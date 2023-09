IOMED raccoglie 10€M per l'espansione internazionale della sua IA per l'attivazione dei dati sanitari

IOMED IOMED raccoglie 10 milioni di euro per espandere la propria intelligenza artificiale per l'attivazione dei dati sanitari Javier de Oca e Gabriel Maeztu, Cofondatores

Philips Ventures e XTX Ventures sono i protagonisti di questo round. Hanno partecipato anche Fondo Bolsa Social, RedSeed, Adara Ventures ed EASO Ventures.

In IOMED, la nostra missione è quella di essere catalizzatori di guida di un futuro migliore per l'ecosistema sanitario attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale.” — Javier de Oca, Cofondatore e CEO di IOMED

BARCELLONA, SPAGNA, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- IOMED , leader nella tecnologia AI per l'attivazione dei dati sanitari, ha recentemente annunciato la chiusura di un round di investimento di Serie A per un totale di 10 milioni di euro.Il round è stato guidato da Philips Ventures -il ramo di venture capital del leader nella tecnologia sanitaria Philips- e XTX Ventures -il ramo di venture capital della società leader nel settore del trading algoritmico XTX Markets-. Al round hanno partecipato anche Fondo Bolsa Social e RedSeed, oltre agli investitori esistenti di IOMED, Adara Ventures ed EASO Ventures. L'azienda ha inoltre ricevuto una sovvenzione di quasi 1 milione di euro da red.es per sostenere un progetto di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale.Questo traguardo rappresenta il consolidamento dell'azienda come leader nel settore delle tecnologie sanitarie e la chiara dimostrazione della sua proposta di valore unica.Questo round di finanziamento consentirà a IOMED di espandersi a livello internazionale, consolidare la propria posizione nel mercato attuale e rafforzare le basi per la crescita sostenibile dell'azienda.Gabriel Maeztu, Cofondatore, CTO e Presidente del Consiglio di amministrazione di IOMED, dichiara: "Siamo a un punto di svolta nella storia della medicina, dove l'intelligenza artificiale può fare una differenza significativa."Javier de Oca, Cofondatore e CEO di IOMED, aggiunge: "In IOMED, la nostra missione è quella di essere catalizzatori di guida di un futuro migliore per l'ecosistema sanitario attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale."Per raggiungere questi obiettivi, IOMED ha recentemente consolidato un team strategico sia nelle aree di business che in quelle di sviluppo tecnologico, per aiutare a guidare l'azienda in questa prossima fase di crescita. Pedro Cladera, che vanta una solida esperienza in aziende importanti come KPMG e Vueling, Montserrat Roura, con oltre 17 anni di esperienza in Novartis, e Antoni Mallol, con oltre 30 anni di esperienza nel settore sanitario.Anche il marchio IOMED si è evoluto, con un'immagine aggiornata che riflette la maturità dell'azienda, il suo approccio all'avanguardia e l'impegno continuo per l'eccellenza e l'innovazione nel settore sanitario.Con questo round di investimenti e l'attenzione all'espansione internazionale, IOMED consolida la sua posizione di riferimento nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione, posizionandosi come alleato chiave nella trasformazione dell'ecosistema sanitario.Informazioni su IOMED:IOMED sviluppa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale per l'attivazione dei dati sanitari, che sblocca dati dalle fonti di dati degli ospedali. La nostra tecnologia attiva dati da fonti strutturate e non strutturate, grazie al nostro Sistema di Elaborazione del Linguaggio Naturale. Questi dati vengono trasformati nel Modello di Dati Comuni OMOP e non lasciano mai le strutture ospedaliere, grazie al nostro Modello di Dati Federato. Pertanto, IOMED è l'alleato strategico per realizzare un ecosistema sanitario guidato dai dati del mondo reale. https://iomed.health