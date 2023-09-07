TALQ提高其认证流程的安全性
在线测试工具为TALQ合规认证的安全性保驾护航
不断努力通过标准化系统之间的接口来提升智慧城市各个层面上的交互操作性，令我们倍感自豪。为了继续成为各大城市值得信赖的合作伙伴，我们不仅要重视接口标准本身（其会随着市场需求的变化而升级），而且要完善评估和认证流程。”PISCATAWAY, NJ, USA, September 7, 2023/EINPresswire.com/ -- TALQ联盟致力于为智慧城市应用打造全球接口标准《智慧城市协议》，不断提升其认证程序的安全性。近年来，通过了严格认证流程的TALQ合规产品已可实现交互操作。另外，唯有遵循TALQ规范并因此获得官方认证的产品，才能在联盟网站上被纳入官方名录。如今，TALQ认证工具(TCT)网络版取代了单机版软件，令整体流程的可靠性实现全新飞跃。在标书中要求采用TALQ合规体系的城市，可以百分百信赖我们性能更强大且具有反诈功能的认证流程。
— Simon Dunkley, Secretary General of the TALQ Consortium
自2017年起，联盟一直面向在系统中成功执行TALQ接口标准的制造商提供TALQ合规认证和徽标授予服务，以促进不同厂商系统之间的交互操作性。严格认证程序的核心是一个测试工具套件，即TALQ认证工具(TCT)，其通过测试一系列智能照明及其他智慧城市实例来验证运行的正确性和功能性。得益于此，联盟的每位成员都可以信心十足地获取经验、进行实验并根据所需要的时长和频率测试其TALQ集成应用。由此，公司能够确保自己的产品可与其他系统实现交互操作，测试产品是否已做好认证准备。
实现交互操作性和保护认证流程
这套集庞大功能于一体的工具属于联盟的核心资产，它能够根据新的需求不断扩容和升级。随着全新网络版的推出，将保护TCT（及其二进制代码）免遭潜在的恶意使用和第三方侵权。这就是城市和其他最终用户，如公共事业公司，可以完全信赖TALQ认证产品的原因。网络版可确保每位成员随时使用到最新版的TCT软件，从而能够将全新的配置文件和智慧城市应用用例集成到产品和开发中。测试工具向TALQ成员7x24小时全天候免费开放。
“不断努力通过标准化系统之间的接口来提升智慧城市各个层面上的交互操作性，令我们倍感自豪。为了继续成为各大城市值得信赖的合作伙伴，我们不仅要重视接口标准本身（其会随着市场需求的变化而升级），而且要完善评估和认证流程。”TALQ联盟秘书长Simon Dunkley解释道。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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