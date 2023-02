Uusi yhteistyön malli Smart City Innovation Cluster perustettu älykaupunkien ratkaisujen kehittämiseksi

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, February 8, 2023 / EINPresswire.com / -- Joukko kansainvälisiä ja kotimaisia yrityksiä ja kaupunkeja ovat perustaneet Smart City Innovation Clusterin ( SCIC ) tarjoamaan ratkaisuja ja kiihdyttämään älykkäiden kaupunkien kehittymistä. Klusterin toiminta perustuu uudenlaiselle yhteistyömallille, jonka pyrkimys on tuoda yhteen kaupunkien haasteet ja ratkaisijat. Toiminta ratkoo kaupunkien teknologisia ja palvelullisia haasteita niin Suomessa kuin kansainvälisesti.SCIC:llä on jo lähes 100 jäsentä. Jäsenistö koostuu erikokoisista yrityksistä, kaupungeista sekä tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista eri puolilta Suomea ja ulkomaita.Smart City Innovation Cluster on itsenäinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa osallistuessaan toimintaan. SCIC:n toiminnan laajentamiseksi ja kiihdyttämiseksi on myös hyväksytty Business Finlandin RRF-rahoitus. Hankkeen kokonaisarvo on 1,8 miljoonaa euroa vuosien 2022-2024 aikana.SCIC perustehtävänä on etsiä älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin liittyviä haasteita ratkottavaksi kaupungeista, alueilta ja yrityksiltä kansallisesti sekä globaalisti ja sen pohjalta etsiä niihin liittyviä ratkaisuita ja ratkaisijoita yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta sekä yliopistoilta.Älykaupunkien haasteet voivat olla nykyaikana hyvin monimutkaisia kokonaisuuksia ja voivat vaatia useiden eri toimijoiden teknologioita sekä niiden yhdistelmiä. SCIC tekee töitä kaupunkien ja eri organisaatioiden kanssa tuodakseen näitä haasteita lähemmäs ratkaisuiden tarjoajia.Jäsenyritykset yhdistävät tarpeen mukaan voimansa ja muodostavat ryhmiä saatujen haasteiden ratkaisemiseksi, ehdottaakseen soveltuvia ratkaisuja ja tehdäkseen yhteistarjontaa. Ensimmäinen yhteistyösopimus on solmittu Madridin kaupungin Nueva Norte -projektin kanssa, jossa SCIC:llä on tärkeä rooli tuoda toimijat yhteen. Myös Kirkenesin kaupunki Norjassa on esittänyt joukon arktisen alueen haasteita SCIC:in jäsenille ratkottavaksi.SCIC osallistuu myös Indonesian Nusantaran ja Saudi-Arabian Neomin Smart City-tarjonnan rakentamiseen yhteistyössä Suomalaisten yritysten ja Business Finlandin kanssa. SCIC on sopinut Business Finlandin kanssa jatkuvasta yhteistyöstä ratkaisujen ja ratkaisijoiden löytämiseksi eri kokoisiin haasteisiin maailmanlaajuisesti.”Toiminta on käynnistynyt vahvasti ja olemme nyt rakentamassa laajaa ratkaisijoiden verkostoa ja muodostamme haasteportfoliota eri lähteistä sekä samalla olemme ottamassa käyttöön toiminnassa tarvittavia digitaalisia työkaluja”, kertoo SCIC:n toimitusjohtaja Pertti Kortejärvi.”Kiinnostus SCIC:iä kohtaan on ollut suurta ja kyselyitä tulee ympäri maailmaa. Meidän klusterimme erottuu maailmalla sillä, että keskitymme aktiiviseen käytännön tekemiseen konkreettisten haasteiden kautta sekä tunnemme jäsenemme ja heidän kyvykkyytensä. ”jatkaa Kortejärvi.SCIC:n rakentamisessa ja keskeisten ankkurijäsenten joukossa ovat Espoon ja Tampereen kaupungit, jotka ovat osallistuneet erittäin aktiivisesti SCIC:n toiminnan suunnitteluun. ”Odotamme innolla, miten voimme toimia entistä tehokkaammin yhdessä yrityskentän kanssa ja tuoda meidän omia käytännön haasteitamme ratkottavaksi kaupunkien älykkään kehittymisen polulla”, toteavat Tampereen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen ja Espoon elinvoimajohtaja Mervi Heinaro yhdessä tuumin ja jatkavat, ”on myös erittäin arvokasta päästä yhteistyössä ratkomaan kansainvälisiä haasteita yritysten ja muiden maiden kaupunkien kanssa ja toimia referenssiesimerkkinä onnistumisista.”.”SCIC:in yritysjäsenet ovat hyvin erikokoisia aivan Suomen suurimmista pörssiyhtiöistä hyvin pieniin start-up -yrityksiin sekä VTT:n kaltaisiin tutkimusorganisaatioihin. VTT:n rooli toiminnan käynnistämisessä on ollut ratkaiseva osaamisen sekä verkostojen kautta, ja he tuovat ratkaisuiden portfolioon tutkimuksellista ja tieteellistä syvyyttä yhdessä jäseninä olevien yritysten sekä yliopistojen kanssa”, kertoo SCIC:n hallituksen puheenjohtaja Kustaa Valtonen Finest Bay Area Development Oy:sta.”Tavoitteenamme on erottua kaikista maailman muista Smart City -toimijoista juuri tällä aktiivisella ja vahvalla ratkaisuhakuisella tekemisen ja teknologian kulttuurilla sekä toiminnan yhteensovittamisella ja yhteistarjonnalla.””Haluamme jäsentemme tekevän yhteistyötä keskenään omien tavoitteidensa pohjalta. Olemme vain jäseniämme varten ja haluamme mukaan Suomen parhaan osaamisen, jolle voimme etsiä parhaat haasteet ja mahdollisuudet!” Päättää ValtonenKustaa Valtonen+358 50 4155 300kustaa@live.com