Lado International Institute irradia alegria ao chegar ao ICEF São Paulo e compartilhar seu futuro inspirador

SAO PAULO, BRASIL, September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- O Lado International Institute tem o prazer de anunciar sua presença no prestigioso evento ICEF São Paulo. Esta é uma ocasião de celebração e emoção, pois oferece a oportunidade de se conectar com colegas da indústria educacional internacional e compartilhar os grandiosos planos que o Lado preparou para esta nova temporada.Claudio Herrera, CEO do Lado International Institute, expressou com entusiasmo: "Estamos transbordando de alegria por estarmos aqui no ICEF São Paulo. Este evento representa um marco emocionante em nossa jornada educacional global. Estamos orgulhosos de estar cercados por pessoas apaixonadas pela educação internacional e ansiosos para conhecer novos agentes e compartilhar nosso entusiasmo e nossos planos inspiradores".O Futuro Brilhante da Educação InternacionalO ICEF São Paulo é mais do que um evento; é uma oportunidade para construir pontes em direção a um futuro brilhante na educação internacional. O diretor do Lado International Institute, Alex Roset, acrescentou: "Acreditamos no poder da educação para transformar vidas e construir pontes entre culturas. Nosso compromisso é promover a excelência educacional e promover a compreensão global. No ICEF São Paulo, compartilharemos como estamos moldando um futuro em que a educação transcende fronteiras e oferece oportunidades ilimitadas".Um Sonho Compartilhado, Um Futuro ColaborativoO Lado International Institute tem trabalhado incansavelmente para desenvolver programas educacionais de qualidade por mais de 45 anos, que inspirem e capacitem os estudantes. Claudio Herrera enfatizou: "Nosso sonho é que cada estudante que passa por nossas salas de aula se torne um cidadão do mundo, capaz de enfrentar os desafios globais com confiança e empatia. Queremos colaborar com todos vocês para tornar esse sonho uma realidade compartilhada".