الطريق لا ينتهي هو فيلم لمايكل موفانيس يظهر الحياة الحالية للناس في دول الشرق الأوسط وأفريقيا

تذكرة مجانية موقع العرض: الجمعة 6 أكتوبر 2023 من الساعة 7:00 مساءً وهران، المنطقة الأولى، مدينة نصر، محافظة القاهرة 11371، مصر، 302 معمل هاتف/واتساب: +20 114 742 8147