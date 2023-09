Influencer ortodontyczny dr Evangelos Viazis: Moim celem jest, aby każda osoba mogła szybko się uśmiechnąć

Evangelos Viazis ,Fastbraces Seminars

WARSAW, MASOVIAN VOIVODESHIP, POLAND, September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Leczenie ortodontyczne od dawna stanowi problem zarówno dla młodych, jak i starszych pacjentów, obracając się wokół ponadczasowego i stereotypowego pytania: "Kiedy zdejmę aparat ortodontyczny?" To pytanie historycznie miało negatywne konotacje, tworząc poczucie lęku i obciążenia psychicznego dla pacjentów. Leczenie ortodontyczne trwało od 2 do 3 lat, czemu towarzyszył dyskomfort i ból.Wyobraź sobie, że ktoś informuje Cię, że leczenie ortodontyczne często może zostać zakończone w ciągu zaledwie 100 dni, co jest dość krótkim okresem czasu. Może być trudno w to uwierzyć, a nawet gdybyś to zrobił, prawdopodobnie spodziewałbyś się, że doświadczenie będzie bolesne, a nawet bolesne.Jednak ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że większość procesów leczenia związanych ze zdrowiem w organizmie nie trwa latami. Na przykład rana zazwyczaj goi się w ciągu kilku dni, a złamana noga nie potrzebuje więcej niż 60 do 90 dni, aby się zagoić. Podobnie podczas ruchu zęba, gdy zęby przesuwają się i wyrównują, otaczająca je kość przechodzi proces podobny do dekonstrukcji (przez złamanie) i odbudowy złamanej nogi.Dlaczego więc ruch ortodontyczny tradycyjnie trwał latami? Odpowiedź leży w naturalnym procesie wyrzynania się zębów. Kiedy zęby pojawiają się w jamie ustnej w młodości, ten proces erupcji prowadzi je do ich końcowych pozycji w łuku zębowym. Idealnie, jeśli wszystko jest idealne, nie jest konieczna dalsza interwencja. Jeśli jednak zęby wyrzynają się nieprawidłowo, powodując ich krzywe, przechylone, zachodzące na siebie lub rozmieszczone nieregularnie, może to prowadzić do ortodontozy, wpływając na kość wyrostka zębodołowego.W tym miejscu do gry wchodzi zaawansowana technologia, taka jak Fastbraces . Wynaleziona przez profesora ortodonty i ortodontę specjalistę, Anthony'ego Viazisa, z Dallas, Texas, USA, Fastbraces Technology to amerykańska innowacja, która od 30 lat rewolucjonizuje ortodoncję. Oferuje stomatologom i ortodontom środki do szybkiego, bezpiecznego i skutecznego prostowania zębów, często kończąc leczenie w około 100 dni. Technologia zyskała globalną popularność, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, i z powodzeniem leczyła tysiące pacjentów w ponad 50 krajach.Technologia Fastbraces, wspierana przez trzy nowe patenty, wykorzystuje wysokowydajne systemy zamków ortodontycznych (trójkątne aparaty ortodontyczne), które promują ortoperupcję, ruch podobny do naturalnej erupcji zębów. Dzięki wykorzystaniu pojedynczego kwadratowego drutu technologia pozwala na jednoczesne przemieszczanie korzenia (niewidoczna część zęba, która znajduje się w kości wyrostka zębodołowego) i korony (widoczna część) do ich końcowych pozycji, co skutkuje prostymi zębami i przywróconą morfologią kości wyrostka zębodołowego.Dodatkową zaletą technologii Fastbraces jest zmniejszony dyskomfort odczuwany przez pacjentów podczas procesu leczenia, a wynalazca rzadko przepisuje leki przeciwbólowe.Dr Evangelos Viazis, brat Anthony'ego Viazisa i absolwent Szkoły Dentystycznej Uniwersytetu Ateńskiego w Grecji, odegrał kluczową rolę we wprowadzeniu technologii Fastbraces do Europy w 2000 roku. Szybko odniósł sukces, lecząc pacjentów z imponującymi wynikami i często unikając konieczności ekstrakcji zębów. Dr Viazis postanowił skupić się wyłącznie na ortodoncji, otwierając wiele praktyk w Atenach i ograniczając swoją praktykę do transformacyjnej technologii Fastbraces. Jest autorem książki "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases", a jego profesjonalna strona ortodontyczna na Facebooku ma ponad 120 000 osób.Jako członek międzynarodowego zespołu wsparcia Orthoworld, dr Evangelos Viazis dzieli się swoją wiedzą, doradzając i edukując dentystów na całym świecie w zakresie efektywnego wykorzystania technologii Fastbraces. Ponadto pełnił funkcję zastępcy członka Rady Doradczej Dziekana Harvard University School of Dentistry, reprezentując technologię Fastbraces i jej głęboki wpływ na dziedzinę ortodoncji.Jego przypadki zostały opublikowane i przedstawione na całym świecie jako przykłady tego, co technologia Fastbraces może osiągnąć dla pacjentów, szczególnie w leczeniu przypadków szkieletowych bez potrzeby operacji szczęki - przełomowe podejście wcześniej nieznane w dziedzinie ortodoncji.

Fastbraces Case Before and After