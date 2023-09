LA LISTE DU KEEP WALKING AFRICA TOP 30 EST DE RETOUR

La deuxième édition de cette liste prestigieuse de célèbres créateurs africains qui font avancer la culture avec audace sur le continent et à l'étranger.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, September 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Johnnie Walker™ et Trace se sont associés une fois de plus pour la deuxième édition de la prestigieuse initiative culturelle KEEP WALKING: AFRICA TOP 30, une liste définitive célébrant les créateurs culturels de la génération future sur l'ensemble du continent africain.La liste identifie et célèbre 30 pionniers et visionnaires de la culture africaine qui font avancer la culture avec audace. Ceux-ci w et ont un impact sur l'économie créative du continent dans les domaines de la musique, du cinéma, des médias, de la mode et de l'art.Les appels à candidatures sont désormais ouverts et les membres du public sont également encouragés à nominer des créateurs culturels qui selon eux, ont donné un élan à la culture, tant en Afrique qu’à l’étranger cette année.Parmi les anciens participants de l'année dernière figurent de nombreux créateurs africains qui se sont démarqués sur le continent et au-delà, sont notamment la DJ sud-africaine Désirée, l'artiste nigérian Ruger et le producteur Tempoe, le photographe ghanéen Prince Giyasi, les acteurs angolais Eliane Silva et Silvio Nascimento, le créateur de mode et styliste mozambicain Luxury Recycle, ainsi que les artistes visuels Fanuel Leul, d'Éthiopie, et Obou Gbais, de la Côte d'Ivoire."L'année dernière, la première édition du Keep Walking Africa Top 30 a été un énorme succès. Il faut noter que, Trace est ravi de s'associer à nouveau à la marque Johnnie Walker™ pour la deuxième édition de cette importante plateforme de récompenses. Cette année, la culture africaine continue de surprendre, d'inspirer, d'atteindre un élan mondial et la liste de 2023 sera à nouveau un véritable reflet de la selecte prochaine génération d'innovateurs culturels de tout le continent ", déclare Valentine Gaudin-Muteba, directrice générale de Trace en Afrique Australe.Les revenus du divertissement en Afrique devraient atteindre 104,60 millions de dollars en 2027, selon Statista, ce qui devrait permettre à un plus grand nombre de créateurs de trouver davantage de ressources pour développer leur créativité, avec pour résultat que les barrières culturelles continueront d'être repoussées et que le monde sera de plus en plus exposé à la richesse de la culture du continent."Depuis que j'ai été nominée sur la liste Africa Top 30 2022, les six derniers mois ont été surréalistes", déclare l'artiste mozambicain De Hermes. "J'ai eu un single numéro un, j'ai fait le tour du pays, j'ai noué des liens et j'ai collaboré avec les artistes les plus incroyables. J'ai lancé et préparé de nombreux projets pour lesquels, j'en suis persuadé, n'auraient pas vu le jour si je n'avais pas reçu la reconnaissance qui m'a été accordée.Engagé dans un esprit de progrès et d'avancement depuis plus de 200 ans - et travaillant aujourd'hui avec certains des meilleurs artistes au monde - Johnnie Walker™ célèbre des expériences d'énergie créative, de détermination et de dépassement des limites. Cet héritage se poursuit avec le projet KEEP WALKING AFRICA TOP 30, pour lequel la marque Johnnie Walker™ et Trace ont collaboré avec des professionnels, des leaders de l'industrie, des nominations publiques à travers le continent, afin d'identifier une liste définitive de personnalités culturelles panafricaines qui ont changé le cours des choses."Après l'extraordinaire succès de la première édition du KEEP WALKING AFRICA TOP 30, nous sommes ravis de présenter à nouveau la liste pour une deuxième édition annuelle. Tous les artistes et visionnaires culturels célébrés dans la première liste ont accompli des choses extraordinaires dans le domaine de la culture sur le continent, et nombre d'entre eux ont également fait des ravages au niveau international", déclare Adrian De Wet, Marketing Manager, Johnnie Walker pour Partner & Emerging Markets DIAGEO."Dans l'esprit de notre fondateur, John Walker, qui a dû innover le statu quo de la façon dont le Whisky était mélangé, emballé et livré au monde et qui a révolutionné le monde du Whisky pour toujours, nous saluons et voulons célébrer ceux qui marchent sur leurs propres chemins et laissent de grandes avancées dans leur sillage."● #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30