عربي آدز تتعاون مع فيدا لطرح خدمة الإعلانات على أجهزة التلفاز الذكية من هايسنس في المنطقة
EINPresswire.com/ -- أعلنت كلّ من عربي آدز، الشركة الرائدة عالمياً للتكنولوجيا، وفيدا، المطور العالمي الرائد لأنظمة تشغيل التلفزيونات الذكية، عن توقيع شراكة إعلانية حصرية تغطي أجهزة التلفاز الذكية من هايسنس العاملة بنظام تشغيل فيدا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث يتيح التعاون لمنصة عربي آدز إمكانية الوصول الحصري لقوائم هايسنس من الإعلانات التلفزيونية المتصلة. ويشمل عرض الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت على تلفزيونات هايسنس قائمة عرض بارزة على الشاشة الرئيسية لأجهزة التلفزيون، إلى جانب قائمة ممتازة من محتوى الفيديو المتاح على ملايين شاشات التلفزيون المنزلية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد فتحي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدى عربي آدز: "يسرنا تقديم الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت للجمهور في المنطقة من أصحاب تلفزيونات هايسنس الذكية. وتعزز هذه الشراكة من حضورنا في المنطقة كما تكرس ريادتنا لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بفضل مكانة هايسنس باعتبارها إحدى أفضل ثلاث علامات للتلفزيونات الذكية في منطقة الشرق الأوسط".
ومن جانبه، قال يانيف جرونوالد، رئيس شركة فيدا: "يسعدنا التعاون مع عربي آدز، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الإعلانات على مستوى الشرق الأوسط. ونهدف في فيدا إلى دعم جهات الإعلان والعلامات التجارية من خلال منصتنا المبتكرة للتلفزيونات الذكية، التي تستطيع التكيّف مع الاحتياجات والتفضيلات المحلية. ونعتزم الاستفادة من تكنولوجيا عربي آدز وخبرتها في السوق لتطوير تجربة إعلانات تلفزيونية متصلة بالإنترنت تمتاز بقوتها وجاذبيتها التفاعلية على مستوى المنطقة. كما نثق بقدرة هذه الشراكة على تحقيق النمو لكلا الطرفين، مع تمكين عملائنا من الاستمتاع بباقةٍ أوسع من المحتوى المتميز والمخصص على تلفزيوناتهم العاملة بنظام تشغيل فيدا".
ونجحت عربي آدز منذ العام الماضي في تكريس مكانتها الرائدة في مجال الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت، كما طورت العديد من الشراكات الواعدة مع المُعلنين ووكالات الإعلانات والمؤسسات الحكومية لتنظيم الحملات في مختلف أنحاء المنطقة. وتستطيع الجهات الراغبة بالإعلان استخدام منصة الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت من عربي آدز لتقديم تجربة إعلانية موجهة إلى الجمهور على شاشات التلفزيون، سواء عبر الشاشات الرئيسية أو متاجر التطبيقات التلفزيونية أو التطبيقات المدمجة مع التلفاز.
وبدورها، كشفت هايسنس في وقت سابق من العام الحالي عن تشكيلتها الأحدث من التلفزيونات المزودة بتقنية ULED والشاشات الصغيرة بتقنية LED، وغيرها من التلفزيونات الليزرية. كما أعلنت العلامة الرائدة عن تلفزيونها من طراز 85UX المزود بتقنية ULED X، ويمثّل منتجاً متطوراً فائق الأداء ومزود بباقة من المزايا المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات جودة الصورة ودقتها، بالاعتماد على الشريحة فائقة التطور التي ابتكرتها هايسنس بشكل مستقل لتلفزيوناتها المزودة بتقنية ULED.
Pragati Malik
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد فتحي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدى عربي آدز: "يسرنا تقديم الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت للجمهور في المنطقة من أصحاب تلفزيونات هايسنس الذكية. وتعزز هذه الشراكة من حضورنا في المنطقة كما تكرس ريادتنا لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بفضل مكانة هايسنس باعتبارها إحدى أفضل ثلاث علامات للتلفزيونات الذكية في منطقة الشرق الأوسط".
ومن جانبه، قال يانيف جرونوالد، رئيس شركة فيدا: "يسعدنا التعاون مع عربي آدز، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الإعلانات على مستوى الشرق الأوسط. ونهدف في فيدا إلى دعم جهات الإعلان والعلامات التجارية من خلال منصتنا المبتكرة للتلفزيونات الذكية، التي تستطيع التكيّف مع الاحتياجات والتفضيلات المحلية. ونعتزم الاستفادة من تكنولوجيا عربي آدز وخبرتها في السوق لتطوير تجربة إعلانات تلفزيونية متصلة بالإنترنت تمتاز بقوتها وجاذبيتها التفاعلية على مستوى المنطقة. كما نثق بقدرة هذه الشراكة على تحقيق النمو لكلا الطرفين، مع تمكين عملائنا من الاستمتاع بباقةٍ أوسع من المحتوى المتميز والمخصص على تلفزيوناتهم العاملة بنظام تشغيل فيدا".
ونجحت عربي آدز منذ العام الماضي في تكريس مكانتها الرائدة في مجال الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت، كما طورت العديد من الشراكات الواعدة مع المُعلنين ووكالات الإعلانات والمؤسسات الحكومية لتنظيم الحملات في مختلف أنحاء المنطقة. وتستطيع الجهات الراغبة بالإعلان استخدام منصة الإعلانات التلفزيونية المتصلة بالإنترنت من عربي آدز لتقديم تجربة إعلانية موجهة إلى الجمهور على شاشات التلفزيون، سواء عبر الشاشات الرئيسية أو متاجر التطبيقات التلفزيونية أو التطبيقات المدمجة مع التلفاز.
وبدورها، كشفت هايسنس في وقت سابق من العام الحالي عن تشكيلتها الأحدث من التلفزيونات المزودة بتقنية ULED والشاشات الصغيرة بتقنية LED، وغيرها من التلفزيونات الليزرية. كما أعلنت العلامة الرائدة عن تلفزيونها من طراز 85UX المزود بتقنية ULED X، ويمثّل منتجاً متطوراً فائق الأداء ومزود بباقة من المزايا المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات جودة الصورة ودقتها، بالاعتماد على الشريحة فائقة التطور التي ابتكرتها هايسنس بشكل مستقل لتلفزيوناتها المزودة بتقنية ULED.
Pragati Malik
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