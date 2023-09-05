مؤتمر الطاقة التنزاني 2023 يستضيف السوق الإلكترونية لنظام الموردين الموحد العماني لتعزيز الفرص المشتركة في قطاع الطاقة
EINPresswire.com/ -- أعلن مؤتمر الطاقة التنزاني 2023، المقرر عقده في 20 و21 سبتمبر المقبل، عن استضافة مبادرة السوق الإلكترونية لنظام تسجيل الموردين الموحد العماني في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي. ويرسخ هذا التعاون التزام سلطنة عمان وتنزانيا - زنجبار بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات النفط والغاز وقطاع الغاز الطبيعي المسال والطاقات الجديدة لتحقيق النمو المتبادل والتنمية المستدامة.
ويمثّل المؤتمر، الذي يقام برعاية معالي جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، ملتقىً عالمياً هاماً لقطاع الطاقة في منطقة شرق أفريقيا. وتشكل السوق الإلكترونية لنظام تسجيل الموردين الموحد العماني أبرز فعاليات دورة هذا العام من المعرض الدولي، وهي معرض رقمي يضم الموردين الحاصلين على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد الذي أطلقته وزارة الطاقة والمعادن العمانية.
وانطلقت الشراكة بين الدولتين على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الدبلوماسية المتينة، إضافة إلى الالتزام المتبادل بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة. وتسعى الدولتان إلى دفع عجلة الازدهار الاقتصادي مع التركيز على الاستدامة البيئية بالاستفادة من مواردهما الطبيعية الغنية وموقعهما الجغرافي الاستراتيجي.
ويسلط هذا التعاون الضوء على إمكانات قطاعي النفط والغاز، حيث توفر الخبرة العمانية في هذين القطاعين، بالإضافة إلى الإمكانات الناشئة في تنزانيا - زنجبار فرصة استثنائية للنمو والتنويع الاقتصادي.
ويوفر جناح الفعالية في المؤتمر فرصة للتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاعي الطاقة العماني والتنزاني، إلى جانب بناء شراكات تجارية واستثمارات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التواصل بين الشركات في الدولتين والتشجيع على تبادل الخبرات بينهما.
وتلعب المبادرة دوراً رائداً في التعريف بالشركات الخاصة على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد على مستوى العالم، وتتوفر من خلال تطبيق خاص على الهاتف المحمول، مما يتيح تواصلاً سلساً بين المشاركين والضيوف في المؤتمر والمشغلين في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان والمشترين وشركاء القطاع، لتعزيز التعاون التجاري.
وتمنح المبادرة الشركات التنزانية فرصة ذهبية للاستكشاف والتفاعل مع نظيراتها العمانية وزيادة خبرتها المكتسبة على مدى سنوات عديدة.
وتعد الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي المسال أبرز المحاور التي يركز عليها هذا التعاون. ويمكن لتنزانيا - زنجبار إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من تجربة سلطنة عُمان في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف الشراكة أيضاً إلى تحفيز الابتكار في تقنيات الطاقة الجديدة. كما يتماشى التركيز على البحث والتطوير في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية مع السياسات الرامية لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. ومن المتوقع أن تعزز الجهود المشتركة أمن الطاقة لكلتا الدولتين، إلى جانب استقطاب المستثمرين الدوليين.
وأشار السيد سليمان الحارثي، مدير القيمة المحلية المضافة لدى شركة بوابة الأعمال الدولية، إلى أهمية الفرص المستدامة في توفير فرص التبادل الثقافي والسياحي وتحقيق الفائدة للأجيال القادمة.
ويسلط هذا التعاون الضوء على دور تنزانيا - زنجبار في تحفيز النمو الاستراتيجي في قطاع الطاقة في شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر الطاقة التنزاني 2023 أبرز المنجزات في القطاع، بما في ذلك مشروع لينيد الضخم للغاز الطبيعي المسال ومشروع خط أنابيب نفط شرق أفريقيا (إيكوب)، كما يركز على أحدث الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة، إضافة لدعوة المستثمرين الدوليين للمساهمة في اقتصاد الطاقة المستدامة في تنزانيا.
للتواصل مع الشركات الحاصلة على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد والمشاركة في الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://businessgateways.com/JeM/2023/Tanzania
Pragati Malik
ويمثّل المؤتمر، الذي يقام برعاية معالي جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، ملتقىً عالمياً هاماً لقطاع الطاقة في منطقة شرق أفريقيا. وتشكل السوق الإلكترونية لنظام تسجيل الموردين الموحد العماني أبرز فعاليات دورة هذا العام من المعرض الدولي، وهي معرض رقمي يضم الموردين الحاصلين على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد الذي أطلقته وزارة الطاقة والمعادن العمانية.
وانطلقت الشراكة بين الدولتين على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الدبلوماسية المتينة، إضافة إلى الالتزام المتبادل بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة. وتسعى الدولتان إلى دفع عجلة الازدهار الاقتصادي مع التركيز على الاستدامة البيئية بالاستفادة من مواردهما الطبيعية الغنية وموقعهما الجغرافي الاستراتيجي.
ويسلط هذا التعاون الضوء على إمكانات قطاعي النفط والغاز، حيث توفر الخبرة العمانية في هذين القطاعين، بالإضافة إلى الإمكانات الناشئة في تنزانيا - زنجبار فرصة استثنائية للنمو والتنويع الاقتصادي.
ويوفر جناح الفعالية في المؤتمر فرصة للتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاعي الطاقة العماني والتنزاني، إلى جانب بناء شراكات تجارية واستثمارات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التواصل بين الشركات في الدولتين والتشجيع على تبادل الخبرات بينهما.
وتلعب المبادرة دوراً رائداً في التعريف بالشركات الخاصة على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد على مستوى العالم، وتتوفر من خلال تطبيق خاص على الهاتف المحمول، مما يتيح تواصلاً سلساً بين المشاركين والضيوف في المؤتمر والمشغلين في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان والمشترين وشركاء القطاع، لتعزيز التعاون التجاري.
وتمنح المبادرة الشركات التنزانية فرصة ذهبية للاستكشاف والتفاعل مع نظيراتها العمانية وزيادة خبرتها المكتسبة على مدى سنوات عديدة.
وتعد الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي المسال أبرز المحاور التي يركز عليها هذا التعاون. ويمكن لتنزانيا - زنجبار إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من تجربة سلطنة عُمان في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف الشراكة أيضاً إلى تحفيز الابتكار في تقنيات الطاقة الجديدة. كما يتماشى التركيز على البحث والتطوير في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية مع السياسات الرامية لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. ومن المتوقع أن تعزز الجهود المشتركة أمن الطاقة لكلتا الدولتين، إلى جانب استقطاب المستثمرين الدوليين.
وأشار السيد سليمان الحارثي، مدير القيمة المحلية المضافة لدى شركة بوابة الأعمال الدولية، إلى أهمية الفرص المستدامة في توفير فرص التبادل الثقافي والسياحي وتحقيق الفائدة للأجيال القادمة.
ويسلط هذا التعاون الضوء على دور تنزانيا - زنجبار في تحفيز النمو الاستراتيجي في قطاع الطاقة في شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر الطاقة التنزاني 2023 أبرز المنجزات في القطاع، بما في ذلك مشروع لينيد الضخم للغاز الطبيعي المسال ومشروع خط أنابيب نفط شرق أفريقيا (إيكوب)، كما يركز على أحدث الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة، إضافة لدعوة المستثمرين الدوليين للمساهمة في اقتصاد الطاقة المستدامة في تنزانيا.
للتواصل مع الشركات الحاصلة على شهادة نظام تسجيل الموردين الموحد والمشاركة في الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://businessgateways.com/JeM/2023/Tanzania
Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
email us here