Leitende Ingenieure in Bayern gesucht (m/w/d) - Leitung Abteilung Krankenhausbetriebstechnik

Top Klinikum sucht Ingenieure (m/w/d) für Abteilung Bau und Technik und Projektingenieure (m/w/d) für Generalsanierung der Klinik-Liegenschaften

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Ein städtisches Klinikum in Bayern sucht aktuell für Leitungspositionen in der Abteilung Bau und Technik nach Bauingenieur:innen, Architekt:innen sowie Spezialist:innen für Krankenhausbetriebstechnik. Diese sollen das Facility Management der Klinik mitgestalten und dabei nachhaltige und innovative Ansätze einbringen.Bei der Rekrutierung von Ingenieur:innen mit entsprechender Berufserfahrung wird das renommierte Klinikum von der Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt. Die Headhunting Agentur hat in diesem Jahr bereits für ein anderes Klinikum in Thüringen erfolgreich die Referatsleitung für Facility Management und Technik sowie die Abteilungsleitung Bau besetzt.Abteilungsleitung KrankenhausbetriebstechnikFür die Leitung der Abteilung Bau und Technik , welche vor allem für die Instandhaltung der Krankenhausbetriebstechnik verantwortlich ist, werden Ingenieur:innen mit einer vertiefenden Ausbildung in diesem Fachbereich gesucht.Er oder sie wird für die Leitung und Koordination aller technischen Anlagen und Einrichtung im Klinikum verantwortlich sein und dabei die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Normen sicherstellen. Darüber hinaus wird die Abteilungsleitung an der Planung und Umsetzung von innovativen Sanierungs- und Bauprojekten mitwirken.Projektleitung Bauprojekte – GeneralisierungDie Bauingenieur:innen beziehungsweise Architekt:innen werden für die Leitung verschiedener Bauprojekte in der bereits laufenden Generalisierung gesucht. Sie sollen die Projektsteuerung von Neubaumaßnahmen, Teilsatzneubauen und Sanierungsmaßnahmen übernehmen und gleichzeitig den Krankenhausbetrieb während dieser Baumaßnahmen sicherstellen. Darüber hinaus sollen die Projektleiter:innen den Gebäudestand der Klinik strategisch weiterentwickeln.Angesehene Gesundheitseinrichtung als ArbeitgeberDas angesehene Klinikum, welches eine erstklassige medizinische Versorgung mit modernster Ausstattung bietet, gilt als sicherer und attraktiver Arbeitgeber in der Region. Die Ingenieur:innen haben hier die Möglichkeit, die technische Infrastruktur mitzugestalten und so die Rahmenbedingungen für eine optimale medizinische Versorgung der Patient:innen zu schaffen.Den Ingenieur:innen bietet das Klinikum eine unbefristete Festanstellung mit AT Vertrag und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.Über Kontrast Personalberatung GmbH:Die Kontrast Personalberatung GmbH rekrutiert seit 30 Jahren regelmäßig Ingenieur:innen und Architekt:innen für verschiedenen Spezialbereiche und Branchen. Entsprechend können die Headhunter:innen heute auf einen großen Kandidatenpool und viele Branchenkontakte zu hochqualifizierten Ingenieur:innen zurückgreifen. Dies ermöglicht den Personalberater:innen einen schnellen Start in neue Personalsuchen und eine kurzfristige Identifikation von geeigneten Kandidat:innen.Die Headhunting Agentur ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.