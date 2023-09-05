سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تقدم تجربة تناول طعام جديدة في الهواء الطلق في الرياض

العلامة الشهيرة تفتتح مساحة خارجية لتناول الطعام في فرعها بشارع التحلية تتسع لما يصل إلى 16 ضيفاً وتعيد إطلاق تجربة هوت بوكس المميزة التي تضم عشر قطع