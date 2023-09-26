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TRAFFIC NOTIFICATION I 89 N MM106/GEORGIA VT

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION

 

INTERSTATE 89 NORTH BOUND NEAR MM106/GEORGIA AREA WILL BE IMPASSABLE DUE TO A CRASH.  THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE.  SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE

 

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111  option 3

 

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TRAFFIC NOTIFICATION I 89 N MM106/GEORGIA VT

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