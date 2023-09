Nuova versione della stazione di ricarica eolica/solare Flower Turbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg ZW Charging Station With Corten Steel Racks

Flower Turbines BV annuncia una nuova versione della sua popolare combinazione eolica/solare, l'e-bike ZW e la stazione di ricarica off-grid.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, September 21, 2023 / EINPresswire.com / -- - Flower Turbines BV , leader dell'innovazione nelle soluzioni di energia eolica di piccole dimensioni, annuncia una nuova versione della sua popolare combinazione eolica/solare, l'e-bike ZW e la stazione di ricarica off-grid per dispositivi elettronici di dimensioni ridotte.La stazione di ricarica ZW sfrutta la potenza dell'energia solare ed eolica e rappresenta la soluzione ideale per le imprese che intendono migliorare i propri progetti, i comuni che si impegnano a favore della sostenibilità e gli istituti di educazione che si rivolgono agli utenti di biciclette elettriche. La combinazione eolico/solare sta a significare che, in caso di vento durante la notte, la batteria si ricaricherà.Le stazioni di ricarica Flower Turbines rappresentano la scelta logica nella scelta delle fonti di ricarica di energia alternative, in quanto sono esteticamente gradevoli, silenziose, innocue per gli uccelli, off-grid (quindi indipendenti dalla rete elettrica) e progettate per l'avviamento a basse velocità e per resistere alle alte velocità. Le nuove funzionalità in attesa di brevetto per la stazione di ricarica ZW comprendono una migliore regolazione dei pannelli solari all'angolazione ideale, una struttura più semplice e una spedizione senza ostacoli.Le stazioni di ricarica sono particolarmente popolari tra i comuni e le scuole. Sono già utilizzate in numerose località d'Europa.Flower Turbines realizza turbine eoliche di piccole dimensioni belle e tecnologicamente avanzate. Inoltre, fornisce stazioni di ricarica on-grid ed esclusivamente solari, oltre a bellissime turbine eoliche dotate di tre dimensioni. Per maggiori informazioni, contatta support.eu@flowerturbines.com o visita il nostro sito all'indirizzo https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la filiale europea dell'azienda, è stata premiata per ben due volte dal governo olandese per il suo impegno verso la sostenibilità. Tutto è iniziato nel 2019 a Rotterdam nell'acceleratore PortXL, e da allora la crescita si è mai interrotta.

Flower Turbines Brand Video