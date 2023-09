A IOMED angaria 10 milhões de euros para a expansão internacional da sua IA para ativação de dados da área da saúde

IOMED A IOMED angaria 10 milhões de euros para a expansão internacional da sua tecnologia baseada em IA para ativação de dados da área da saúde Javier de Oca e Gabriel Maeztu, co-fundadores

Philips Ventures a XTX Ventures lideraram esta ronda. Também Fondo Bolsa Social, Redseed, Adara Ventures e EASO Ventures participaram na ronda.

BARCELONA, ESPANHA, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- IOMED , líder em tecnologia baseada em IA para ativação de dados da área da saúde, anunciou recentemente o encerramento de uma ronda de investimento da Série A num total de 10 milhões de euros.A ronda foi liderada pela Philips Ventures, o ramo de Capital de Risco da líder em tecnologia de saúde Philips, e pela XTX Ventures, o ramo de capital de risco da empresa líder em negociação algorítmica XTX Markets. Também o Fondo Bolsa Social e a Redseed participaram na ronda, assim como os investidores existentes da IOMED, Adara Ventures e EASO Ventures. A empresa recebeu ainda uma subvenção de quase um milhão de euros da red.es para apoiar um projeto de investigação e desenvolvimento no campo da inteligência artificial.Este marco representa a consolidação da empresa como líder no sector da tecnologia da saúde e uma prova clara da sua proposta de valor única.Esta ronda de financiamento vai permitir à IOMED expandir-se a nível internacional, consolidar a sua posição no mercado atual e desenvolver novos modelos comerciais baseados no crescimento sustentável da empresa.Gabriel Maeztu, cofundador, CTO e presidente do Conselho de Administração da IOMED, declarou: “Estamos num ponto de viragem que irá mudar a história da medicina,onde a inteligência artificial pode fazer uma diferença significativa"Javier de Oca, cofundador e CEO da IOMED, acrescentou: “Na IOMED, temos como missão funcionar como catalisador que impulsiona um futuro melhor para o ecossistema da saúde através da aplicação da inteligência artificial.”Para atingir estes objetivos, a IOMED consolidou recentemente uma equipa estratégica nas áreas de negócio e de desenvolvimento tecnológico, para ajudar a liderar a empresa durante esta próxima fase do seu crescimento. Pedro Cladera, que conta um sólido percurso em grandes empresas como a KPMG e a Vueling, Montserrat Roura, com mais de 17 anos de experiência a trabalhar anteriormente para a Novartis, e Antoni Mallol, com mais de 30 anos de experiência no setor de saúde.A marca IOMED também evoluiu, com uma imagem de marca atualizada que reflete a maturidade da empresa, a sua abordagem vanguardista e o compromisso contínuo com a excelência e a inovação no sector da saúde.Com esta ronda de investimento e enfoque na expansão internacional, a IOMED solidifica a sua posição de referência no campo da inteligência artificial e da inovação, posicionando-se como um aliado fundamental na transformação do ecossistema da saúde.Sobre a IOMED:IOMED desenvolve tecnologia baseada na IA para ativação de dados da área da saúde, desbloqueando informações das fontes de dados dos hospitais. Nossa tecnologia ativa dados de fontes tanto estruturadas quanto não estruturadas, graças ao nosso Sistema de Processamento de Linguagem Natural. Esses dados são transformados no Modelo de Dados Comum OMOP e nunca deixam as instalações do hospital, graças ao nosso Modelo de Dados Federado. Assim, a IOMED é o aliado estratégico para alcançar um ecossistema de saúde impulsionado por Real-world Data. https://iomed.health