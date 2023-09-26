TRAFFIC NOTIFICATION I 89 N MM106/GEORGIA VT
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
INTERSTATE 89 NORTH BOUND NEAR MM106/GEORGIA AREA WILL BE IMPASSABLE DUE TO A CRASH. THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 3