Kjeveortopedisk behandling har lenge vært en bekymring for både unge og eldre pasienter, og dreier seg om et tidløst og stereotypisk spørsmål: "Når får jeg tannreguleringen av?" Dette spørsmålet har historisk hatt negative konnotasjoner, noe som skaper en følelse av frykt og psykologisk belastning for pasientene. Kjeveortopediske behandlinger ble oppfattet å vare i 2 til 3 år, ledsaget av ubehag og smerte.Tenk deg at noen nå informerer deg om at kjeveortopedisk behandling ofte kan være ferdig på bare 100 dager, noe som er en ganske kort periode. Det kan være vanskelig å tro, og selv om du gjorde det, ville du sannsynligvis forvente at opplevelsen skulle være smertefull og til og med smertefull.Det er imidlertid viktig å erkjenne at de fleste helserelaterte behandlingsprosesser i kroppen ikke varer i mange år. For eksempel leges et sår vanligvis innen få dager, og et brukket ben tar ikke mer enn 60 til 90 dager å helbrede. På samme måte, under tannbevegelse, når tennene skifter og justerer, gjennomgår beinet som omgir dem en prosess som ligner på dekonstruksjon (ved å bryte) og rekonstruksjon av et brukket ben.Så hvorfor tok kjeveortopedisk bevegelse tradisjonelt år å fullføre? Svaret ligger i den naturlige prosessen med tannutbrudd. Når tenner dukker opp i munnen under ungdommen, fører denne utbruddsprosessen dem til deres endelige posisjoner i tannbuen. Ideelt sett, hvis alt er perfekt, er det ikke nødvendig med ytterligere inngrep. Men hvis tennene bryter ut feil, noe som får dem til å være skjeve, vippet, overlappet eller fordelt uregelmessig, kan det føre til kjeveortopedose, som påvirker alveolarbenet.Det er her avansert teknologi som Fastbraces spiller inn. Oppfunnet av kjeveortopedisk professor og spesialist kjeveortoped, Anthony Viazis, fra Dallas, Texas, USA, Fastbraces Technology er en amerikansk innovasjon som har revolusjonert kjeveortopedi i 30 år. Det tilbyr tannleger og kjeveortopeder midler til å rette tennene raskt, trygt og effektivt, og fullfører ofte behandlinger på omtrent 100 dager. Teknologien har vunnet global popularitet, catering til både barn og voksne, og har vellykket behandlet tusenvis av pasienter i mer enn 50 land.Fastbraces Technology, støttet av tre nye patenter, benytter høytytende kjeveortopediske brakettsystemer (trekantede seler) som fremmer ortoerupsjon, en bevegelse som ligner på det naturlige utbruddet av tenner. Ved å benytte en enkelt firkantet ledning, tillater teknologien samtidig bevegelse av roten (usynlig del av tannen som er innenfor alveolarbenet) og kronen (synlig del) til deres endelige posisjoner, noe som resulterer i rette tenner og gjenopprettet alveolær beinmorfologi.En ekstra fordel med Fastbraces Technology er det reduserte ubehaget som pasientene opplever under behandlingsprosessen, og oppfinneren foreskriver sjelden smertestillende medisiner. Dr. Evangelos Viazis , bror til Anthony Viazis og utdannet fra Dental School ved Universitetet i Athen i Hellas, spilte en sentral rolle i å bringe Fastbraces teknologi til Europa i 2000. Han fikk raskt suksess, behandlet pasienter med imponerende resultater, og unngikk ofte behovet for tanntrekking. Dr. Viazis bestemte seg for å fokusere utelukkende på kjeveortopedi, åpne flere praksiser i Athen, og begrense sin praksis til den transformative Fastbraces Technology. Han har skrevet boken "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases", og hans profesjonelle kjeveortopediske Facebook-side har over 120.000 follwers.Som medlem av Orthoworlds internasjonale supportteam formidler Dr. Evangelos Viazis sin ekspertise, gir råd og utdanner tannleger over hele verden om effektiv bruk av Fastbraces-teknologier. I tillegg fungerte han som et varamedlem av Harvard University School of Dentistry Dean's Advisory Board, som representerte Fastbraces Technology og dens dype innvirkning innen kjeveortopedi.Hans saker har blitt publisert og presentert over hele verden som eksempler på hva Fastbraces Technology kan oppnå for pasienter, spesielt i behandlingen av skjelettsaker uten behov for kjevekirurgi - en banebrytende tilnærming som tidligere var ukjent innen kjeveortopedi.

