Kieferorthopädischer Influencer Dr. Evangelos Viazis: Mein Ziel ist es, dass jeder Mensch schnell lächeln kann

BERLIN, BERLIN AREA, GERMANY, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Die kieferorthopädische Behandlung ist seit langem ein Anliegen sowohl für junge als auch für ältere Patienten und dreht sich um eine zeitlose und stereotype Frage: "Wann werde ich meine Zahnspange abnehmen?" Diese Frage war in der Vergangenheit negativ konnotiert und erzeugte ein Gefühl der Besorgnis und psychischen Belastung für die Patienten. Kieferorthopädische Behandlungen dauerten 2 bis 3 Jahre, begleitet von Beschwerden und Schmerzen.Stellen Sie sich vor, jemand informiert Sie darüber, dass eine kieferorthopädische Behandlung oft in nur 100 Tagen abgeschlossen sein kann, was eine ziemlich kurze Zeitspanne ist. Es mag schwer zu glauben sein, und selbst wenn Sie es täten, würden Sie wahrscheinlich erwarten, dass die Erfahrung schmerzhaft und sogar quälend ist.Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die meisten gesundheitsbezogenen Behandlungsprozesse im Körper nicht jahrelang andauern. Zum Beispiel heilt eine Wunde in der Regel innerhalb weniger Tage, und ein gebrochenes Bein braucht nicht länger als 60 bis 90 Tage, um zu heilen. In ähnlicher Weise durchläuft der sie umgebende Knochen während der Zahnbewegung, wenn sich die Zähne verschieben und neu ausrichten, einem Prozess, der der Dekonstruktion (durch Brechen) und Rekonstruktion eines gebrochenen Beins ähnelt.Warum also dauerte die kieferorthopädische Bewegung traditionell Jahre? Die Antwort liegt im natürlichen Prozess des Zahndurchbruchs. Wenn in der Jugend Zähne im Mund erscheinen, führt dieser Durchbruchsprozess sie zu ihren endgültigen Positionen im Zahnbogen. Im Idealfall, wenn alles perfekt ist, ist kein weiterer Eingriff notwendig. Wenn Zähne jedoch falsch durchbrechen, was dazu führt, dass sie schief, gekippt, überlappend oder in unregelmäßigen Abständen angeordnet sind, kann dies zu einer Kieferorthopädie führen, die sich auf den Alveolarknochen auswirkt.Hier kommt fortschrittliche Technologie wie Fastbraces ins Spiel. Die Fastbraces-Technologie wurde vom kieferorthopädischen Professor und Fachkieferorthopäden Anthony Viazis aus Dallas, Texas, USA, erfunden und ist eine amerikanische Innovation, die die Kieferorthopädie seit 30 Jahren revolutioniert. Es bietet Zahnärzten und Kieferorthopäden die Möglichkeit, Zähne schnell, sicher und effizient zu begradigen und Behandlungen oft in etwa 100 Tagen abzuschließen. Die Technologie hat weltweit an Popularität gewonnen, richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und hat Tausende von Patienten in mehr als 50 Ländern erfolgreich behandelt.Die Fastbraces-Technologie, die durch drei neue Patente unterstützt wird, verwendet leistungsstarke kieferorthopädische Bracketsysteme (dreieckige Zahnspangen), die den Orthoeruption, eine Bewegung, die dem natürlichen Durchbruch von Zähnen ähnelt, fördern. Durch die Verwendung eines einzigen Vierkantdrahtes ermöglicht die Technologie die gleichzeitige Bewegung der Wurzel (unsichtbarer Teil des Zahns, der sich innerhalb des Alveolarknochens befindet) und der Krone (sichtbarer Teil) in ihre endgültige Position, was zu geraden Zähnen und einer wiederhergestellten Alveolarknochenmorphologie führt.Ein zusätzlicher Vorteil der Fastbraces-Technologie ist das geringere Unbehagen der Patienten während des Behandlungsprozesses, da der Erfinder nur selten Schmerzmittel verschreibt. Dr. Evangelos Viazis , Bruder von Anthony Viazis und Absolvent der zahnmedizinischen Fakultät der Universität Athen in Griechenland, spielte eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Fastbraces-Technologie in Europa im Jahr 2000. Er hatte schnell Erfolg, behandelte Patienten mit beeindruckenden Ergebnissen und verzichtete häufig auf Zahnextraktionen. Dr. Viazis beschloss, sich ausschließlich auf die Kieferorthopädie zu konzentrieren, eröffnete mehrere Praxen in Athen und beschränkte seine Praxis auf die transformative Fastbraces-Technologie. Er ist Autor des Buches "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" und seine professionelle kieferorthopädische Facebook-Seite hat über 120.000 Follower.Als Mitglied des internationalen Support-Teams von Orthoworld vermittelt Dr. Evangelos Viazis sein Fachwissen und berät und schult Zahnärzte weltweit über den effektiven Einsatz von Fastbraces-Technologien. Darüber hinaus war er stellvertretendes Mitglied des Dean's Advisory Board der Harvard University School of Dentistry und vertrat die Fastbraces-Technologie und ihren tiefgreifenden Einfluss auf den Bereich der Kieferorthopädie.Seine Fälle wurden weltweit veröffentlicht und präsentiert als Beispiele dafür, was die Fastbraces-Technologie für Patienten leisten kann, insbesondere bei der Behandlung von Skelettfällen ohne Kieferoperation – ein bahnbrechender Ansatz, der auf dem Gebiet der Kieferorthopädie bisher unbekannt war.

Dr. Evangelos Viazis merkt an:Fastbraces, die kieferorthopädische Behandlungszeit in Tagen zählen