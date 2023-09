MACAU, September 3 - The probabilities of issuing severe weather warning signals

Update Time: 2023-09-04 04:10

Signals Forecast Period Probability Typhoon Signal No.1 In effect Typhoon Signal No.3 Early times on 5th Sept Relatively low

A tempestade tropical "Haikui", localizado no Estreito de Taiwan, está se movendo para oeste-noroeste em direção a Fujian ou à costa leste de Guangdong.

Prevê-se que “Haikui” chegue novamente ao continente nos próximos dois dias e enfraqueça gradualmente após se deslocar para o interior. De acordo com a actual previsão, à medida que “Haikui” se aproxima do interior norte do estuário do Rio das Pérolas durante o período médio e final desta semana, haverá mais aguaceiros com trovoadas em Macau afectando os seus remanescentes. Como ainda existem incertezas se “Haikui” poderá seguir um caminho mais para sul. A DSMG vai continuar a acompanhar de perto o seu desenvolvimento. Apela-se à população que preste atenção as informações meteorológicas mais atualizadas.

Remarks: The probabilities of issuing severe weather warning signals for the next one or two days are provided in the table. Public can learn the possibility of being affected by the tropical cyclone over the specific period of time in Macao so that necessary precautions can be well prepared earlier. Please keep notice of our latest information.