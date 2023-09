Invest For Better weitet bewährtes werteorientiertes Anlageprogramm auf Europa aus

Europäische Expansion gefördert durch den Climate Finance Fund; BETTER FINANCE zur Nachahmung des Modells in Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien

BOSTON, USA, September 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Im Anschluss an den jährlichen National Invest for Better Day am 15. September kündigte Invest for Better, eine gemeinnützige Organisation nach 501(c)(3) die Ausweitung ihres Programms in Frankreich, Deutschland, Spanien und Polen an. Die Organisation gibt Frauen das Vertrauen, die Fähigkeiten und die Ermutigung, die sie benötigen, um die Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu übernehmen. Sie können sie auch nutzen, um Dinge zu beeinflussen, die ihnen wichtig sind. Nach der Programmerweiterung wird Activate Your Money: Invest to Grow Your Wealth and Build a Better World (deutsch: Aktivieren Sie Ihr Geld: Investieren Sie, um Ihren Reichtum zu vergrößern und eine bessere Welt zu schaffen), verfasst von Janine Firpo, Mitbegründerin von Invest for Better, in diesen vier Ländern in lokalen Sprachversionen veröffentlicht.Invest for Better hat sich an die Spitze einer Bewegung für ein besseres Finanzsystem gesetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf werteorientiertes Investieren, eine Strategie, die darauf abzielt, die persönlichen Werte des Einzelnen mit seinen Bank- und Finanzmarktentscheidungen in Einklang zu bringen, ohne dabei auf Rendite zu verzichten. Invest for Better bietet Programme und Ressourcen für Frauen an. Darunter auch von Gleichgesinnten geleitete Investitionszirkel, die darauf abzielen, das Selbstvertrauen des Einzelnen in seine Investitionen zu stärken und eine vertrauenswürdige Gemeinschaft zur Unterstützung aufzubauen. Bis heute haben mehr als 1.000 Frauen, vor allem in den USA, an Invest for Better Circles teilgenommen. Dabei haben über 90 % erfolgreich konkrete Schritte zur Erreichung ihrer Ziele unternommen und über 50 % in den ersten sechs Monaten Geld in wertorientierte Anlagen investiert.Die europäische Expansion von Invest for Better wird durch einen Zuschuss des Climate Finance Fund finanziert, einer philanthropischen Plattform, die dabei hilft, Kapital für Klimalösungen zu mobilisieren. Das in Belgien ansässige BETTER FINANCE , das als unabhängiges Finanzkompetenzzentrum zum direkten Nutzen der europäischen Finanzdienstleistungsnutzer fungiert, wird den Zuschuss nutzen, um das Modell von Invest for Better in den vier Pilotländern anzupassen. Das Modell der gemeinnützigen Organisation wird auch durch die Einführung von gemischten Zirkeln erweitert, was der Überzeugung entspricht, dass jeder die Möglichkeit hat, mit seinem Geld eine gerechtere Welt für alle zu schaffen. Sie rechnen damit, dass allein im ersten Jahr 800 Teilnehmer an ihren European-Circle-Programmen teilnehmen werden.Diese Expansion erfolgt in einer Zeit, in der werteorientiertes Investieren nach den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bei Frauen immer beliebter wird. Tatsächlich fand eine UBS-Umfrage heraus, dass fast 9 von 10 Frauen sich jetzt stärker für zweckorientierte Finanzen einsetzen und daran glauben, ihr Geld als Instrument zu nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Trotz der Tatsache, dass der Finanzsektor von Männern dominiert wird, haben Studien aus den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass Frauen eine konstant höhere Rendite auf Investitionen erzielen als Männer.„In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass das Interesse an werteorientiertem Investieren schnell wächst, insbesondere bei Frauen und Millennials“, so Firpo. „Invest for Better hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Bewegung von gebildeten, befähigten und ermächtigten Frauen anzustoßen, die die Kraft ihrer Investitionen für soziale Zwecke einsetzen. Wir sehen enorme Möglichkeiten, unsere Gemeinschaft in Europa auszubauen, das über eines der weltweit fortschrittlichsten und progressivsten Nachhaltigkeitsgesetze und Berichterstattungspflichten für Unternehmen und Investoren verfügt. Wir sind dem Klimafinanzierungsfonds dankbar, dass er es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Europa auszuweiten, und BETTER FINANCE, dass sie uns bei unserer Mission unterstützt.“„Es gibt erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der finanziellen Bildung, besonders wenn es um Klimafinanzierung geht“, so Mariyan Nikolov, Research & Policy Officer bei BETTER FINANCE. „Wir sollten die Bildung verbessern und Gespräche zwischen den Bürgern fördern, um diese Lücken zu schließen. Dies kann sowohl zu finanziellen Vorteilen für die Bürger als auch zu dauerhaften Vorteilen für die Umwelt führen.“Weitere Informationen über Invest for Better oder die Möglichkeit, einem Kreis in den USA oder Europa beizutreten, finden Sie unter www.investforbetter.org