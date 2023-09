Influenceur orthodontique Dr. Evangelos Viazis: Mon objectif est que chaque personne puisse sourire rapidement

Evangelos Viazis, Presantations around the world, Harvard Club Open Bite Case Before and After

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE , September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Le traitement orthodontique est depuis longtemps une préoccupation pour les patients jeunes et plus âgés, tournant autour d'une question intemporelle et stéréotypée: « Quand vais-je enlever mon appareil orthodontique? » Cette question a historiquement eu des connotations négatives, créant un sentiment d'appréhension et de fardeau psychologique pour les patients. Les traitements orthodontiques étaient perçus comme ayant duré de 2 à 3 ans, accompagnés d'inconfort et de douleur.Imaginez que quelqu'un vous informe maintenant que le traitement orthodontique peut souvent être terminé en seulement 100 jours, ce qui est une période assez courte. Cela peut être difficile à croire, et même si vous le faisiez, vous vous attendriez probablement à ce que l'expérience soit douloureuse et même angoissante.Cependant, il est important de reconnaître que la plupart des processus de traitement liés à la santé dans le corps ne durent pas des années. Par exemple, une blessure guérit généralement en quelques jours et une jambe cassée ne prend pas plus de 60 à 90 jours pour guérir. De même, lors du mouvement des dents, lorsque les dents se déplacent et se réalignent, l'os qui les entoure subit un processus similaire à la déconstruction (par rupture) et à la reconstruction d'une jambe cassée.Alors, pourquoi le mouvement orthodontique prenait-il traditionnellement des années à compléter? La réponse réside dans le processus naturel de l'éruption dentaire. Lorsque les dents apparaissent dans la bouche pendant la jeunesse, ce processus d'éruption les conduit à leurs positions finales dans l'arcade dentaire. Idéalement, si tout est parfait, aucune autre intervention n'est nécessaire. Cependant, si les dents font éruption de manière incorrecte, les faisant basculer, se chevaucher ou les espacer de manière irrégulière, cela peut entraîner une orthodontose, ce qui a un impact sur l'os alvéolaire.C'est là que la technologie de pointe comme Fastbraces entre en jeu. Inventée par le professeur d'orthodontie et orthodontiste spécialiste Anthony Viazis, de Dallas, Texas, États-Unis, Fastbraces Technology est une innovation américaine qui révolutionne l'orthodontie depuis 30 ans. Il offre aux dentistes et aux orthodontistes les moyens de redresser les dents rapidement, en toute sécurité et efficacement, en complétant souvent les traitements en environ 100 jours. La technologie a acquis une popularité mondiale, s'adressant à la fois aux enfants et aux adultes, et a traité avec succès des milliers de patients dans plus de 50 pays.La technologie Fastbraces, soutenue par trois nouveaux brevets, utilise des systèmes de boîtiers orthodontiques performants (appareils orthoangulaires) qui favorisent l'orthoéruption, un mouvement similaire à l'éruption naturelle des dents. En utilisant un seul fil carré, la technologie permet le mouvement simultané de la racine (partie invisible de la dent qui se trouve dans l'os alvéolaire) et de la couronne (partie visible) vers leurs positions finales, ce qui entraîne des dents droites et une morphologie osseuse alvéolaire restaurée.Un avantage supplémentaire de la technologie Fastbraces est la réduction de l'inconfort ressenti par les patients pendant le processus de traitement, l'inventeur prescrivant rarement des analgésiques.Le Dr Evangelos Viazis, frère d'Anthony Viazis et diplômé de la faculté dentaire de l'Université d'Athènes en Grèce, a joué un rôle central dans l'introduction de la technologie Fastbraces en Europe en 2000. Il a rapidement connu le succès, traitant des patients avec des résultats impressionnants et évitant souvent le besoin d'extractions dentaires. Le Dr Viazis a décidé de se concentrer uniquement sur l'orthodontie, ouvrant plusieurs cabinets à Athènes et limitant sa pratique à la technologie transformatrice Fastbraces. Il est l'auteur du livre « Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases », et sa page Facebook d'orthodontie professionnelle compte plus de 120 000 suiveurs.En tant que membre de l'équipe de soutien international d'Orthoworld, le Dr Evangelos Viazis apporte son expertise, conseillant et éduquant les dentistes du monde entier sur l'utilisation efficace des technologies Fastbraces. De plus, il a été membre suppléant du conseil consultatif du doyen de la Harvard University School of Dentistry, représentant Fastbraces Technology et son impact profond dans le domaine de l'orthodontie.Ses cas ont été publiés et présentés dans le monde entier comme des exemples de ce que la technologie Fastbraces peut réaliser pour les patients, en particulier dans le traitement des cas squelettiques sans avoir besoin d'une chirurgie de la mâchoire – une approche révolutionnaire jusqu'alors inconnue dans le domaine de l'orthodontie.

Dr.Evangelos Viazis note:Fastbraces, en comptant le temps de traitement orthodontique en jours