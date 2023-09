Invest For Better étend à l'Europe son Programme D'investissement Fondé sur Des Valeurs Éprouvées

L'expansion européenne financée par le Climate Finance Fund; BETTER FINANCE va reproduire le modèle en France, en Allemagne, en Pologne et en Espagne.

BOSTON, USA, September 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Dans la foulée de la journée nationale annuelle Invest for Better le 15 septembre, Invest for Better, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui donne aux femmes la confiance, les compétences et les encouragements dont elles ont besoin pour prendre le contrôle de leurs actifs et les utiliser pour influencer les choses qui leur tiennent à cœur, a annoncé l'expansion de son programme en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Suite à l'expansion du programme, le livre Activate Your Money: Invest to Grow Your Wealth and Build a Better World, écrit par Janine Firpo, cofondatrice d'Invest for Better, sera publié dans des versions linguistiques locales dans ces quatre pays.Invest for Better est à l'origine d'un mouvement en faveur d'un meilleur système financier basé sur un investissement axé sur les valeurs, une stratégie qui met l'accent sur l'alignement des valeurs personnelles sur les choix bancaires et les marchés financiers, sans renoncer aux rendements. Invest for Better offre aux femmes des programmes et des ressources, y compris des cercles d'investissement dirigés par des pairs, qui visent à accroître la confiance d'une personne en matière d'investissement et à créer une communauté de confiance et de soutien. À ce jour, plus de 1 000 femmes, principalement aux États-Unis, ont participé aux cercles Invest for Better. Plus de 90 % d'entre elles ont pris des mesures concrètes pour atteindre leurs objectifs et plus de 50 % ont investi dans des placements conformes à leurs valeurs au cours de leurs six premiers mois.L'expansion européenne d'Invest for Better est financée par une subvention du Climate Finance Fund , une plateforme philanthropique qui aide à mobiliser des capitaux pour des solutions climatiques. La société belge BETTER FINANCE , qui agit en tant que centre d'expertise financière indépendant au bénéfice direct des utilisateurs de services financiers européens, utilisera la subvention pour adapter le modèle d'Invest for Better dans les quatre pays pilotes. Le modèle de l'organisation à but non lucratif sera également élargi grâce à l'introduction de cercles mixtes, conformément à sa conviction que chacun peut utiliser son argent pour créer un monde plus juste pour tous. Elle s'attend à ce que 800 personnes participent à ses programmes du Cercle européen au cours de la première année seulement.Cette expansion intervient alors que l'investissement axé sur les valeurs continue de gagner en popularité auprès des femmes à la suite des répercussions économiques et sociales de la pandémie de COVID-19. Une enquête d'UBS a d'ailleurs révélé que près de 9 femmes sur 10 sont aujourd'hui plus engagées dans des finances guidées par un objectif et croient en l'utilisation de leur argent comme outil de changement positif. En outre, bien que le secteur financier soit dominé par les hommes, des études réalisées au cours des dernières décennies ont montré que les femmes génèrent un taux de rendement des investissements systématiquement supérieur à celui des hommes.« Au cours des dernières années, nous avons vu l'intérêt pour l'investissement axé sur les valeurs croître rapidement, en particulier chez les femmes et les milléniaux », a déclaré Firpo. « La mission d'Invest for Better est de catalyser un mouvement de femmes éduquées, habilitées et autonomes qui activent le pouvoir de leur investissement pour le bien social. Nous voyons une formidable opportunité de développer notre communauté en Europe, qui bénéficie de l'une des législations et des exigences de déclaration les plus avancées et les plus progressistes au monde en matière de durabilité des entreprises et des investisseurs. Nous sommes reconnaissants envers Climate Finance Fund de nous avoir permis d'étendre notre empreinte en Europe et envers BETTER FINANCE pour son soutien dans mission. »« Il existe d'importantes disparités entre les sexes en matière d'éducation financière, en particulier en ce qui concerne le financement climatique », a déclaré Mariyan Nikolov, responsable de la recherche et des politiques chez BETTER FINANCE. « Nous devrions améliorer l'éducation et encourager les conversations entre les citoyens pour réduire ces écarts. Cela peut entraîner à la fois des gains financiers pour les citoyens et des avantages durables pour l'environnement. »Pour plus d'informations sur Invest for Better ou pour rejoindre un cercle aux États-Unis ou en Europe, veuillez visiter le site www.investforbetter.org