TALQ augmente la sécurité pour son processus de certification

TALQ Certification Tool online version

Un outil de test en ligne assure la sauvegarde des certifications pour la conformité TALQ

PISCATAWAY, NJ, USA, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City , norme d’interface internationale pour les applications des villes intelligentes, augmente la sécurité de ses procédures de certification. Depuis plusieurs années déjà, un processus de certification rigoureux permet aux produits conformes à TALQ d’être interopérables entre eux. En outre, seule une inscription officielle sur le site web du Consortium prouve que la spécification TALQ a été mise en œuvre dans un produit et qu’elle a donc été officiellement certifiée . Désormais, une version en ligne de l’outil de certification TALQ (TCT), remplaçant le logiciel autonome, portera la fiabilité globale du processus à un niveau supérieur. Les villes qui demandent des systèmes conformes à TALQ dans leurs appels d’offres peuvent compter sur un processus de certification encore plus solide et résistant à la fraude.Depuis 2017, le Consortium a vérifié et attribué la conformité TALQ aux fabricants qui ont mis en œuvre avec succès la norme d’interface TALQ dans leurs systèmes, permettant ainsi l’interopérabilité avec les systèmes de différents fournisseurs. Un élément essentiel de la procédure de certification stricte est une suite d’outils de test, appelée TALQ Certification Tool (TCT), qui examine la mise en œuvre et les fonctionnalités en testant un certain nombre d’éclairages intelligents et d’autres cas d’utilisation de la ville intelligente. Grâce au TCT, chaque membre peut acquérir en toute confiance de l’expérience, expérimenter et tester ses propres intégrations TALQ aussi longtemps et aussi souvent qu’il le souhaite. Les entreprises peuvent ainsi s’assurer que leurs produits peuvent interagir avec d’autres systèmes et vérifier s’ils sont prêts pour la certification.Permettre l’interopérabilité et protéger le processus de certificationL’outil lui-même, avec son vaste ensemble de fonctionnalités qui est continuellement élargi et mis à jour en fonction des nouvelles exigences, est un atout important pour le Consortium. Avec la nouvelle version en ligne, le TCT (et son code binaire) sera protégé contre toute utilisation potentiellement malveillante et sera à l’abri des tiers. C’est pourquoi les villes et les autres utilisateurs finaux, comme les prestataires de services, peuvent se fier entièrement aux produits certifiés TALQ. La version en ligne garantit également que chaque membre a toujours accès à la dernière version du TCT et peut ainsi intégrer les profils les plus récents et les cas d’utilisation les plus récents des applications de ville intelligente dans les produits en cours de développement. Les membres TALQ ont un accès gratuit à l’outil de test 24h/24 et 7j/7.« Nous sommes fiers de poursuivre nos efforts pour encourager une plus grande interopérabilité dans tous les aspects des villes intelligentes en normalisant les interfaces entre les systèmes. Pour continuer à être un partenaire fiable pour les villes, nous nous concentrons non seulement sur la norme d’interface elle-même, qui évolue en fonction des besoins du marché, mais aussi sur le processus d’évaluation et de certification, qui est lui aussi amélioré en permanence. », explique Simon Dunkley, Secrétaire général du Consortium TALQ.