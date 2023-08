Vergabestelle Ingenieurwesen in Hessen besetzt – neue Stellenangebote Vertrags- und Vergaberecht Berlin/Bremen

Share This Article

Verwaltungsspezialisten, Betriebswirte und Wirtschaftsjuristen (m/w/d) als Fachkräfte für Auftragsvergabe und Ausschreibungen gesucht

HAMBURG, GERMANY, August 31, 2023/ EINPresswire.com / -- Die Headhunter:innen der Kontrast Personalberatung GmbH haben für die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen eine Schlüsselvakanz im Bereich Verwaltung besetzt und erfolgreich eine Fachkraft für Vergabe und Wettbewerb rekrutiert. Die Ingenieurin hat den Arbeitsvertrag bereits unterschrieben.Die auf verschiedene Rechtsbereiche spezialisierte Headhunting Agentur sucht aktuell für zwei weitere Arbeitgeber Spezialist:innen für den Bereich Vertrags- und Vergaberecht beziehungsweise Auftragsvergabe und Ausschreibungen. Angesprochen werden Wirtschaftsjurist:innen, Verwaltungsfachkräfte und Betriebswirt:innen.Forschungsinstitut in Berlin – Referent:in Vergabe und AusschreibungenEin etabliertes Forschungsinstitut in Berlin sucht als einer der Auftraggeber mit Unterstützung der Personalberater:innen nach Rechtsexpert:innen für den Bereich Ausschreibungen, Vergabe und Verträge . Er oder sie wird die Planung, Koordination und Umsetzung von Vergabeverfahren verantworten, Verträge erstellen und verhandeln sowie die internen Fachabteilungen bei rechtlichen Fragen beraten. Dabei sind die Themen, die die Expert:innen behandeln, vielseitig und inhaltlich interessant.Gesucht werden zum einen Kandidat:innen mit einem betriebswirtschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studium, aber auch Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung und guten Kenntnissen im Vergabe- und Vertragsrecht sowie zu den Rahmenbedingungen des öffentlichen Vergabewesens.Klinikgruppe Bremen – Expert:in VergabemanagementEine Klinikgruppe aus Bremen, eine renommierte Einrichtung mit vier Krankenhäusern und 58 Fachkliniken, sucht ebenfalls eine:n Expert:in für das Vergabe- und Vertragsrecht mit einem entsprechendem Masterstudium sowie Berufserfahrung im Auftragsmanagement und Vergabemanagement.Der oder die Expert:in wird für die rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren und die damit einhergehende Vorbereitung zuständig sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Waren- und Dienstleistungseinkauf, was die strategische Beschaffung vieler verschiedener Produkte mit sich bringt.