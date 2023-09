Influencer ortodontico Dr. Evangelos Viazis: Il mio obiettivo è che ogni persona sia in grado di sorridere rapidamente

ROME, COMUNE DI ROMA CAPITALE, ITALY, September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Influencer ortodontico Dr. Evangelos Viazis : Il mio obiettivo è che ogni persona sia in grado di sorridere rapidamenteIl trattamento ortodontico è stato a lungo una preoccupazione sia per i pazienti giovani che per quelli più anziani, ruotando attorno a una domanda senza tempo e stereotipata: "Quando toglierò l'apparecchio?" Questa domanda ha storicamente portato connotazioni negative, creando un senso di apprensione e carico psicologico per i pazienti. I trattamenti ortodontici sono stati percepiti per durare per 2 o 3 anni, accompagnati da disagio e dolore.Immagina che qualcuno ora ti informi che il trattamento ortodontico può spesso essere terminato in soli 100 giorni, che è un periodo di tempo abbastanza breve. Potrebbe essere difficile da credere, e anche se lo facessi, probabilmente ti aspetteresti che l'esperienza sia dolorosa e persino angosciante.Tuttavia, è importante riconoscere che la maggior parte dei processi di trattamento legati alla salute nel corpo non durano per anni. Ad esempio, una ferita in genere guarisce entro pochi giorni e una gamba rotta non richiede più di 60-90 giorni per guarire. Allo stesso modo, durante il movimento dei denti, quando i denti si spostano e si riallineano, l'osso che li circonda subisce un processo simile alla decostruzione (per rottura) e alla ricostruzione di una gamba rotta.Allora perché il movimento ortodontico richiedeva tradizionalmente anni per essere completato? La risposta sta nel processo naturale di eruzione dei denti. Quando i denti appaiono in bocca durante la giovinezza, questo processo di eruzione li porta alle loro posizioni finali nell'arcata dentale. Idealmente, se tutto è perfetto, non sono necessari ulteriori interventi. Tuttavia, se i denti eruttano in modo improprio, causandone la stortezza, l'inclinazione, la sovrapposizione o la distanziazione irregolare, può portare all'ortodontosi, con un impatto sull'osso alveolare.È qui che entra in gioco la tecnologia avanzata come Fastbraces . Inventata dal professore di ortodonzia e ortodontista specialista Anthony Viazis, di Dallas, Texas, USA, Fastbraces Technology è un'innovazione americana che ha rivoluzionato l'ortodonzia per 30 anni. Offre a dentisti e ortodontisti i mezzi per raddrizzare i denti in modo rapido, sicuro ed efficiente, spesso completando i trattamenti in circa 100 giorni. La tecnologia ha guadagnato popolarità globale, rivolgendosi sia ai bambini che agli adulti, e ha trattato con successo migliaia di pazienti in oltre 50 paesi.Fastbraces Technology, supportata da tre nuovi brevetti, impiega sistemi di staffe ortodontiche ad alte prestazioni (apparecchi triangolari) che promuovono l'ortoeruzione, un movimento simile all'eruzione naturale dei denti. Utilizzando un singolo filo quadrato, la tecnologia consente il movimento simultaneo della radice (parte invisibile del dente che si trova all'interno dell'osso alveolare) e della corona (parte visibile) nelle loro posizioni finali, con conseguente denti dritti e morfologia ossea alveolare ripristinata.Un ulteriore vantaggio della tecnologia Fastbraces è il ridotto disagio sperimentato dai pazienti durante il processo di trattamento, con l'inventore che raramente prescrive farmaci antidolorifici.Il Dr. Evangelos Viazis, fratello di Anthony Viazis e laureato presso la Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Atene in Grecia, ha svolto un ruolo fondamentale nel portare la tecnologia Fastbraces in Europa nel 2000. Ha rapidamente ottenuto successo, trattando i pazienti con risultati impressionanti e spesso evitando la necessità di estrazioni dentali. Il Dr. Viazis ha deciso di concentrarsi esclusivamente sull'ortodonzia, aprendo diversi studi ad Atene e limitando la sua pratica alla tecnologia trasformativa Fastbraces. È autore del libro "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" e la sua pagina Facebook ortodontica professionale ha oltre 120.000 follwers.Come membro del team di supporto internazionale di Orthoworld, il Dr. Evangelos Viazis impartisce la sua esperienza, consigliando e istruendo i dentisti di tutto il mondo sull'uso efficace delle tecnologie Fastbraces. Inoltre, è stato membro supplente del comitato consultivo del decano della Harvard University School of Dentistry, rappresentando Fastbraces Technology e il suo profondo impatto nel campo dell'ortodonzia.I suoi casi sono stati pubblicati e presentati in tutto il mondo come esempi di ciò che la tecnologia Fastbraces può ottenere per i pazienti, in particolare nel trattamento dei casi scheletrici senza la necessità di un intervento chirurgico alla mascella, un approccio innovativo precedentemente sconosciuto nel campo dell'ortodonzia.

Fastbraces Case Before and After