e individuare un percorso per la riparazione. Il dialogo è uno degli strumenti più efficaci per analizzare i problemi di coppia in modo adulto e civile, consentendo alle due persone di condividere opinioni e ascoltarsi reciprocamente.La Campagna XVI del 2023 offre iniziative gratuite per le coppie che desiderano ricevere supporto da professionisti o esperti:• Check-up sull'intesa di coppia: Una valutazione approfondita dello stato della relazioneper identificare i punti di forza e le aree in cui è possibile migliorare.• Colloqui online con coppie: Opportunità per discutere dei problemi con personeche hanno affrontato sfide simili e hanno trovato soluzioni.In sintesi, la XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia 2023 invita a imparare a riparare la relazione invece di darla per scontata o sostituirla alla prima difficoltà. La passione iniziale in una relazione può evolversi in una connessione più profondae duratura, a condizione che entrambi i partner siano disposti a lavorare insieme per superare gli ostacoli.La felicità di coppia non è scontata, ma va costruita con impegno, dialogo e dedizione. La Campagna promuove la consapevolezza che l'amore matura e cresce con il tempo, diventando qualcosa di più profondo e significativo.Unisciti a questa esperienza unica durante la XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia. Partecipa alle iniziative gratuite per coppie e scopri come le persone possono imparare a riparare la loro relazione.La Campagna quest’anno propone tre miti da sfatare: Il matrimonio è la tomba dell’amore? La minestra riscaldata non è mai buona? E vissero proprio felici e contenti? Riflessioni e video alla pagina https://www.aiutofamiglia.org/miti Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web o contattaci su https://www.aiutofamiglia.org/contatti/ XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia: La Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia è un'iniziativa dedicata a migliorare la salute delle relazioni di coppia attraverso l'educazione, il supporto e il coinvolgimento della comunità. Istituita nel 2008, la Campagna si impegna a promuovere la comunicazione efficace, l'empatia e la comprensione reciproca tra i partner. Ogni anno, organizza eventi e risorse gratuiti per aiutare le coppie a superare le sfide e a rafforzare il loro legame.AAFASSOCIAZIONE AIUTO FAMIGLIA ODV16138 GenovaSalita alla Chiesa di S. Gottardo, 3

