DelphianLogic et ses partenaires remportent 6 récompenses du groupe Brandon Hall pour les Excellence Awards HCM 2023

DelphianLogic wins big at the 2023 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards

PARIS, FRANCE, September 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- DelphianLogic, leader dans l'industrie de la formation et du développement professionnel en entreprise, continue de connaître un succès croissant aux Excellence Awards HCM du groupe Brandon Hall en remportant 6 récompenses prestigieuses lors de l’édition 2023.

Cette réussite est aussi celles de nos clients.

Cette réussite couvre plusieurs catégories, notamment :

• Best Results of a Learning Program,

• Best Advance in Custom Content,

• Best Advance in Creating a Learning Strategy,

• Best Use of Blended Learning,

• Best Unique or Innovative Learning and Development Program.

DelphianLogic a remporté plusieurs awards le 17 août 2023. Vous pouvez consulter la liste complète des gagnants ici : https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/

Voici un aperçu des entrées gagnantes de DelphianLogic :

Deux « Gold Awards »

Le 1er Gold Award de DelphianLogic a été décerné pour sa contribution au programme de formation "Business Interruption Foundation Training" de Zurich Insurance dans la catégorie "Best Results of a Learning Program".

L'approche stratégique de l'entreprise pour repenser le programme de formation de Zurich a conduit à un meilleur taux d’engagement, une meilleure rétention des connaissances et une plus grande flexibilité d'apprentissage.

Le deuxième « Gold Award » a été remporté dans la catégorie 'Best Advance in Custom Content' pour le programme "Successful Interviewing Journey eLearning" avec le groupe Schindler.

Ce programme met l'accent sur l'importance de former les responsables du recrutement à mener des entretiens en mettant l'accent sur la diversité et l'inclusion.

Quatre Bronze Awards

Deux des « Bronze Awards » de DelphianLogic ont également été remportés pour le programme "Business Interruption Fondation Training", en collaboration avec Zurich Insurance, dans les catégories 'Best Advance in Creating a Learning Strategy' and 'Best Use of Blended Learning'.

Le troisième bronze Award a été attribué dans la catégorie " Best Advance in Custom Content" pour le programme "Schindler SuccessFactors Recruiting eLearning", développé en partenariat avec le groupe Schindler.

Cette formation permet aux recruteurs d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour offrir une expérience de recrutement cohérente à tous les nouveaux employés dans le monde entier.

Le quatrième bronze Award est également partagé avec le groupe Schindler, dans la catégorie « Best Unique or Innovative Learning and Development Program », pour le programme "Successful Interviewing Journey eLearning".

Notamment, le même programme a également remporté un Gold Award, comme mentionné précédemment.

"Une fois de plus, nous démontrons notre dévouement à créer un impact significatif avec nos solutions d'apprentissage. Je remercie chaleureusement l'équipe résolument dévouée et engagée de DelphianLogic, et mes sincères remerciements à nos fidèles clients pour leur confiance totale", a déclaré Saurabh Ganguli, fondateur et PDG de DelphianLogic.

"Les lauréats des prix d'excellence sont des organisations qui valorisent véritablement leurs employés et investissent en eux grâce à leurs programmes de gestion du capital humain. Ces programmes de HCM ont été validés comme étant les meilleurs de leur catégorie en termes de valeur d’entreprise et d'impact pour les employés eux-mêmes", a déclaré Rachel Cooke, directrice des opérations du groupe Brandon Hall et responsable du programme des HCM Excellence Awards.

Les candidatures ont été évaluées par un panel d'experts reconnus et indépendants de l'industrie, des analystes du groupe Brandon Hall et des dirigeants, selon les critères suivants :

• Alignement sur les besoins et l'environnement de l'entreprise

• Conception, fonctionnalité et mise en œuvre du programme

• Adoption, intégration, expérience utilisateur, innovation et créativité

• Efficacité globale, impact et avantages mesurables

Les lauréats des prix d'excellence continueront d'être célébrés lors de la Conférence sur l'excellence en HCM du groupe Brandon Hall, qui se tiendra du 13 au 15 février 2024, à l'Hilton West Palm Beach, en Floride. Certains lauréats seront également présents lors de sessions thématiques pour partager leurs meilleures pratiques lors de la conférence.

"Nos lauréats sont intarissables dans leur quête de l'excellence", a déclaré Mike Cooke, PDG du groupe Brandon Hall. "Nous avons reçu certaines des mises en œuvre les plus innovantes de la stratégie HCM que nous ayons vues au cours des 30 dernières années, et dans la plupart des cas, la technologie et la collaboration entre les départements les ont aidés à obtenir des impacts business incroyables."

