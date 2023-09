Nueva versión de la estación de carga eólica/solar Flower Turbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg ZW Charging Station With Corten Steel Racks

ZOETERMEER, NETHERLANDS, September 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines BV , un destacado innovador en soluciones de energía eólica pequeña, anuncia una nueva versión de su popular combinación de energía eólica/solar, la estación de carga ZW para bicicletas eléctricas y pequeños dispositivos electrónicos sin conexión a la red.La estación de carga ZW aprovecha la energía solar y eólica y es ideal para contratistas que buscan mejorar sus proyectos, municipios que buscan la sostenibilidad e instituciones educativas que atienden a usuarios de bicicletas eléctricas. La combinación eólica/solar permite que, si hay viento por la noche, la batería se recargue.Las estaciones de carga Flower Turbines son la elección lógica al seleccionar fuentes de carga de energía alternativa, ya que son estéticamente agradables, silenciosas y respetuosas con las aves, no están conectadas a la red eléctrica y, por tanto, no dependen de la energía de la red, además de estar diseñadas para arrancar a bajas velocidades y seguir soportando altas velocidades. Las nuevas características pendientes de patente de la estación de carga ZW incluyen un mejor ajuste de los paneles solares al ángulo ideal, una construcción más sencilla y un envío más fácil.Las estaciones de carga son especialmente populares entre los municipios y las escuelas. Ya se utilizan en numerosos lugares de Europa.Flower Turbines fabrica pequeños aerogeneradores bellos y tecnológicamente avanzados. También ofrece estaciones de recarga conectadas a la red y solo solares, además de aerogeneradores de tres magníficos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en support.eu@flowerturbines.com o visite nuestro sitio web en https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la filial de la empresa en la UE, ganó el premio de sostenibilidad del gobierno holandés en dos años distintos. Comenzó en 2019 en Róterdam en la aceleradora PortXL y ha ido creciendo desde entonces.

