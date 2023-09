Kanzler, Präsidenten und Professoren (m/w/d) vermittelt – Headhunter für Hochschulen sucht für neue Stellen

Personalberatung findet Verwaltungsexpert:innen & Professor:innen für verschiedene Spezialgebiete in der Forschung, Bildung und Lehre

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, September 28, 2023 / EINPresswire.com / -- Die Kontrast Personalberatung GmbH ist seit 1993 als Headhunting Agentur tätig und hat sich in verschiedenen Branchen und Gebieten etabliert. Dazu zählen seit vielen Jahren auch der Sektor der Universitäten, Hochschulen und Forschungsträger. Dieses Jahr hat die Personalberatung aus Hamburg bereits zwei Schlüsselvakanzen an einer norddeutschen Hochschule besetzt – und sucht auch aktuell nach Professor:innen.Kanzler & Präsident (m/w/d) für neue DoppelspitzeFür die Hochschule im Norden Deutschlands haben die Expert:innen für Executive Search erfolgreich Kandidat:innen für die Stellen des Kanzlers und des Präsidenten rekrutiert. Beim Active Sourcing und der Direktansprache haben die Headhunter:innen ihr Fachwissen im Bereich Verwaltung und ihre Kontakte in dem Spezialgebiet genutzt. Durch die moderne Ansprache über digitale, telefonische und persönliche Kanäle konnte der Auftraggeber dann aus mehreren Kandidat:innen die Favoriten für die neue Doppelspitze auswählen.Schwerpunktprofessur für interaktive Datenvisualisierung zu besetzenNeben Spezialist:innen für die Verwaltung von Universitäten, Hochschulen und Forschungsträgern besetzen die Headhunter:innen der Kontrast Personalberatung GmbH auch Professuren in verschiedenen Fachbereichen. Dabei können die Personalberater:innen auf viele Jahre Branchenerfahrung in der Forschung, Bildung und Lehre, aber auch in Spezialgebieten wie der IT und Informatik oder dem Ingenieurwesen zurückgreifen.Aktuell rekrutieren die Headhunter:innen für die Hochschule Fulda nach Kandidat:innen für die Schwerpunktprofessur interaktive Datenvisualisierung am Fachbereich Angewandte Informatik. Bewerbungsfrist ist der 22.10.2023.Durch die Doppelkompetenz mit Fachwissen und Branchenkontakten sowohl in der Verwaltung als auch in verschiedenen Spezialgebieten der Forschung, Bildung und Lehre ist die Kontrast Personalberatung GmbH top aufgestellt für Personalsuchen an Hochschulen, Universitäten und Forschungsträgern.Über Kontrast Personalberatung GmbH:Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg unterstützt seit 30 Jahren bei der Besetzung von Schlüsselvakanzen im Bildungssektor und kann für aktuelle Personalsuchen auf hochqualifizierte firmeninterne Kandidat:innen-Pools zurückgreifen.Die Arbeitsweise der Headhunter Agentur mit strukturiertem Active Sourcing und gezielter Direktansprache anhand eines klar definierten Zielpersonensteckbriefs ist extern geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.