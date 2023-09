Viasat Group Verandert van Naam na Overname Door Targa Telematics

Het nieuwe logo, dat kenmerkender en actueler is, is in lijn met onze gedeelde visie met Targa Telematics van duurzame groei op lange termijn."” — Elena Bellini - Marketingdirecteur van Targa Telematics en Viasat Group

BRUSSELS, HOLLAND, September 7, 2023/EINPresswire.com/ -- Targa Telematics, een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van IoT en de ontwikkeling van digitale oplossingen en platforms voor connected mobility, heeft de rebranding aangekondigd van zijn dochteronderneming Viasat Group, na de overname in mei.

Het doel van het nieuwe logo en imago - die aansluiten bij de huisstijl van Targa Telematics en tegelijk ook een stilistische link met het verleden behouden - is tweeledig. Enerzijds wil men de sterke synergieën die de operatie genereert zichtbaar maken voor alle belanghebbenden, en anderzijds de nieuwe dimensie van Viasat Group en zijn positie als Europees leider in de markt van slimme mobiliteit ook in de kijker zetten.

"Er is besloten om de belangrijkste merkherkenningsaspecten van de Viasat Group te behouden, om te profiteren van de gevestigde reputatie in de referentiemarkten waar het bedrijf al enkele jaren actief is", aldus Elena Bellini, marketingdirecteur van Targa Telematics en Viasat Group. "Het nieuwe logo, dat kenmerkender en actueler is, is in lijn met onze gedeelde visie met Targa Telematics van duurzame groei op lange termijn."

Door deze transactie is een van Europa's toonaangevende spelers in de telematicasector ontstaan, met aanwezigheid in acht belangrijke Europese landen - Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Polen en Roemenië - evenals in Chili.

OVER TARGA TELEMATICS

Targa Telematics is een van 's werelds toonaangevende spelers op het gebied van IoT en de ontwikkeling van digitale oplossingen en platforms voor connected mobility. Het bedrijf biedt al meer dan 20 jaar telematica, slimme mobiliteit en digitale IoT-platformoplossingen voor mobiliteitsoperatoren. Het bedrijf heeft 160 medewerkers die diensten ontwikkelen die met name gericht zijn op lange- en kortetermijnverhuurbedrijven, bedrijfswagenparken, wagenfabrikanten en verzekeringsmaatschappijen. Het portfolio van oplossingen omvat vermogensbeheer, vlootbeheerdiensten, verzekeringstelematica en slimme mobiliteitsoplossingen voor zowel de consumenten- als de professionele markt. Na de overname van de Viasat Group, die in 2023 werd afgerond, heeft Targa Telematics zijn aanwezigheid op de Europese markten verankerd met een sterke aanwezigheid in landen als Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Polen en Roemenië - evenals in Chili. Het bedrijf is in staat om op internationale schaal aan projecten te werken met gespecialiseerde lokale teams. Targa Telematics neemt deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties en houdt zich aan de principiële benadering van verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie: www.targatelematics.com

OVER VIASAT CONNECT NV

Viasat Connect nv is een Belgisch, in Brussel gevestigd, bedrijf gespecialiseerd in telematica, incident management en SVR (Stolen Vehicle Recovery). Viasat Connect commercialiseert zijn oplossingen in België en via een efficiënt netwerk van resellers in Europa (Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Oostenrijk) en in 17 Afrikaanse landen. Deze oplossingen zijn gericht op kleine en middelgrote bedrijven in transport en logistiek, bouw, technische dienstverlening, lokale overheden, schoonmaak en andere sectoren, met als doel het optimaliseren van de operaties, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de algehele efficiëntie. Viasat Connect nv gelooft in een wereld waarin afstand niet langer een obstakel is. Afstand is de kern van ‘field service’-bedrijven. Het heeft een directe impact op hun productiviteit, veiligheid en commercieel potentieel.

Voor meer informatie : www.viasatconnect.be

TARGA TELEMATICS

Elena Bellini - Marketing Directeur - [+39] 335 135 1277 - elena.bellini@targatelematics.com

Susanne Furini - Communication Manager - [+39] 345 7274925 - susanne.furini@targatelematics.com