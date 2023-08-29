مكيف الهواء أليس Alys R32: تبريد متطور بتكنولوجيا فائقة الآن في الأردن من شركة أريستون الشرق الأوسط،
EINPresswire.com/ -- مكيف الهواء أليس Alys R32: تبريد متطور بتكنولوجيا فائقة
الآن في الأردن من شركة أريستون الشرق الأوسط،
عمًان، أغسطس 2023. قامت شركة أريستون، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تسخين المياه في العديد من أسواق الشرق الأوسط بتوسيع نشاطها ليشمل مكيفات الهواء وذلك بإطلاق مكيف الهواء أليس Alys R32 في الأردن.
يعد مكيف الهواء Alys R32 أحد الحلول المبتكرة للتبريد والتدفئة الفعالة والصديقة للبيئة، حيث أنه مجهز بميزات متقدمة مثل فحص تسرب غاز التبريد، وميزة الجولدن فين (الزعنفة الذهبية).الاسم الرائد في تكنولوجيا الراحة المنزلية ما زال يضمن الجودة المتحدة مع الاستدامة من خلال هذا التنويع.
وقد صرح ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز قائلًا: "نحن فخورون بإطلاق مكيف الهواء Alys R32 وهو علامة على التزامنا بالابتكار والاستدامة وتحقيق راحة عملاءنا. فبفضل استخدام أنظمة توفير الطاقة المتقدمة، وخواص الاتصال الذكية، يعيد مكيف الهواء Alys R32 تعريف الطريقة التي نختبر بها التحكم في درجة الحرارة داخل الغرف ويضع معيارًا جديدًا للبيئة المنزلية. تتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة لأصحاب المنازل الاستمتاع ببيئة مريحة إلى جانب المساهمة في مستقبل أكثر خضرة."
يقدم مكيف الهواء Alys R32 طفرة في كفاءة استخدام الطاقة من خلال فئة كفاءة الطاقة التي تصل إلى A+++. فإنه يضمن الأداء الأمثل في التبريد والتدفئة مع تقليل التأثير البيئي. يتمتع هذا المكيف أيضًا بتقنية "الجولدن فين" " الزعنفة الذهبية" الفريدة، فهذه الطبقة الواقية تحمي مكيف الهواء من العوامل البيئية، مما يضمن متانة أكبر لجهاز التكييف وقدرة على مقاومة العوامل البيئية ويطيل من عمر مكيف الهواء.
يتميز مكيف الهواء Alys R32 بتقنية العاكس المزدوج "2D Inverter" التي تسمح بتعديل دقيق لسرعة المروحة وتردد الضاغط، مما يؤدي لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك والتحكم الفعال في الضوضاء. بالإضافة إن السعات الأكبر من ALYS R32 توفر بتقنية العاكس الثلاثي "3D Inverter" التي توفر عاكسًا إضافيًا للوحدة الداخلية، مما يضمن بيئة داخلية أكثر هدوءًا.
مع توافر بعض الخصائص مثل خاصية "الذاكرة" و"اتبعني" في مكيف الهواء Alys R32، فإنه يوفر بذلك المواءمة والقدرة على التحكم. حيث تتيح خاصية "الذاكرة" حفظ الإعدادات المفضلة، بينما توفر خاصية "اتبعني" إمكانية التحكم في درجة الحرارة في الوقت الفعلي مما يوفر بيئة مريحة بغض النظر عن مكان وجودك داخل المنزل. يأتي مكيف الهواء Alys R32 مزودًا بخاصية مدمجة للكشف عن تسرب غاز التبريد، مما يضمن الأداء الأمثل والسلامة.
وفي تقرير لبرنامج التبريد "Cool Up"، وهو جزء من مبادرة المناخ الدولية (IKI) التابعة للوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك (BMUV)، عن سوق مكيفات الهواء في الأردن حيث ذكر" أن العوامل المُحركة لسوق تكييف الهواء تشمل زيادة القدرة على تحمل التكاليف (نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع عدد السكان، وزيادة مشروعات البناء الجديدة، وتغير المناخ، وزيادة أسعار الكهرباء، وإدخال لوائح فنية جديدة، و توافر التقنيات الجديدة.
وكذلك يأتي حجم الطلب على تقنيات تكييف الهواء المختلفة مدفوعًا بمجموعة من العوامل مثل تثبيت مكيفات هواء في المباني الجديدة و أيضًا في المباني القائمة (وذلك لزيادة حصة الغرف المكيفة)، إلى جانب استبدال أنظمة التكييف المعيبة.
وفي قطاع البناء الجديد، يوجد حوالي 60% من الشقق الجديدة و80% من المباني المخصصة لسكن العائلة الواحدة، ومن 70% إلى 75% من المكاتب الجديدة ومحلات السوبر ماركت، و90% إلى 95% من مباني الرعاية الصحية والمباني الفندقية الجديدة تقوم بتركيب مكيفات الهواء. أما في المباني السكنية القائمة، فهناك احتمال كبير لارتفاع حجم الطلب على سوق مكيفات الهواء حيث يوجد 80% من المساحات السكنية وحوالي 50% من المساحات الغير سكنية مازالت غير مزودة بأنظمة تكييف الهواء.
وفي حين ارتفع معدل نمو سوق مكيفات الهواء في الأردن بنسبة 1.5% بين عامي 2017 و2020، فمن المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6% بين عامي 2021 و2027. تتمتع الأجهزة المتاحة حاليًا بمعدل كفاءة أقل مقارنة بأفضل تكنولوجيا ستتاح في المستقبل، لذلك هناك إمكانية كبيرة لتوفير الطاقة في المستقبل.
وأضاف تورنر قائلًا "باعتمادنا على التواجد القوي لشركة أريستون الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع تسخين المياه على مدار عدة عقود، فإن القطاع الجديد سيكون بمثابة شهادة على التزامنا بتوسيع آفاق شركتنا وإقامة علاقات أعمق مع عملائنا الكرام."
**تقرير حالة عن حالة قطاع التبريد في الأردن_2022.pdf (coolupprogramme.org)
حول مجموعة اريستون جروب
مجموعة اريستون جروب رائدًا من رواد التنمية المستدامة لحلول تسخين المياه والمساحات ومكوناتها والموقدات. بلغت أرباح المجموعة في 2022م حوالي 2.4 مليار دولار، وبدءً من اليوم وبعد إضافة أنظمة سنتروك للحفاظ على المناخ في يناير 2023م، وبلغ موظفي المجموعة أكثر من 10,000 موظف، وفروع في 43 دولة، و31 موقع انتاج و30 مركز بحث وتطوير في خمس دول. اُدرجت مجموعة اريستون في بورصة يورونيكست ميلان منذ نوفمبر 2021م. تبرهن مجموعة اريستون التزامها نحو الاستدامة عن طريق تطوير حلول مستجدة وذات كفاءة مثل المضخات الحرارية وحلول هجينة وأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية. كما تنفرد مجموعة اريستون بديمومة استثمارها في الابتكارات التقنية والرقمنة وأنظمة الاتصال المتقدم، حيث تقدم اريستون مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول والخدمات تحت العلامات التجارية "اريستون"، و"الكو"، و"ولف" كما انها تعمل تحت العلامات الأيقونية "كالوريكس"، و"ان تي أي"، و"اتش تي بي"، و"تشافوتو"، و"اتاج"، و"برينك"، و"كروماجن"، و"راكولد" علاوة على "ثيرموات"، و"اكوفلام" في مشاريع المكونات والموقدات.
Urvashi Kadam
الآن في الأردن من شركة أريستون الشرق الأوسط،
عمًان، أغسطس 2023. قامت شركة أريستون، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تسخين المياه في العديد من أسواق الشرق الأوسط بتوسيع نشاطها ليشمل مكيفات الهواء وذلك بإطلاق مكيف الهواء أليس Alys R32 في الأردن.
يعد مكيف الهواء Alys R32 أحد الحلول المبتكرة للتبريد والتدفئة الفعالة والصديقة للبيئة، حيث أنه مجهز بميزات متقدمة مثل فحص تسرب غاز التبريد، وميزة الجولدن فين (الزعنفة الذهبية).الاسم الرائد في تكنولوجيا الراحة المنزلية ما زال يضمن الجودة المتحدة مع الاستدامة من خلال هذا التنويع.
وقد صرح ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز قائلًا: "نحن فخورون بإطلاق مكيف الهواء Alys R32 وهو علامة على التزامنا بالابتكار والاستدامة وتحقيق راحة عملاءنا. فبفضل استخدام أنظمة توفير الطاقة المتقدمة، وخواص الاتصال الذكية، يعيد مكيف الهواء Alys R32 تعريف الطريقة التي نختبر بها التحكم في درجة الحرارة داخل الغرف ويضع معيارًا جديدًا للبيئة المنزلية. تتيح هذه التكنولوجيا المبتكرة لأصحاب المنازل الاستمتاع ببيئة مريحة إلى جانب المساهمة في مستقبل أكثر خضرة."
يقدم مكيف الهواء Alys R32 طفرة في كفاءة استخدام الطاقة من خلال فئة كفاءة الطاقة التي تصل إلى A+++. فإنه يضمن الأداء الأمثل في التبريد والتدفئة مع تقليل التأثير البيئي. يتمتع هذا المكيف أيضًا بتقنية "الجولدن فين" " الزعنفة الذهبية" الفريدة، فهذه الطبقة الواقية تحمي مكيف الهواء من العوامل البيئية، مما يضمن متانة أكبر لجهاز التكييف وقدرة على مقاومة العوامل البيئية ويطيل من عمر مكيف الهواء.
يتميز مكيف الهواء Alys R32 بتقنية العاكس المزدوج "2D Inverter" التي تسمح بتعديل دقيق لسرعة المروحة وتردد الضاغط، مما يؤدي لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك والتحكم الفعال في الضوضاء. بالإضافة إن السعات الأكبر من ALYS R32 توفر بتقنية العاكس الثلاثي "3D Inverter" التي توفر عاكسًا إضافيًا للوحدة الداخلية، مما يضمن بيئة داخلية أكثر هدوءًا.
مع توافر بعض الخصائص مثل خاصية "الذاكرة" و"اتبعني" في مكيف الهواء Alys R32، فإنه يوفر بذلك المواءمة والقدرة على التحكم. حيث تتيح خاصية "الذاكرة" حفظ الإعدادات المفضلة، بينما توفر خاصية "اتبعني" إمكانية التحكم في درجة الحرارة في الوقت الفعلي مما يوفر بيئة مريحة بغض النظر عن مكان وجودك داخل المنزل. يأتي مكيف الهواء Alys R32 مزودًا بخاصية مدمجة للكشف عن تسرب غاز التبريد، مما يضمن الأداء الأمثل والسلامة.
وفي تقرير لبرنامج التبريد "Cool Up"، وهو جزء من مبادرة المناخ الدولية (IKI) التابعة للوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك (BMUV)، عن سوق مكيفات الهواء في الأردن حيث ذكر" أن العوامل المُحركة لسوق تكييف الهواء تشمل زيادة القدرة على تحمل التكاليف (نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع عدد السكان، وزيادة مشروعات البناء الجديدة، وتغير المناخ، وزيادة أسعار الكهرباء، وإدخال لوائح فنية جديدة، و توافر التقنيات الجديدة.
وكذلك يأتي حجم الطلب على تقنيات تكييف الهواء المختلفة مدفوعًا بمجموعة من العوامل مثل تثبيت مكيفات هواء في المباني الجديدة و أيضًا في المباني القائمة (وذلك لزيادة حصة الغرف المكيفة)، إلى جانب استبدال أنظمة التكييف المعيبة.
وفي قطاع البناء الجديد، يوجد حوالي 60% من الشقق الجديدة و80% من المباني المخصصة لسكن العائلة الواحدة، ومن 70% إلى 75% من المكاتب الجديدة ومحلات السوبر ماركت، و90% إلى 95% من مباني الرعاية الصحية والمباني الفندقية الجديدة تقوم بتركيب مكيفات الهواء. أما في المباني السكنية القائمة، فهناك احتمال كبير لارتفاع حجم الطلب على سوق مكيفات الهواء حيث يوجد 80% من المساحات السكنية وحوالي 50% من المساحات الغير سكنية مازالت غير مزودة بأنظمة تكييف الهواء.
وفي حين ارتفع معدل نمو سوق مكيفات الهواء في الأردن بنسبة 1.5% بين عامي 2017 و2020، فمن المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6% بين عامي 2021 و2027. تتمتع الأجهزة المتاحة حاليًا بمعدل كفاءة أقل مقارنة بأفضل تكنولوجيا ستتاح في المستقبل، لذلك هناك إمكانية كبيرة لتوفير الطاقة في المستقبل.
وأضاف تورنر قائلًا "باعتمادنا على التواجد القوي لشركة أريستون الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع تسخين المياه على مدار عدة عقود، فإن القطاع الجديد سيكون بمثابة شهادة على التزامنا بتوسيع آفاق شركتنا وإقامة علاقات أعمق مع عملائنا الكرام."
**تقرير حالة عن حالة قطاع التبريد في الأردن_2022.pdf (coolupprogramme.org)
حول مجموعة اريستون جروب
مجموعة اريستون جروب رائدًا من رواد التنمية المستدامة لحلول تسخين المياه والمساحات ومكوناتها والموقدات. بلغت أرباح المجموعة في 2022م حوالي 2.4 مليار دولار، وبدءً من اليوم وبعد إضافة أنظمة سنتروك للحفاظ على المناخ في يناير 2023م، وبلغ موظفي المجموعة أكثر من 10,000 موظف، وفروع في 43 دولة، و31 موقع انتاج و30 مركز بحث وتطوير في خمس دول. اُدرجت مجموعة اريستون في بورصة يورونيكست ميلان منذ نوفمبر 2021م. تبرهن مجموعة اريستون التزامها نحو الاستدامة عن طريق تطوير حلول مستجدة وذات كفاءة مثل المضخات الحرارية وحلول هجينة وأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية. كما تنفرد مجموعة اريستون بديمومة استثمارها في الابتكارات التقنية والرقمنة وأنظمة الاتصال المتقدم، حيث تقدم اريستون مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول والخدمات تحت العلامات التجارية "اريستون"، و"الكو"، و"ولف" كما انها تعمل تحت العلامات الأيقونية "كالوريكس"، و"ان تي أي"، و"اتش تي بي"، و"تشافوتو"، و"اتاج"، و"برينك"، و"كروماجن"، و"راكولد" علاوة على "ثيرموات"، و"اكوفلام" في مشاريع المكونات والموقدات.
Urvashi Kadam
The Revelation Consultancy DMCC
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