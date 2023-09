Le site Web de Biocarburants avancés Canada est désormais disponible en français et en anglais

Des ressources sur les biocarburants avancés et les carburants synthétiques renouvelables sont désormais disponibles dans les deux langues officielles du Canada

VANCOUVER, CANADA, September 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada est heureuse d’annoncer la mise en ligne de la traduction française de son site Web officiel, un grand pas en avant dans son engagement à promouvoir les carburants renouvelables et propres au Canada dans les deux langues officielles.Le site Web de Biocarburants avancés Canada est un centre d’information complet qui offre des ressources uniques aux parties prenantes qui s’intéressent aux biocarburants avancés; il s’inscrit dans les efforts continus de l’association visant à améliorer les ressources en ligne.Les utilisateurs du site Web y trouveront un éventail de ressources :1. Contenu technique : Des guides complets couvrant les différents types de biocarburants avancés.2. Tableau de bord des carburants : Le tableau de bord des carburants de transport canadiens , basé sur des cartes, couvre un ensemble de données fédérales et provinciales sur l’utilisation des carburants, la consommation de carburants propres, les politiques, les réglementations et les initiatives gouvernementales.3. Nouvelles de l’industrie : Les dernières nouvelles et les derniers développements dans le secteur des biocarburants avancés afin de tenir les parties prenantes informées des avancées dans ce domaine.4. Outils interactifs : Des calculateurs et des graphiques interactifs permettant d’estimer les émissions de GES évitées, la rentabilité et l’incidence des politiques fiscales sur les biocarburants.5. Adhésion : Un aperçu des membres actuels de Biocarburants avancés Canada – des leaders de l’industrie des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables en matière de production, de distribution et d’innovation technologique.6. Événements et webinaires : Visionnez les derniers webinaires de Biocarburants avancés Canada.« Nous sommes ravis d’étendre la portée de notre mission, qui consiste à élargir l’accès au marché des biocarburants avancés pour les carburants durables à faible intensité carbone au Canada, en offrant les précieuses ressources de notre site Web en français », déclare Ian Thomson, président de Biocarburants avancés Canada. « Cette traduction témoigne de notre engagement en faveur de l’inclusivité, en veillant à ce que tous les Canadiens aient accès à des renseignements sur les carburants propres. Notamment, le règlement sur les carburants à faible intensité carbone récent et progressif du gouvernement du Québec met en lumière un important marché des carburants pour un plus grand nombre de Canadiens. Nous pouvons désormais fournir des ressources et des renseignements précieux à un public plus large, y compris aux professionnels de l’industrie et aux décideurs politiques francophones dans les secteurs des carburants à faible intensité carbone. »La nouvelle version du site Web de Biocarburants avancés Canada est maintenant en ligne à l’adresse suivante : www.advancedbiofuels.ca Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs de technologies dans le domaine des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Nos membres sont des chefs de file mondiaux de la production commerciale de ces carburants fonctionnels et évolutifs, avec plus de 36 milliards de litres de capacité annuelle installée sur la planète. Nous comptons parmi nos membres les principaux producteurs de biocarburants avancés et innovateurs technologiques du Canada, qui travaillent activement à la création de nouveaux actifs et de nouvelles opérations de production et de distribution de carburants liquides propres au Canada. Pour en savoir plus sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca