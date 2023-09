Suomalaista Smart City osaamista Indonesiaan: SCIC allekirjoitti aiesopimuksen IKN:n kanssa

HELSINKI, UUSIMAA, SUOMI, September 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Smart City Innovation Cluster ( SCIC ) on solminut merkittävän kumppanuuden Nusantara Capital City Authorityn ( OIKN ) kanssa. Yhteistyön tarkoitus on viedä suomalaisia Smart City ratkaisuja Indonesian uuden pääkaupungin, Nusantaran, rakentamiseen.Aiesopimuksen allekirjoittaminen edustaa merkittävää suomalais-indonesialaista yhteistyötä, joka on osa Kaakkois-Aasian teknologisen innovoinnin uuteen aikakauteen viemistä. Yhteistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin kanssa.Indonesian pääkaupunki Jakarta, yli 11 miljoonan asukkaan kaupunki, on vajoamassa mereen. Ratkaisuna Indonesia rakentaa kokonaan uuden pääkaupungin, Nusantaran. Kalimantanin saaren itärannikolla sijaitsevan kaupungin pinta-ala on noin 256 142 ha maata ja 68 189 ha merta. Projekti on osa Indonesian tavoitteita kasvattaa talouttaan, ja luoda kestävä ja vihreä tulevaisuuden kaupunki.Nusantaran tavoitteena on olla maailman onnellisin kaupunki. Suomi, maailman onnellisin maa, tukee sen toteuttamisessa.SCIC:n toimitusjohtaja Pertti Kortejärvi korostaa suomalaisten ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, joka integroi useita ratkaisuja toimivaksi kokonaisuudeksi. "Emme tarjoa irrallisia ratkaisuja, vaan integroimme eri teknologioita toimivan kaupungin kehittämiseksi. Tavoitteenamme on tuottaa arvoa ihmisille tehokkaiden, integroitujen palvelujen avulla,” hän korostaa.Liiketoimintamahdollisuuksia useilla aloillaOIKN:n ja SCIC:n yhteistyö luo mahdollisuuksia monilla eri sektoreilla. Näitä ovat esimerkiksi energian käytön optimointi, tiedonsiirtoinfrastruktuuri, älykkäiden rakennusten ja kaupunkialueiden suunnittelu, tehostettu kaupunginhallinto, energiatehokkuus ja kehittyneet vesi- ja jätehuoltojärjestelmät. Suomella on huippuosaamista näillä aloilla, ja allekirjoitettu yhteistyö edistää ratkaisujen vientiä Aasian markkinoille.OIKN:n vihreästä ja digitaalisesta transformaatiosta vastaava Deputy Manager Mohammed Ali Berawi on tyytyväinen yhteistyöhön. “OIKN:llä on aiesopimus SCIC:n kanssa Nusantaran kehittämisestä, suunnittelusta ja rakentamisesta älykkääksi kaupungiksi. Olemme avoimia eri osapuolten osallistumiselle sekä Indonesian sisällä että sen ulkopuolella. "Nusantara pyrkii "maailman onnellisimmaksi kaupungiksi", ja uudistamaan kaupunkielämän määritelmän Kaakkois-Aasian alueella. Suomi, "maailman onnellisin maa", auttaa sen saavuttamisessa. Yhteistyön tavoitteena on tuoda edistyksellisiä Smart City ratkaisuja, jotka mahdollistavat Nusantaran asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kasvun.SCIC ja Business Finland vie suomalaisyrityksiä vuoden pituiseen Expo HouseenUuteen pääkaupunkiin rakennettavien ratkaisujen kartoittamiseksi IKN on lanseerannut vuoden kestävän Technolgy Expo Housen. Expo-talossa vierailee presidentin kanslian edustajia, poliitikkoja, sijoittajia, kaupunkien edustajia ja paikallisen yhteisön jäseniä. Tämä lisää yritysten näkyvyyttä, ja laajentaa liiketoimintamahdollisuuksia Indonesian markkinoilla. Suomi on yksi kahdeksasta valitusta näytteilleasettajasta ja ainoa maapaikka.Expo House on avoinna elokuuhun 2024. Suomen osastolla esitellään yritysten ja muiden toimijoiden ratkaisuja, mukana ovat mm. Nokia, Kone, Helvar, Wärtsilä, Valmet, Abloy, VastuuGroup, TietoEvry, Wapice sekä VTT. Messuosasto tehdään tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin kanssa, ja osastolle sekä Suomen konsortioon rekrytoidaan kiinnostuneita yrityksiä ympäri vuoden.SCIC:n ja OIKN:n yhteistyöllä on keskeinen rooli Nusantaran tulevaisuuden rakentamisessa.Lisätietoja antaa:ToimitusjohtajaSmart City Innovation ClusterPertti Kortejärvipertti.kortejarvi@scic.io+358 44 972 2549