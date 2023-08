ANY.RUN monthly updates: New Config Extractors, Suricata Rules, and More

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 31, 2023/EINPresswire.com/ -- ANY.RUN, a cloud interactive sandbox for malware analysis, has released a Monthly Updates: New Config Extractors, Suricata Rules, and More.

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ฌ

New detection logic for IP, URL, Domain. The overhauled logic enables more robust detection of malicious IPs, URLs, and domains.

๐๐ž๐ฐ ๐ฆ๐š๐ฅ๐ฐ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ข๐ ๐ž๐ฑ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ข๐ฑ๐ž๐ฌ

ANY.RUNโ€™s added support for several new malware and improved detection capabilities for families that were already supported: Lu0Bot support, Strela extractor and new YARA rules, RaccoonClipper extractor and new YARA rules, Fixed extractor and rules for LummaStealer.

๐€๐๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฎ๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ฌ

โ€ข Added a rule to detect KrakenStealer

โ€ข Updated extractor and YARA for GO LaplasClipper variations

โ€ข Updated RaccoonStealer extractor and YARA

โ€ข Updated extractor and YARA for StealC

โ€ข Updated Remcos extractor and YARA

โ€ข Separated tags between StormKitty and AsyncRAT

โ€ข Added support for extracting configuration from new XWorm types.

๐๐ž๐ญ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค ๐ซ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฌ

In August, ANY.RUN focused on network rules heavily, writing 120 new Suricata rules.

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ข๐ง๐ ๐“๐ก๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฌ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ

This month, ANY.RUN continued submitting rules to the Emerging Threats community:

โ€ข Parallax RAT now detectable

โ€ข Mekotio rules boosted

โ€ข New rule for DarkCloud stealer.

The ANY.RUN team works hard to keep up with emerging threats.

Read more with examples in the article at ANY.RUN.