Changement d’image du Group Viasat après son acquisition par Targa Telematics

BRUSSELS, BELGIë, September 7, 2023/EINPresswire.com/ -- Targa Telematics, acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’IoT et le développement de solutions et de plateformes numériques pour la mobilité connectée, a présenté le changement d’image de sa filiale Viasat Group, suite à son acquisition finalisée en mai dernier.

L’objectif de la refonte du logo et de l’actualisation de son image - qui sont alignées sur celles de Targa Telematics, tout en maintenant un lien stylistique avec le passé – est double. Il s’agit de rendre visible auprès l’ensemble de ses parties prenantes les fortes synergies générées par l’opération d’une part, et d’autre part la nouvelle dimension de Viasat Group et sa position leader européen sur le marché de la mobilité intelligente.

« Il a été décidé de maintenir les principaux aspects de reconnaissance de la marque du groupe Viasat, afin de tirer parti de sa notoriété bien établie sur les marchés de référence où la société opère depuis plusieurs années », a déclaré Elena Bellini, Directrice du marketing de Targa Telematics et Viasat Group. « Le nouveau logo, plus essentiel et plus actuel, s’inscrit dans la vision commune avec Targa Telematics d’une croissance durable et pérenne ».

L’opération a en effet donné naissance à l’un des principaux acteurs du secteur de la télématique en Europe, caractérisé par une présence dans huit pays européens clés - Italie, Portugal, Espagne, France, Angleterre, Belgique, Pologne et Roumanie - ainsi qu’au Chili.

À PROPOS DE TARGA TELEMATICS

Targa Telematics est l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de l’IoT et le développement de solutions et de plateformes numériques pour la mobilité connectée.

Depuis plus de 20 ans, la société offre des solutions de télématique, de mobilité intelligente et de plateformes digitales IoT pour les opérateurs de mobilité. La société compte 160 employés qui développent des offres de service ciblant notamment les sociétés de location de véhicules en longue ou courte durée, les flottes d'entreprises, les constructeurs automobiles et les compagnies d'assurance. Le portefeuille de solutions comprend la gestion d'actifs les services de gestion de flotte, la télématique d'assurance et les solutions de mobilité intelligente destinées tant au marché grand public qu’aux professionnels. Suite à l'acquisition du groupe Viasat, finalisée en 2023, Targa Telematics a renforcé son empreinte sur les marchés européens grâce à une forte présence dans des pays tels que l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Pologne et la Roumanie - ainsi qu'au Chili.

L'entreprise est en mesure de travailler sur des projets à l'échelle internationale avec des équipes locales spécialisées. Targa Telematics participe au Pacte mondial des Nations unies et adhère à son approche de l'entreprise responsable fondée sur des principes.

Pour en savoir plus : www.targatelematics.com.

À PROPOS DE VIASAT CONNECT SA

Viasat Connect SA est une société belge, basée à Bruxelles, spécialisée dans la télématique, la gestion d’interventions et le SVR (Stolen Vehicle Recovery). Viasat Connect commercialise ses solutions directement en Belgique et à travers un réseau performant de revendeurs en Europe (Allemagne, Suisse, Luxembourg et Autriche) et dans 17 pays africains. Ces solutions s'adressent aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs du transport et de la logistique, de la construction, des services techniques, des collectivités locales, du nettoyage et dans d’autres secteurs dans le but d'optimiser les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité globale. Viasat Connect SA croit en un monde où la distance ne sera plus un obstacle. La distance est au cœur des entreprises de services sur le terrain. Elle a un impact direct sur leur productivité, leur sécurité et leur potentiel commercial.

Pour plus d’information : www.viasatconnect.be

