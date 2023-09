Influenciador ortodôntico Dr. Evangelos Viazis: Meu objetivo é que todas as pessoas possam sorrir rapidamente

Evangelos Viazis, Presantation Dallas Texas

LISBOA, DISTRITO DE LISBOA, PORTUGAL, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- O tratamento ortodôntico tem sido uma preocupação para pacientes jovens e mais velhos, girando em torno de uma pergunta atemporal e estereotipada: "Quando vou tirar meus aparelhos?" Esta questão tem historicamente conotações negativas, criando um sentimento de apreensão e sobrecarga psicológica para os pacientes. Os tratamentos ortodônticos foram percebidos como durando de 2 a 3 anos, acompanhados de desconforto e dor.Imagine alguém agora informando que o tratamento ortodôntico pode ser concluído em apenas 100 dias, o que é um período de tempo bastante curto. Pode ser difícil de acreditar, e mesmo que o fizesse, provavelmente esperaria que a experiência fosse dolorosa e até agonizante.No entanto, é importante reconhecer que a maioria dos processos de tratamento relacionados à saúde no corpo não duram anos. Por exemplo, uma ferida normalmente cicatriza em poucos dias, e uma perna quebrada não leva mais de 60 a 90 dias para cicatrizar. Da mesma forma, durante o movimento dentário, à medida que os dentes se deslocam e se realinham, o osso que os rodeia sofre um processo semelhante à desconstrução (por quebra) e reconstrução de uma perna partida.Então, por que o movimento ortodôntico tradicionalmente leva anos para ser concluído? A resposta está no processo natural de erupção dentária. Quando os dentes aparecem na boca durante a juventude, este processo de erupção leva-os às suas posições finais na arcada dentária. Idealmente, se tudo estiver perfeito, nenhuma intervenção adicional é necessária. No entanto, se os dentes irromperem indevidamente, fazendo com que fiquem tortos, inclinados, sobrepostos ou espaçados irregularmente, isso pode levar à ortodontose, afetando o osso alveolar.É aqui que a tecnologia avançada como o Fastbraces entra em jogo. Inventada pelo professor de ortodontia e ortodontista especialista Anthony Viazis, de Dallas, Texas, EUA, a Fastbraces Technology é uma inovação americana que vem revolucionando a ortodontia há 30 anos. Oferece aos dentistas e ortodontistas os meios para endireitar os dentes de forma rápida, segura e eficiente, muitas vezes completando os tratamentos em aproximadamente 100 dias. A tecnologia ganhou popularidade global, atendendo crianças e adultos, e tratou com sucesso milhares de pacientes em mais de 50 países.A tecnologia Fastbraces, apoiada por três novas patentes, emprega sistemas de braquete ortodôntico de alto desempenho (aparelhos triangulares) que promovem a ortoerupção, um movimento semelhante à erupção natural dos dentes. Ao utilizar um único fio quadrado, a tecnologia permite o movimento simultâneo da raiz (parte invisível do dente que está dentro do osso alveolar) e da coroa (parte visível) para suas posições finais, resultando em dentes retos e morfologia óssea alveolar restaurada.Uma vantagem adicional da tecnologia Fastbraces é a redução do desconforto experimentado pelos pacientes durante o processo de tratamento, com o inventor raramente prescrevendo medicação para dor. Dr. Evangelos Viazis , irmão de Anthony Viazis e licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Atenas, na Grécia, desempenhou um papel fundamental na introdução da tecnologia Fastbraces na Europa em 2000. Ele rapidamente obteve sucesso, tratando pacientes com resultados impressionantes, e frequentemente evitando a necessidade de extrações dentárias. O Dr. Viazis decidiu concentrar-se apenas na ortodontia, abrindo vários consultórios em Atenas e limitando a sua prática à transformadora tecnologia Fastbraces. É autor do livro "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" e a sua página profissional de ortodontia no Facebook tem mais de 120.000 seguidores.Como membro da equipe de suporte internacional da Orthoworld, o Dr. Evangelos Viazis transmite sua experiência, aconselhando e educando dentistas em todo o mundo sobre o uso eficaz das tecnologias Fastbraces. Além disso, atuou como membro suplente do Conselho Consultivo do Diretor da Escola de Odontologia da Universidade de Harvard, representando a Fastbraces Technology e seu profundo impacto no campo da ortodontia.Seus casos foram publicados e apresentados em todo o mundo como exemplos do que a tecnologia Fastbraces pode alcançar para os pacientes, particularmente no tratamento de casos esqueléticos sem a necessidade de cirurgia da mandíbula – uma abordagem inovadora até então desconhecida no campo da ortodontia.

