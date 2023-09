Oliver Domínguez: Del Silencio al 'Renacer' en un Viaje Musical Global

Oliver Domínguez by Daniel de Jesús. Shot at the The Private Studios in Santo Domingo, Dominican Republic. Oliver Domínguez by Daniel de Jesús. Shot at the The Private Studios in Santo Domingo, Dominican Republic. Oliver Domínguez by Daniel de Jesús. Shot at the The Private Studios in Santo Domingo, Dominican Republic.

Entre sombras y melodías: el resurgimiento global de un artista apasionado.

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPúBLICA DOMINICANA, September 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Con una amalgama de influencias que abarcan desde la música clásica hasta el rock contemporáneo, el reconocido músico y productor Oliver Domínguez nos presenta su esperado EP "Renacer", un viaje musical que narra su travesía personal a través de momentos oscuros hacia la esperanza y la luz.Desde su temprana adolescencia, Oliver se sumergió en el mundo de la música, inspirado por el rock n' roll y la poesía. Tras graduarse en Producción Musical en Full Sail University en 2006, su carrera ha abarcado desde la producción y mezcla hasta la interpretación, especialmente como bajista. Oliver resalta su paso por la agrupación "Zoom" en República Dominicana como una etapa formativa en su trayectoria."Renacer" emerge como un EP de cinco pistas que encapsulan la esencia del renacimiento personal de Oliver. "Vuelo Sin Fin" y "Tierra y Mar" son testimonios de liberación y complementariedad, mientras que "Vientos de Cambio" se alza como un tributo a su hija Paula, la luz que ilumina su camino.Pero más allá de las canciones, este proyecto ha sido una empresa verdaderamente global. Con colaboraciones desde Italia hasta Bosnia Herzegovina, el EP es una muestra de cómo el talento mundial puede converger y crear algo mágico.Detalles de Lanzamiento y Disponibilidad:El EP "Renacer" estará disponible para el público a partir del próximo Viernes 29 de Septiembre en todas las principales plataformas digitales, incluidos Spotify Apple Music y Amazon Music. Para los entusiastas del vinilo, se espera con ansias una edición limitada, disponible para pre-ordenar en www.odominguez.me a partir de Noviembre 2023.Para aquellos que deseen sumergirse más profundamente en el mundo de Oliver Domínguez, su sitio web ofrece no solo la oportunidad de adquirir el EP, sino también videos, letras y mercancía exclusiva, incluida la portada del EP, perfecta para adornar cualquier espacio.Con una carrera en constante evolución y una pasión evidente por su oficio, Oliver nos deja con una reflexión: "La vida tiene sus sombras, pero cada día es una oportunidad para renacer."Entrevista Exclusiva con Oliver DomínguezEntrevistador: Oliver, has recorrido un largo camino desde tus días con la agrupación "Zoom" en República Dominicana. ¿Cómo consideras que esa experiencia formativa influyó en tu música actual?Oliver Domínguez: "Zoom" fue una etapa crucial en mi desarrollo artístico. Me proporcionó un terreno sólido para experimentar, aprender y crecer. La energía y la camaradería de esa época me enseñaron el valor de la colaboración y la conexión con el público.Entrevistador: "Renacer" es una palabra poderosa. A lo largo de tu carrera, has experimentado muchos momentos, desde la oscuridad hasta la luz. ¿Qué fue el catalizador que inspiró el título de este EP?Oliver Domínguez: "Renacer" refleja mi travesía personal y artística. Ha habido momentos desafiantes, pero también momentos de iluminación y redescubrimiento. Este EP es una representación de ese ciclo, de caer y levantarse con renovada determinación y perspectiva.Entrevistador: Con una rica amalgama de influencias musicales, desde la música clásica hasta el rock contemporáneo, ¿hay algún artista o grupo en particular que te haya inspirado más profundamente?Oliver Domínguez: Si bien es difícil elegir solo uno, siempre me he sentido influenciado por la pasión y autenticidad del rock n' roll y la profundidad emotiva de la música clásica. Estos géneros han moldeado mi sonido y me han enseñado a expresar mis emociones sin reservas.Entrevistador: Al hablar de colaboraciones globales y la convergencia del talento mundial, ¿cómo ha sido trabajar con artistas de diferentes culturas y orígenes en "Renacer"?Oliver Domínguez: Ha sido una experiencia reveladora. Cada colaborador aportó su esencia y perspectiva única, enriqueciendo el proyecto. Es una muestra de cómo la música puede unir al mundo, independientemente de las barreras culturales o geográficas.Entrevistador: Mirando hacia el futuro, después de "Renacer", ¿cómo visualizas la evolución de tu música y carrera?Oliver Domínguez: Veo un horizonte lleno de exploración y descubrimiento. Mi objetivo es continuar creciendo como artista, empujando mis límites creativos y colaborando con talentos de todo el mundo. "Renacer" es solo el comienzo de un emocionante nuevo capítulo.Entrevistador: Para cerrar, si tuvieras que describir "Renacer" en una frase para alguien que aún no ha escuchado tu música, ¿qué dirías?Oliver Domínguez: "Renacer" es un viaje sonoro del alma, una travesía desde las sombras hacia la luz, y un recordatorio de que, independientemente de las adversidades, siempre hay una oportunidad para renacer y reinventarse.Entrevistador: ¡Gracias, Oliver! Estamos ansiosos de escuchar "Renacer" y seguir tu evolución artística en el futuro.