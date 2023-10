FAMIGLIA: “IMPARARE A RIPARARE LA RELAZIONE”, AL VIA LA XVI CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELL'ARMONIA DI COPPIA

XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'armonia di coppia - Imparare a riparare la relazione

Riparare anziché sostituire: La chiave per relazioni durature e felici.

La nostra Mission: Aiuto alla persona, alla coppia e alla famiglia attraverso la competenza di esperti volontari.” — AAF - Associazione Aiuto Famiglia OdV

MILAN, LOMBARDIA, ITALY, October 7, 2023 / EINPresswire.com / -- Ogni relazione di coppia attraversa momenti delicati e situazioni complesse che possono far sentire le persone senza speranza. Tuttavia, è importante ricordare che queste sfide non portano necessariamente alla fine della storia. La sedicesima edizione della Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia, in programma durante ottobre e novembre 2023, ha come tema fondamentale "Imparare a Riparare la Relazione". L'obiettivo è promuovere un approccio positivo e costruttivo alle crisi di coppia, incoraggiando le persone a lavorare insieme all'interno della coppia per riparare e rafforzare il legame.Il "matrimonio come tomba dell'amore," la "minestra riscaldata mai buona," e il cliché "vissero felici e contenti" sono alcuni dei " miti " che la XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia, promossa dall'AAF - Associazione Aiuto Famiglia (aderente al Forum delle Associazioni Familiari), intende sfatare attraverso dei video (disponibili al seguente link), con un mix di ironia e riflessione. La campagna si svolgerà fino a novembre 2023 e avrà come tema fondamentale "Imparare a Riparare la Relazione," promuovendo un approccio positivo e costruttivo alle crisi di coppia e incoraggiando le persone a lavorare insieme per riparare e rafforzare il legame.Oltre 300 psicologi saranno a disposizione gratuitamente in tutte le province italiane per offrire check-up sull'intesa di coppia, con una valutazione approfondita dello stato della relazione per identificare punti di forza e aree in cui è possibile migliorare, oltre a colloqui online per discutere vari problemi.La Campagna, istituita nel 2008, si impegna a promuovere la comunicazione efficace, l'empatia e la comprensione reciproca tra i partner per migliorare la salute delle relazioni di coppia attraverso l'educazione, il supporto e il coinvolgimento della comunità. Come spiega Aldo Vincenzo Delfino, presidente di AAF - Associazione Aiuto Famiglia ODV: «La vita quotidiana ci abitua alla rapidità e all'efficienza e spesso, quando qualcosa smette di funzionare, siamo propensi a sostituirlo piuttosto che a ripararlo. Questo concetto non si applica solo agli oggetti materiali, ma anche alle relazioni interpersonali, in cui entrano in gioco dinamiche complesse e sentimenti profondi. Le relazioni di coppia, soprattutto quelle di lunga durata, richiedono attenzione continua e cura, proprio come un oggetto di valore che abbiamo ricevuto e che siamo riusciti ad apprezzare».L'invito ad aderire alle iniziative proposte da AAF - Associazione Aiuto Famiglia è rivolto a tutte le coppie, anche a quelle che non hanno problemi conclamati. "Spesso le persone arrivano da noi nell'emergenza, quando l'aiuto diventa più difficile. Invito ogni coppia a partecipare alle nostre numerose proposte, tutte gratuite e di comprovata efficacia. La felicità di coppia non è scontata, ma va costruita con impegno, dialogo e dedizione."La Campagna XVI del 2023 offre iniziative gratuite per le coppie che desiderano ricevere supporto da professionisti o esperti:- Check-up sull'intesa di coppia: una valutazione approfondita dello stato della relazione per identificare punti di forza e aree in cui è possibile migliorare.- Colloqui online con coppie: opportunità per discutere dei problemi con persone che hanno affrontato sfide simili e hanno trovato soluzioni.Unisciti a questa esperienza unica durante la XVI Campagna Nazionale di Promozione dell'Armonia di Coppia. Partecipa alle iniziative gratuite per le coppie e scopri come le persone possono imparare a riparare la loro relazione. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web all'indirizzo http://www.aiutofamiglia.org/ AAF - ASSOCIAZIONE AIUTO FAMIGLIA ODV

