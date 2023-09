LADO International Institute orgulhosamente procura agentes na sede de São Paulo da ICEF

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, September 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Setembro é um ótimo mês para começar a planejar seu intercâmbio em Washington DC, nos Estados unidos, e começar 2024 realizando sonhos. Os últimos quatro meses do ano é tempo suficiente para preparar toda documentação junto a LADO, para aplicar para o Visto de Estudante e providenciar passagens e hospedagens. Por isso, fique de olho no novo calendário do LADO International Institute com as datas de início das sessões de cada mês do ano que vem.A escola LADO é autorizada pelo governo americano a matricular estudantes internacionais não-imigrantes nos cursos intensivos. O visto F1 para estudante internacional tem que ser aprovado pela Embaixada dos Estados unidos e o estudante conta com todo o apoio e suporte dos especialistas da LADO Institute neste processo.Além disso, a LADO trabalha em parceria com agentes que recrutam estudantes em todo o mundo e fazem a ponte entre a escola e auxiliam nas questões burocráticas para a aplicação do Visto F1. Este mês, em São Paulo, a LADO estará no maior evento da América Latina que une escolas de intercâmbio e agentes. A feira é promovida pela ICEF e será uma grande opoprtunidade de negócio para a área de ensino internacional e intercâmbio. O CEO do LADO Institute, Cláudio Herrera e a CDO Alex Roset, irão participar do evento e estarão à disposição para apresentar a escola e as oportunidades de negócio.CALENDÁRIO 2024O calendário para o ano que vem está disponível e pode ser encontrado nas redes sociais da LADO e no Website da escola. Todos os meses começam novas sessões de cursos intensivos e a cada dois meses se iniciam novos cursos do semi-intensivo e do programa aos Sábados. O calendário também traz os horários de cada aula e os valores dos cursos, inclusive para as aulas particulares chamadas Private Tutorial.Os programas da escola LADO INTERNATIONAL INSTITUTE oferecem uma verdadeira imersão no Inglês com 10 níveis que vão desde o iniciante até o avançado e níveis de maior fluência como o preparatório para o exame TOEFL e Business English, por exemplo.A escola conta com programas regulares à disposição dos alunos: Intensivo, Semi-Intensivo, aos Sábados, aulas particulares e o Certificado TEFL, que prepara pessoas já fluentes na língua para dar aulas de inglês.Nos programas regulares, no caso do Intensivo, cada nível tem a duração de 4 semanas com aulas de segunda-feira a sexta-feira por quatro horas por dia. Já no Semi-intensivo cada nível tem a duração de 8 semanas e as aulas são de segunda-feira a quinta-feira e duram duas horas e meia. O programa de Sábado também dura 8 semanas e as aulas duram quatro horas e meiaCERTIFICAÇÃOO LADO International Institute tem a certificação ACCET, uma agência nacional de credenciamento altamente respeitada e reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, que autoriza a LADO Institute a receber alunos com visto de estudante internacional - F1. A escola LADO tem equipe dedicada de profissionais para auxiliar os alunos a obterem o I-20, documento necessário para aplicar para o visto de estudante junto às embaixadas americanas de cada país.O LADO International Institute fica aproximadamente 20 minutos da Casa Branca, o principal ponto da capital norte-americana. Há apenas dois meses no novo endereço, que fica no condado de Vienna, na Virgínia, a escola LADO conta com moderna estrutura com 20 salas de aula climatizadas, professores experientes, equipe preparada para apoiar os alunos e um lounge para os estudantes. A nova sede tem localização privilegiada estando próxima de estação de metrô, restaurantes e supermecados.Há 40 anos o LADO International Institute tem se dedicado a ajudar estrangeiros a realizar o sonho de aprender a falar inglês como segunda língua. A metodologia de sucesso foi desenvolvida pelo Dr. Robert Lado, especialista em Linguística Aplicada, que se inspirou na própria experiência de quando teve que aprender o inglês, para criar o sistema: Aprendizagem - Internalização - Fluência que resultou na série de livros pedagógicos The Lado English Series.