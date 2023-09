Flower Turbines Lança Nova Versão da Estação de Recarga ZW

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg ZW Charging Station With Corten Steel Racks

Flower Turbines BV anuncia uma nova versão de sua combinação eólica/solar para recarga fora da rede elétrica, a estação de recarga ZW de bicicleta elétrica

ZOETERMEER, NETHERLANDS, September 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines BV , líder em inovação em soluções de energia eólica de pequeno porte, anuncia uma nova versão de sua popular combinação eólica/solar para recarga fora da rede elétrica, a estação de recarga ZW de bicicleta elétrica e pequenos dispositivos eletrónicos.A estação de recarga ZW utiliza o poder da energia solar e eólica, é ideal para empreiteiros que desejam deslumbrar com os seus projetos, municípios que buscam sustentabilidade e instituições educacionais que têm usuários de bicicletas elétricas. A combinação vento+solar significa uma continuidade de carregamento durante a noite em caso de brisa noturna..As estações de carregamento da Flower Turbines são a escolha mais lógica quando toca a fontes alternativas de energia pois são esteticamente agradáveis, silenciosas, não matam pássaros e dão energia fora da rede elétrica. Ou seja, independente da energia da rede, a turbina eólica começa a funcionar com velocidades lentas de vento e suporta vento que sopra a velocidades altas. Os novos recursos da estação de recarga ZW (patente pendente) inclui ajuste avançado dos painéis solares ao ângulo ideal, construção e transporte mais fácil.As estações de recarga são especialmente populares entre municípios e escolas. Já estão em uso em vários locais da Europa.A Flower Turbines fabrica turbinas eólicas que são belas e tecnologicamente avançadas. E também fornece estações de recarga conectadas à rede elétrica, estações de recarga solar fora da rede e belíssimas turbinas eólicas que vêm em três tamanhos diferentes..Para mais informações, por favor entre em contato com support.eu@flowerturbines.com ou visite o site: https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos. Ela começou em 2019 em Rotterdam na aceleradora PortXL e tem crescido desde então.

