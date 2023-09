Invest For Better amplía a Europa su programa de inversión en valores alineados de probada rentabilidad

Esta expansión está financiada del Climate Finance Fund; BETTER FINANCE para replicar su modelo en Francia, Alemania, Polonia y España

BOSTON, USA, September 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Tras el Día Nacional de Invertir para Mejorar celebrado el 15 de septiembre, Invest for Better , una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que brinda a las mujeres la confianza, las habilidades y el aliento que necesitan para tomar el control de sus activos y usarlos para influir en las cosas que les importan, anunció la ampliación de su programa a Francia, Alemania, España y Polonia. Con motivo de la ampliación del programa, se lanzarán las versiones en los idiomas de estos cuatro países de Activate Your Money: Invest to Grow Your Wealth and Build a Better World (Activa tu dinero: invierte para hacer crecer tu riqueza y construir un mundo mejor), escrito por la cofundadora de Invest for Better, Janine Firpo.Invest for Better ha encabezado un movimiento cuyo objetivo es lograr un mejor sistema financiero que se centre en la inversión en valores alineados, una estrategia que enfatiza la armonización de los valores personales con las decisiones bancarias y en los mercados financieros, eso sí, sin renunciar al rendimiento económico. Invest for Better ofrece a las mujeres programas y recursos, como los círculos de inversión entre iguales, que están enfocados en aumentar la confianza en las inversiones personales y en crear una comunidad de apoyo fiable. Hasta la fecha, más de 1000 mujeres, en su mayoría de EE. UU., han participado en los círculos de Invest for Better, de las cuales, más del 90 % han dado pasos concretos hacia sus objetivos, mientras que en sus primeros seis meses, más del 50 % han transferido dinero a inversiones en valores alineados.La expansión europea de Invest for Better está financiada a través de una subvención del Climate Finance Fund , una plataforma filantrópica que ayuda a movilizar capitales de cara a encontrar soluciones climáticas. BETTER FINANCE , que tiene su sede en Bélgica y actúa como un centro de experiencia financiera independiente para beneficio directo de los usuarios de los servicios financieros europeos, utilizará la subvención para adaptar el modelo de Invest for Better a los cuatro países piloto. El modelo de organización sin ánimo de lucro será igualmente testigo de una ampliación mediante la introducción de los círculos mixtos, en línea con la creencia de que todas las personas deben tener la oportunidad de activar su dinero a fin de hacer un mundo más justo para todos. Se espera la presencia de 800 participantes en sus programas del círculo europeo solo en el primer año.Esta expansión se produce en un momento en el que la inversión en valores alineados continúa ganando popularidad entre las mujeres, tras los impactos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. De hecho, una encuesta de UBS indicó que casi 9 de cada 10 mujeres tienen en estos momentos un compromiso más profundo con las finanzas orientadas a un propósito concreto. Además, creen en el uso de su dinero como una herramienta para lograr un cambio positivo. Por otra parte, a pesar de que el sector financiero es predominantemente masculino, los estudios de las últimas décadas han demostrado que las mujeres generan una tasa de rendimiento de las inversiones sistemáticamente más alta que los hombres.«En los últimos años, hemos visto crecer rápidamente el interés en las inversiones en valores alineados, especialmente entre las mujeres y los "millennials"», explicó Firpo. «El objetivo de Invest for Better es catalizar un movimiento de mujeres formadas, capacitadas y empoderadas que pongan su poder inversor al servicio del bien social. Por eso, vemos una gran oportunidad para hacer crecer nuestra comunidad en Europa, que se beneficia de una de las legislaciones de sostenibilidad empresarial y de las inversiones, así como sobre las exigencias de rendición de cuentas, más avanzadas y progresistas del mundo. Queremos dar las gracias al Fondo de Financiación del Clima por permitirnos ampliar nuestra presencia en Europa y a BETTER FINANCE por apoyarnos en nuestro objetivo».«Existen importantes disparidades de género en la formación financiera, especialmente en lo que respecta a las finanzas climáticas», indicó Mariyan Nikolov, responsable de Investigación y Políticas de BETTER FINANCE. «Debemos mejorar la formación y fomentar el diálogo entre los ciudadanos para reducir estas brechas. Esto puede generar tanto beneficios financieros para la ciudadanía como beneficios duraderos para el medioambiente».Para obtener más información sobre Invest for Better o para unirse a un círculo en EE. UU. o Europa, visite www.investforbetter.org