MARSTEK präsentiert die Innovation: B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem - Kompakte, nachhaltige Energielösung

Entdecken Sie die perfekte Energielösung, maßgeschneidert für vielfältige Wohnräume. Egal, ob Sie in einer Wohnung mit sonnenverwöhntem Balkon leben oder ein freistehendes Haus mit einem üppigen Garten besitzen, der B2500 wurde entwickelt, um nahtlos zu passen. Eine einzelne B2500-Einheit bietet 1000W dualen MPPT-Solarmodul-Eingang und 800W Gleichstromausgang. Durch das fortschrittliche duale MPPT, einen robusten 1000W-PV-Eingang und einen 800W-Gleichstromausgang zeigt der B2500 ein Engagement für unkomplizierte, hochwertige Energie. Marstek Energy nahm an der IFA Berlin am 1. September und der Solar Power International (RE+) in Las Vegas am 11. September teil.

AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- MARSTEK , eine wegweisende Kraft in der tragbaren Powerbank-Industrie seit 2009, freut sich, das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem vorzustellen, eine bahnbrechende Ergänzung zu ihrer angesehenen SATURN-Serie. Mit einem unerschütterlichen Engagement für technologischen Fortschritt erlangte MARSTEK weltweite Anerkennung und verzeichnete im Jahr 2019 die höchsten weltweiten Lieferungen von tragbaren Powerbanks. Im Jahr 2020, unter der visionären Führung des Gründers Herrn Yang, enthüllte MARSTEK seine Marke und präsentierte den modernen Eisenphosphat-Bond-Lamellen-Elektrikkern, der den unermüdlichen Streben der Marke nach Innovation symbolisiert.In einem historischen Schritt feierte MARSTEK am 1. September 2023 sein großes Debüt auf der renommierten Germany IFA Exhibition, die oft als "Globaler Technologiekompass" in der Branche bezeichnet wird und führende Technologieunternehmen aus der ganzen Welt anzog. Die Präsenz von MARSTEK wurde durch einen beeindruckenden 110-Quadratmeter-Stand gekennzeichnet, der sorgfältig in drei verschiedene Zonen unterteilt war, von denen jede ihre Produktlinien in "Haushaltsenergiespeicher", "Balkon-Solarspeichersystem" und "Lösungen für die Außenstromversorgung" präsentierte. Im August desselben Jahres erzielte MARSTEK einen bedeutenden Meilenstein, als sein Mars Series Household Energy Storage System mit dem renommierten iF Design Award 2023 ausgezeichnet wurde. Diese angesehene Auszeichnung unterstreicht MARSTEKs unerschütterliches Engagement für Innovation und lässt darauf schließen, dass das Unternehmen in naher Zukunft noch mehr sehnsüchtig erwartete Produkte jenseits des B2500 enthüllen wird.Das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem, ein entscheidendes Mitglied der SATURN-Serie, läutet eine neue Ära nachhaltiger Energielösungen für Familien in kompakten Apartments ein. Mit einem soliden Fundament durch einen 2240-Wh-Lithium-Eisenphosphat-Akku kann die Kapazität des Systems auf beeindruckende 6720 Wh erweitert werden. Diese innovative Kreation integriert nahtlos mit 99 % der Solarmodule und Mikrowechselrichter und erleichtert so die effiziente Nutzung von Solarenergie, was zu reduzierten Energiekosten im Haushalt und einem Engagement für den Umweltschutz führt."Hier bei MARSTEK sind wir unglaublich stolz darauf, unsere neueste Innovation, das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem, vorzustellen", sagte Herr Yang, der Gründer von MARSTEK. "Wir glauben fest daran, dass der Zugang zu sauberer, nachhaltiger Energie universell sein sollte, unabhängig von der Größe des Wohnraums. Mit dem B2500 setzen wir diese Überzeugung in die Tat um."Das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem ist benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu installieren. Dank seiner kompakten Größe und leichten Konstruktion ist es ideal für Balkone, Terrassen und andere kleine Außenbereiche geeignet. Das System kann mit Solarmodulen oder Wechselstrom aufgeladen werden, und sein intelligentes Energiemanagementsystem gewährleistet eine effiziente Speicherung und Nutzung von Energie.Neben seinen Umweltvorteilen bietet das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem erhebliche Kosteneinsparungen für Haushalte. Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen können Haushalte gleichzeitig ihre Energierechnungen reduzieren und ihren CO2-Fußabdruck verringern.Ein Sprecher von MARSTEK betonte: "Wir halten das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem für einen Game-Changer in kompakten Räumen. Es bietet eine nachhaltige, kosteneffiziente Energielösung, die einfach zu bedienen und zu warten ist. Wir freuen uns auf die positive Auswirkung, die dieses innovative Produkt weltweit auf Haushalte haben wird."Das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem verfügt über die Integrated MPPT Solar Inverter-Technologie, die eine zuverlässige Energieerweiterungslösung bietet. Die Plug-and-Play-Einrichtung ist mühelos, während die Langlebigkeit des Lithium-Eisenphosphat-Akkus eine gleichbleibende Leistung im Laufe der Zeit gewährleistet. Darüber hinaus definieren Smart APP-Einblicke die Energieüberwachung neu und gewähren den Nutzern umfassende Kontrolle. Die Einführung von Low-Voltage Large Batteries garantiert den Betrieb das ganze Jahr über, und das Balkon-freundliche Design gewährleistet anpassbare Leistung in verschiedenen Klimazonen.Das Unternehmen präsentierte eine Reihe von neuen Produkten, darunter das innovative Balkon-Photovoltaik-Energiespeichersystem - das B2500 und das elegante Ultra-Thin Battery Energy Storage System - das T5000. Diese beeindruckende Präsentation unterstreicht MARSTEKs Engagement für kontinuierliche technologische Innovation und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden im Bereich Energiespeicherung, wobei maßgeschneiderte Energielösungen angeboten werden, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.MARSTEKs Engagement für nachhaltige Energielösungen zeigt sich im Design und in der Funktionalität des B2500 Balkon-Solar-Batteriesystems. Das Unternehmen ist entschlossen, die Grenzen der Innovation zu erweitern und Familien auf der ganzen Welt Zugang zu sauberer, erneuerbarer Energie zu ermöglichen.Das B2500 Balkon-Solar-Batteriesystem ist jetzt auf INDIEGOGO und über Crowdfunding erhältlich. Weitere Informationen zu diesem bahnbrechenden Produkt finden Sie auf der Kampagnenseite auf INDIEGOGO oder kontaktieren Sie den Kampagnenleiter.

Marstek Balkon-Solarspeichersystem B2500