Une nouvelle enquête révèle l'impact du logement sur le bien-être des étudiants en France et dans toute l'Europe

university students in a cafe

Les étudiants résidant dans des communautés ayant accès à des espaces partagés et à des programmes communautaires jouissent d'un bien-être et d'une expérience de vie globale nettement améliorés.” — Kelly-anne Watson, Managing Director - The Class Foundation

PARIS, FRANCE, September 7, 2023/EINPresswire.com/ -- L'enquête inédite Student Living Monitor (SLM), menée par The Class Foundation a dévoilé des informations essentielles sur l'influence du logement sur le bien-être des étudiants dans toute l'Europe, y compris en France. Avec la participation de 40 pays et de plus de 3 300 étudiants, cette étude complète met en évidence le lien étroit entre les environnements de vie et la santé mentale.

L'enquête s'est appuyée sur le Mental Health Inventory Index 5 (MHI-5), un outil internationalement reconnu et largement documenté, qui mesure le bien-être sur une échelle de 0 à 100. Les scores supérieurs à 60 signifient une bonne santé mentale et un bien-être optimal.

Le score moyen du MHI-5 pour les répondants des 40 pays européens est de 57. Ce score est légèrement inférieur au score de référence de 60. Il suggère qu'en moyenne, les personnes interrogées dans ces pays ont des scores de santé mentale qui se situent dans la partie inférieure du spectre associé à une bonne santé mentale.

En revanche, le score du MHI-5 pour le bien-être des étudiants en France est de 53,8. Ce score est inférieur à la fois au score moyen du MHI-5 des répondants européens et au score de référence de 60, ce qui indique qu'il est urgent de se concentrer sur les domaines de développement politique suivants, tels qu'identifiés dans le rapport :

1. Disponibilité et choix : Permettre aux étudiants de choisir leurs options de logement augmente considérablement leur bonheur. Les choix limités résultent souvent de la pénurie de logements. Il est donc essentiel d'augmenter les options disponibles, en se concentrant sur les bons types de logements.

2. Engagement pour le bien-être : Les étudiants qui participent à des activités communes sont plus heureux. Les espaces communs de socialisation et d'activités physiques, comme les salles de sport et les espaces extérieurs, favorisent le sentiment d'appartenance à une communauté et ont un effet positif sur le bien-être des étudiants.

3. Communité inclusive : Les différents groupes d'étudiants ont besoin d'un soutien adapté. Les étudiants issus de milieux non traditionnels ont besoin d'une aide spécifique pour se sentir intégrés et soutenus.

4. Soutien ciblé : Les étudiants soumis à des contraintes financières ont une moins bonne santé mentale. Il est essentiel de leur offrir des bourses et de les mettre en contact avec les ressources appropriées. Les services de santé mentale devraient être développés et rendus facilement accessibles, d'autant plus que les étudiants en mauvaise santé mentale sont ceux qui utilisent le plus ces services.

L'une des révélations les plus frappantes de cette étude est la disparité significative des évaluations de la santé mentale en fonction du type de logement. Les étudiants résidant dans des logements étudiants construits à cet effet (PBSA) ont obtenu un score moyen nettement plus élevé de 57,6 sur l'échelle MHI-5, tandis que leurs homologues vivant chez eux ou dans des logements locatifs ont obtenu un score plus faible de 52,4, ce qui représente une différence substantielle de 5,2 points. Les faibles scores globaux en matière de bien-être soulignent l'urgence d'une réévaluation approfondie de l'aide à la santé mentale dans le secteur de la PBSA et dans d'autres types de logements étudiants.

En outre, l'enquête a mis en évidence les obstacles rencontrés par les étudiants issus de milieux non traditionnels, y compris les minorités sexuelles et ethniques. Ceux-ci ont enregistré une note moyenne de 43,2 pour le MHI-5, soit 13,6 points de moins que les étudiants issus de milieux non traditionnels (60,6). Cela souligne l'urgence d'interventions ciblées et de systèmes de soutien améliorés pour les étudiants confrontés à des défis uniques liés à leur identité et à leur milieu.

L'analyse détaillée de l'étude au niveau national a révélé des variations significatives dans la santé mentale des étudiants à travers l'Europe, fournissant une ressource précieuse pour les éducateurs, les décideurs politiques et les parties prenantes qui se consacrent à l'amélioration du bien-être des étudiants de l'enseignement supérieur.

" En tant qu'investisseur, promoteur et opérateur de logements pour étudiants et de coliving d'exception, leader actuel du marché (PBSA) en France avec plus de 12 500 lits exploités, UXCO GROUP est très fier de créer des espaces de vie qui incarnent une qualité et un confort inégalés. Notre engagement inébranlable pour l'excellence, fortement représenté par la richesse unique des expertises de notre groupe et illustré par notre marque de résidences de Coliving XXL premium ECLA, nous amène à soutenir sans réserve le projet de recherche Student Living Monitor. Comprendre comment les conditions de vie d'un étudiant influencent son bien-être est un aspect essentiel de notre mission qui consiste à offrir à nos résidents la meilleure expérience résidentielle possible, qui va au-delà de l'hébergement traditionnel pour contribuer à transformer les modes de vie. " déclare Mael Aoustin, Président du Directoire d’UXCO GROUP

En conclusion, l'enquête SLM a mis en lumière l'impact du logement sur le bien-être et l'expérience des étudiants. Elle met en évidence l'importance non seulement des espaces de vie physiques, mais aussi du sens de la communauté, de l'inclusion et de l'accompagnement personnalisé pour façonner la santé mentale des étudiants et leur expérience globale de l'enseignement supérieur. Elle souligne également l'importance d'accorder la priorité au soutien à la santé mentale, d'investir dans des programmes complets et de favoriser des environnements inclusifs et favorables pour les étudiants.