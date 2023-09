Invest For Better rozszerza program inwestycyjny oparty na sprawdzonych wartościach na Europę

Ekspansja europejska Finansowana przez Climate Finance Fund; BETTER FINANCE na replikację modelu we Francji, Niemczech, Polsce i Hiszpanii

BOSTON, USA, September 19, 2023/ EINPresswire.com / -- W następstwie dorocznego Narodowego Dnia Inwestycji na rzecz Lepszego, który odbędzie się 15 września, Invest for Better , organizacja non-profit działająca na podstawie statutu 501(c)(3), która daje kobietom pewność siebie, umiejętności i zachętę, których potrzebują, aby przejąć kontrolę nad swoimi aktywami i wykorzystać je do wpływania na rzeczy, na których im zależy, ogłosiła rozszerzenie swojego programu we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. W związku z rozszerzeniem programu, Aktywuj swoje pieniądze: inwestuj, aby pomnażać swoje bogactwo i budować lepszy świat, którego autorką jest współzałożycielka Invest for Better Janine Firpo, zostanie wydana w lokalnych wersjach językowych w tych czterech krajach.Invest for Better zapoczątkowało ruch w kierunku lepszego systemu finansowego skupiającego się na inwestowaniu zgodnym z wartościami, czyli strategii kładącej nacisk na dostosowywanie osobistych wartości do wyborów bankowych i finansowych, bez utraty zysków. Invest for Better oferuje programy i zasoby dla kobiet, w tym kręgi inwestycyjne prowadzone przez rówieśników, których celem jest zwiększenie zaufania inwestycyjnego poszczególnych osób i budowanie zaufanej społeczności wsparcia. Do chwili obecnej w programie Invest for Better Circles wzięło udział ponad 1000 kobiet, głównie ze Stanów Zjednoczonych, z czego ponad 90% z powodzeniem podjęło konkretne kroki w kierunku swoich celów, a ponad 50% przekazało pieniądze na inwestycje zorientowane na wartości w ciągu pierwszych 6 miesięcy.Finansowana jest ekspansja europejska Invest for Better przez dotacja Fundusz Climate Finance Fund , platformę filantropijną, która pomaga zmobilizować kapitał na rozwiązania klimatyczne. z siedzibą w Belgii BETTER FINANCE , które działa jako niezależne centrum wiedzy finansowej przynoszącej bezpośrednie korzyści europejskim użytkownikom usług finansowych, wykorzysta grant na dostosowanie modelu Invest for Better w czterech krajach pilotażowych. Model organizacji non-profit również ulegnie rozszerzeniu poprzez wprowadzenie kręgów koedukacyjnych, zgodnie z ich przekonaniem, że każdy ma szansę aktywować swoje pieniądze, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy świat dla wszystkich. Oczekują, że tylko w pierwszym roku w programach European Circle weźmie udział 800 uczestników.Ekspansja ta następuje w związku z ciągłym wzrostem popularności inwestycji zorientowanych na wartości wśród kobiet w związku z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W rzeczywistości, jak wykazało badanie UBS prawie 9 na 10 kobiet teraz bardziej angażują się w finanse zorientowane na cel i wierzą w wykorzystywanie swoich pieniędzy jako narzędzia do wprowadzania pozytywnych zmian. Co więcej, pomimo faktu, że sektor finansowy jest zdominowany przez mężczyzn, badania z ostatnich kilkudziesięciu lat wykazały kobiety generują niezmiennie wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż mężczyźni.„W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy szybki wzrost zainteresowania inwestowaniem zgodnym z wartościami, szczególnie wśród kobiet i pokolenia milenialsów” – powiedział Firpo. „Misją Invest for Better jest katalizowanie ruchu wykształconych, zdolnych i wzmocnionych kobiet, które aktywizują moc inwestowania dla dobra społecznego. Widzimy ogromną szansę na rozwój naszej społeczności w Europie, która korzysta z jednego znajbardziej zaawansowane i postępowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i inwestorów oraz wymogi dotyczące raportowania na świecie. Jesteśmy wdzięczni Climate Finance Fund za umożliwienie nam rozszerzenia naszej obecności na Europę oraz firmie BETTER FINANCE za wsparcie nas w naszej misji.„Istnieją znaczne dysproporcje między płciami w edukacji finansowej, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie działań klimatycznych” – powiedział Mariyan Nikolov, specjalista ds. badań i polityki w BETTER FINANCE. „Powinniśmy poprawić edukację i zachęcać obywateli do rozmów, aby zawęzić te luki. Może to prowadzić zarówno do korzyści finansowych dla obywateli, jak i długotrwałych korzyści dla środowiska.Aby uzyskać więcej informacji na temat Invest for Better lub dołączyć do Kręgu w USA lub Europie, odwiedź stronę www.investforbetter.org