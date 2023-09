Les radiologues du groupe Imapôle Lyon-Villeurbanne bénéficient du support de l'IA de contextflow

contextflow ADVANCE Chest CT provides computer-aided detection support for lung cancer, ILD, COPD, and now IPE. contextflow logo Imapôle Lyon-Villeurbanne is the medical imaging department of the largest private healthcare establishment in the Lyon region.

Imapôle Lyon–Villeurbanne s’inscrit pleinement dans cette démarche et, dans cette optique, a intégré contextflow ADVANCE Chest CT dans sa routine clinique.

La solution contextflow est entièrement intégrée dans notre flux de travail. Les envois se font automatiquement de la modalité vers la solution d'IA, et les résultats sont renvoyés dans le PACS.” — Samir Lounis, CEO & General Manager at ImaOne

Pour mieux comprendre les motivations de l'adoption de contextflow, les critères de sélection, l'expérience de déploiement et les bénéfices observés, nous avons rencontré Samir Lounis, CEO & General Manager chez ImaOne. Il dirige et pilote l'activité du groupe Imapôle Bonjour. Pourriez- présenter Imapôle Lyon-Villeurbanne ?Le groupe Imapôle est composé de 10 radiologues. Ils sont chargés d’interpréter la production d’images médicales de deux sites : Le Médipôle Lyon Villeurbanne, le plus grand hôpital privé d'Europe avec plus de 850 lits, et le Pôle Médical d'OL Vallée à Décines.Ces deux sites réalisent plus de 800 examens par jour et environ 170 000 examens par an.Quelles ont été les motivations et les facteurs déterminants qui ont conduit votre département de radiologie à envisager l'adoption de l'application contextflow dans votre pratique clinique à Imapôle Lyon-Villeurbanne ?Au sein d'Imapôle, une part importante de notre activité concerne la cancérologie, environ un tiers. Cela implique que nous devons interpréter un grand nombre d'images, en particulier des scanners, pour le suivi ou la détection de pathologies chez nos patients.Dans ce contexte, nous avons cherché une solution qui puisse nous aider à dépister les lésions et à suivre leur évolution en termes de taille, notamment en ce qui concerne la croissance ou la diminution des lésions.En France, des études sont actuellement menées dans ce domaine. Au sein d'Imapôle Lyon Villeurbanne, nous disposons d'un département de pneumologie important et nous avons voulu proposer une solution reproductible, efficace et indépendante de l'opérateur qui se trouve derrière l'écran.Parmi les différentes solutions que nous avions identifiées, le logiciel de contextflow, qui figurait parmi les trois finalistes, nous a paru être le plus performant et le plus complet, répondant ainsi à nos besoins.Quels ont été les critères de sélection et les évaluations préliminaires effectués avant de choisir l'application contextflow pour votre département de radiologie ?Nous avons exploré le marché pour rechercher des solutions adaptées à notre mission, qui consiste à détecter et suivre les lésions pulmonaires dans le temps, tout en tenant compte d'autres critères tels que le délai de retour des résultats. Il était essentiel que l'analyse puisse être réalisée rapidement, avec un retour dans le PACS et vers le médecin dans un délai de l'ordre d’environ cinq minutes, afin de maintenir notre flux de prise en charge des patients. Après avoir comparé contextflow à d'autres fournisseurs, nous avons choisi contextflow parce qu'il offre plus que la simple détection de nodules et qu'il s'intègre très bien dans notre PACS.L’autre point qui a été un « game changer » dans notre choix, c'est la capacité de contextflow à pouvoir se projeter et proposer, dans un avenir proche, la détection des embolies pulmonaires fortuites.Nous disposons ainsi d'un outil capable de répondre à plusieurs de nos problématiques, notamment en cancérologie, pour le suivi à long terme, l'analyse et la reproductibilité des mesures, ainsi que l'analyse et la quantification d'autres pathologies pulmonaires comme l'emphysème.Pouvez-vous retracer l'historique de l'intégration de l'application logicielle contextflow dans votre département de radiologie, depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui ?Les équipes techniques de contextflow ont été extrêmement réactives. Nous avons pu les mettre en relation avec nos équipes IT et PACS, et les trois équipes ont rapidement réussi à installer la machine virtuelle pour effectuer tous les tests. Nous avions un délai assez court pour atteindre un niveau d'intégration qui nous permettrait une utilisation transparente, sans que le médecin ne quitte son environnement. C'était un élément clé.La solution contextflow est entièrement intégrée dans notre flux de travail. Les envois se font automatiquement de la modalité vers la solution d'IA, et les résultats sont renvoyés dans le PACS. Ainsi, lorsque le médecin prend connaissance de l'examen, il dispose des résultats de contextflow.Quels sont les indicateurs de performance et les critères d'évaluation utilisés pour mesurer l'efficacité et l'impact clinique de l'application contextflow dans votre département de radiologie ?Au niveau de nos prescripteurs, nous avons une grande quantité de pneumologues et de pneumologues-oncologues au sein de notre pôle. Nous avons donc une équipe de médecins spécialisés dans les affections pulmonaires. Ils ont été très satisfaits de l'application contextflow à un niveau avancé de l'analyse pulmonaire, notamment ici à Lyon. Ils ont particulièrement apprécié la capacité de détecter et de suivre les pathologies pulmonaires dans le temps, ainsi que la possibilité de comparer les résultats.Lorsqu'un patient est envoyé pour une évaluation après trois ou six mois de chimiothérapie, il est extrêmement précieux de disposer d'un outil tel que contextflow pour assurer la reproductibilité de l'analyse et des mesures. Cela a réellement été un atout majeur pour nos médecins prescripteurs.Aujourd'hui, l'utilisation de l'outil est demandée presque systématiquement par les médecins prescripteurs, car ils se sont habitués à son utilisation. Ils orientent donc leurs patients vers notre centre afin que leurs examens puissent bénéficier de cette analyse complémentaire en interne. En ce qui concerne nos propres médecins, comme je l'ai mentionné précédemment, plus l'interface dans le flux de travail est transparente, plus elle est utilisée.Comment aimeriez-vous que la solution contextflow évolue à l'avenir ?J'aimerais beaucoup que contextflow apporte une solution pour la détection d'embolie pulmonaire, car c'est un besoin réel pour tous les services d'imagerie médicale d'urgence. Cela aidera considérablement les urgentistes et les médecins, accélérant ainsi la prise en charge des patients et réduisant le temps perdu lors de l'analyse. L'équipe de contextflow a pris nos remarques au sérieux et travaille dans ce sens.Nous sommes très satisfaits de la solution actuelle. contextflow améliore continuellement la spécificité et la sensibilité de l'algorithme de détection des nodules. Ensuite, nous envisageons d'étendre les possibilités d'analyse des pathologies thoraciques, pas seulement pour les poumons, mais également pour les vaisseaux et le cœur, ainsi que pour tous les organes situés dans la région thoracique.Si à l'avenir, contextflow pouvait également fournir une analyse pour ces éléments, ce serait un véritable atout.

contextflow : aider les radiologues à lire les tomographies thoraciques