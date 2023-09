aktuelle Stellenangebote technisches Gebäudemanagement öffentlicher Dienst

Zwei Städte in Niedersachsen und Baden-Württemberg suchen Techniker:innen für Hochbau sowie Ingenieur:innen für Bauprojekte

Zwei Städte – eine in Niedersachsen und eine in Baden-Württemberg – suchen aktuell nach Verstärkung im Bereich technisches Gebäudemanagement und rekrutieren entsprechende Kandidat:innen für die Projektsteuerung und Abteilungsleitung.Abteilungsleitung technisches Gebäudemanagement in SüddeutschlandDie süddeutsche Stadt aus Baden-Württemberg sucht konkret nach Bauingenieur:innen beziehungsweise Wirtschaftsingenieur:innen, die die Leitung und Steuerung der Abteilung technisches Gebäudemanagement übernehmen. Die Leitungskraft wird sowohl fachlich als auch organisatorisch und personell Verantwortung tragen und soll das Gebäudemanagement nachhaltig und zukunftsorientiert ausrichten.Entsprechend sind neben dem abgeschlossenen Studium fundierte Kenntnisse in der Planung und Umsetzung von Projekten im technischen Gebäudemanagement sowie aktuelles Fachwissen in den relevanten Vorschriften und Normen Voraussetzung für eine Bewerbung.Bautechniker:innen für Projektsteuerung Hochbau – mit Option TeamleitungDie Stadt in Niedersachsen sucht hingegen staatlich geprüfte Techniker:innen im Bereich Hochbau , die die Steuerung entsprechender Projekte übernehmen können.Die Abteilung technisches Gebäudemanagement betreut und bewirtschaftet sämtliche kommunalen Hochbauten in der Stadt und die Techniker:innen sind für die Instandhaltung und Optimierung der Liegenschaften verantwortlich. Die Projekte reichen dabei von der Renovierung und Sanierung bis hin zum Rückbau und Neubau von Gebäuden. Entsprechend werden auch für diese Vakanz erfahrene Kandidat:innen gesucht, die eigenständig Hochbauprojekte planen und durchführen können. Bei ausreichender Erfahrung und Qualifikation besteht zudem die Möglichkeit der Teamleitung-Position.Beide Städte bieten eine unbefristete Festanstellung bei attraktiver Vergütung und flexiblen Arbeitsmodellen an. Die Techniker:innen und Ingenieur:innen haben zudem die Möglichkeit, sich regelmäßig weiterzubilden. Bei der Rekrutierung von geeigneten Kandidat:innen werden die beiden Städte von der Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt.