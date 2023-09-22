Supply chain بالعربي

بودكاست لسلاسل الإمداد بالعربي

DUBAI, UAE, September 22, 2023 /EINPresswire.com/ -- إطلاق أول بودكاست لسلاسل الإمداد باللغة العربية

زادت شعبية البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يستمع حوالي 30% من السكان العام إلى بودكاست واحد على الأقل شهريًا.

هناك حاليًا أكثر من 4 ملايين بودكاست على مستوى العالم، منها 400 ألف بودكاست نشط، أي ينشر حلقة جديدة واحدة على الأقل شهريًا، و 200 ألف بودكاست ينشر حلقة جديدة واحدة أسبوعياً. تقل نسبة البودكاستات باللغة العربية عن 0.4% من إجمالي البودكاستات العالمية، على الرغم من أن الناطقين بالعربية يمثلون 4% من سكان العالم.

في حين أن هناك العديد من برامج البودكاست لمحترفي المشتريات وسلاسل الإمداد باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، إلا أنه كان هناك نقص في البودكاستات المتخصصة باللغة العربية لمحترفي المشتريات وسلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ميثم الخيرالله، وهو اداري متمرس في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد ولديه 22 عامًا من الخبرة في قطاع الإعلام، هو مبتكر ومقدم أول بودكاست عربي لمحترفي سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان "Supply chain بالعربي".

شرح ميثم المنطق وراء قراره بإنشاء هذا البودكاست:

"هناك نقص في المحتوى العربي المهني الجيد عبر الإنترنت لمحترفي المشتريات وسلاسل الإمداد في المنطقة، وهو أحد قطاعات التوظيف الرئيسية في خطط رؤية دول المنطقة. يهدف هذا البودكاست إلى سد هذه الفجوة وتقديم منظور صناعي باللغة العربية حول مختلف الموضوعات التي تهم الزملاء الذين يدخلون هذا القطاع. اخترت البودكاست الصوتي على القنوات الإعلامية الأخرى بسبب شعبيته المتزايدة وسهولة الاستماع إليه في الطريق إلى العمل في الصباح."

هناك 27 حلقة حتى الآن في البودكاست، تتحدث عن مواضيع مثل ESG، والتوصيل في الميل الأخير، والسلسلة الباردة، والتخزين المظلم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتأثير الاختلافات الثقافية في عمليات سلسلة التوريد، من بين مواضيع أخرى.

البودكاست متاح على أنغامي، وبودكاست آبل، ودييزر، وبودكاست جوجل، وسبوتيفاي، وتيك توك، ويوتيوب، وموقع البودكاست:

https://supplychainbialarabi.com