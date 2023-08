Faucon Américain Vendu Pour €135,000, Le Plus Cher À L'enchère Internationale Des Éleveurs De Faucons En Arabie Saoudite

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 24, 2023/ EINPresswire.com / -- La 9ème nuit de la Vente aux Enchères Internationale des Éleveurs de Faucons, organisée par le Saudi Falcon Club à son siège à Malham (au nord de Riyad), a vu la vente du faucon le plus cher de la troisième édition de la vente aux enchères.Le faucon le plus cher, un pur faucon Hur ultra-blanc, appartient à la ferme américaine MGE. Il mesure 18 pouces de long et 18,5 pouces de large et pèse 1480 grammes. Les enchères pour le faucon ont commencé à 50,000 EUR avant d'être vendu pour 135,000 EUR.Le Saudi Falcon Club présente une sélection de faucons sur la plateforme de vente aux enchères. Des compétitions sont diffusées en direct sur les chaînes de télévision retransmettant l'événement et sur les plateformes de médias sociaux du club. Le club annonce les faucons proposés avant chaque nuit de vente aux enchères.La Vente aux Enchères Internationale des Éleveurs de Faucons accueille ses visiteurs tous les jours jusqu'au vendredi prochain - 25 août 2023 - de 16 heures à 23 heures.Il convient de noter que la Vente aux Enchères Internationale des Éleveurs de Faucons représente un marché sûr et fiable pour les fauconniers et les éleveurs de faucons. Elle contribue à la réalisation de la vision du Saudi Falcon Club, qui est de mener dans le domaine du développement et de l'innovation en matière de fauconnerie, d'élevage et de soins. Cette initiative est un soutien culturel et économique et une plateforme pour renforcer la sensibilisation à l'environnement.