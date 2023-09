Orthodontische Influencer Dr. Evangelos Viazis: Mijn doel is dat iedereen snel kan glimlachen

Evangelos Viazis, Fastbraces Presantation, Dallas, Texas Dr. Evangelos Viazis Mijn doel is dat iedereen snel kan glimlachen Viazis Evangelos, Typodont Course, London Netherland, Belgium, Aruba, Republiek Suriname, Nederlandse Antillen

ATHENS, ATTICA, GREECE, September 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Orthodontische behandeling is al lang een zorg voor zowel jonge als oudere patiënten, rond een tijdloze en stereotiepe vraag: "Wanneer krijg ik mijn beugel eraf?" Deze vraag heeft historisch gezien negatieve connotaties gehad, waardoor een gevoel van angst en psychologische belasting voor de patiënten is ontstaan. Orthodontische behandelingen werden waargenomen als 2 tot 3 jaar durend, vergezeld van ongemak en pijn.Stel je voor dat iemand je nu vertelt dat een orthodontische behandeling vaak in slechts 100 dagen kan worden voltooid, wat een vrij korte periode is. Het kan moeilijk te geloven zijn, en zelfs als je dat zou doen, zou je waarschijnlijk verwachten dat de ervaring pijnlijk en zelfs pijnlijk zou zijn.Het is echter belangrijk om te erkennen dat de meeste gezondheidsgerelateerde behandelingsprocessen in het lichaam niet jaren duren. Een wond geneest bijvoorbeeld meestal binnen een paar dagen en een gebroken been heeft niet meer dan 60 tot 90 dagen nodig om te genezen. Evenzo ondergaat het bot eromheen tijdens tandbewegingen, als tanden verschuiven en opnieuw uitlijnen, een proces dat vergelijkbaar is met de deconstructie (door te breken) en reconstructie van een gebroken been.Dus waarom duurde het traditioneel jaren om orthodontische beweging te voltooien? Het antwoord ligt in het natuurlijke proces van tanduitbarsting. Wanneer tanden tijdens de jeugd in de mond verschijnen, leidt dit uitbarstingsproces hen naar hun laatste posities in de tandboog. Idealiter, als alles perfect is, is er geen verdere interventie nodig. Als tanden echter onjuist uitbarsten, waardoor ze scheef, gekanteld, overlappend of onregelmatig uit elkaar liggen, kan dit leiden tot orthodontose, waardoor het alveolaire bot wordt beïnvloed.Dit is waar geavanceerde technologie zoals Fastbraces in het spel komt. Uitgevonden door orthodontische professor en specialist orthodontist, Anthony Viazis, uit Dallas, Texas, VS, Fastbraces Technology is een Amerikaanse innovatie die al 30 jaar een revolutie teweegbrengt in de orthodontie. Het biedt tandartsen en orthodontisten de middelen om tanden snel, veilig en efficiënt recht te zetten, waarbij behandelingen vaak in ongeveer 100 dagen worden voltooid. De technologie is wereldwijd populair geworden, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, en heeft met succes duizenden patiënten in meer dan 50 landen behandeld.Fastbraces Technology, ondersteund door drie nieuwe patenten, maakt gebruik van hoogwaardige orthodontische beugelsystemen (driehoekige beugels) die ortho-eruptie bevorderen, een beweging die vergelijkbaar is met de natuurlijke uitbarsting van tanden. Door gebruik te maken van een enkele vierkante draad, maakt de technologie gelijktijdige beweging van de wortel (onzichtbaar deel van de tand in het alveolaire bot) en de kroon (zichtbaar deel) naar hun uiteindelijke posities mogelijk, wat resulteert in rechte tanden en herstelde alveolaire botmorfologie.Een bijkomend voordeel van Fastbraces Technology is het verminderde ongemak dat patiënten ervaren tijdens het behandelingsproces, waarbij de uitvinder zelden pijnmedicatie voorschrijft. Dr. Evangelos Viazis , broer van Anthony Viazis en afgestudeerd aan de Dental School van de Universiteit van Athene in Griekenland, speelde een cruciale rol bij het brengen van Fastbraces-technologie naar Europa in 2000. Hij behaalde snel succes, behandelde patiënten met indrukwekkende resultaten en vermeed vaak de noodzaak van tandextracties. Dr. Viazis besloot zich uitsluitend te richten op orthodontie, opende meerdere praktijken in Athene en beperkte zijn praktijk tot de transformerende Fastbraces-technologie. Hij is auteur van het boek "Fastbraces Greece, Atlas of Clinical Cases" en zijn professionele orthodontische Facebook-pagina heeft meer dan 120.000 follwers.Als lid van het internationale ondersteuningsteam van Orthoworld draagt Dr. Evangelos Viazis zijn expertise over en adviseert en leidt hij tandartsen wereldwijd op over het effectieve gebruik van Fastbraces-technologieën. Daarnaast was hij plaatsvervangend lid van de adviesraad van de Dean van de Harvard University School of Dentistry, die Fastbraces Technology en de diepgaande impact ervan op het gebied van orthodontie vertegenwoordigde.Zijn cases zijn wereldwijd gepubliceerd en gepresenteerd als voorbeelden van wat Fastbraces Technology kan bereiken voor patiënten, met name bij de behandeling van skeletgevallen zonder de noodzaak van kaakchirurgie - een baanbrekende benadering die voorheen onbekend was op het gebied van orthodontie.