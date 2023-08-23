"ماي إير رايتس" تتوسع في تغطيتها لتشمل تشريعات حقوق الركاب المصرية الجديده

Myairrights - Egypt New passenger protection regulation

ATLANTA, GEORGIA, USA, August 23, 2023/EINPresswire.com/ -- "ماي إير رايتس" تتوسع في تغطيتها الشاملة لتشمل تشريعات حقوق الركاب المصرية الجديده.

"ماي إير رايتس"، الرائدة في صناعة السفر، تعلن عن توسيع نطاق تغطيتها لتشمل تشريعات حماية الركاب المصرية ECAR 601 هذه الخطوة الهامة تعزز التزام "ماي إير رايتس" بتقديم دعم لا مثيل له وحماية للمسافرين الجويين، وهدفها رحلات سلسة وخالية من التوتر.

تشريعات ECAR 601، وهي لائحة الطيران المدني المصرية رقم 601، تم تقديمها لحماية حقوق الركاب، وتقديم تعويضات ومساعدات في حالات تأخر الرحلات، أو إلغائها، أو رفض الصعود على متنها، وتعامل سيء مع الأمتعة. "ماي إير رايتس"، بمنصتها المتقدمة وفريق خبرائها، توسع نطاق تغطيتها لتقديم تأكيد أكبر للمسافرين حول العالم بأنهم في أمان خلال رحلاتهم إلى ومن مصر.

تشمل التوسع في التغطية مجموعة من الميزات الرئيسية، بما في ذلك:

متابعة فوريه: تكنولوجيا "ماي إير رايتس" المتقدمة تراقب الرحلات بشكل مستمر، وتحدد الانقطاعات على الفور، مما يتيح تقديم المساعدة في الوقت المناسب للمسافرين المتأثرين.

دعم مخصص: فريق من المحترفين على استعداد على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع لمساعدة الركاب في تقديم مطالبهم، مما يضمن عملية بسيطة للحصول على تعويضاتهم المشروعة.

تقديم المطالبات بسهولة: منصة "ماي إير رايتس" السهلة الاستخدام، تبسط عملية تقديم المطالبات، مما يتيح للمسافرين تقديم وتتبع مطالباتهم بسهولة من أي مكان في العالم.

أعرب مؤسس ومدير "ماي إير رايتس"، محمد فتحي، عن اعجابه بشأن التوسع في التغطية: "لطالما كانت مهمتنا تمكين المسافرين والدفاع عن حقوقهم. من خلال توسيع تغطيتنا للائحة ECAR 601، نضمن أن المزيد من المسافرين يمكنهم الاستمتاع بالطمأنينة التي يستحقونها، علمًا بأن "ماي إير رايتس" ستكون إلى جانبهم في حالة أي اضطرابات خلال رحلاتهم".

مع هذا التوسع في التغطية، تستمر "ماي إير رايتس" في إعادة تعريف تجربة السفر، وجعل حقوق الركاب أولوية وتقديم حلاً شاملاً لأولئك المتأثرين بانقطاعات الرحلات.

لمزيد من المعلومات حول التغطية الموسعة لـ "ماي إير رايتس" والتزامها بحقوق الركاب، يرجى زيارة www.myairrights.com.

عن "ماي إير رايتس":

"ماي إير رايتس" هي الرائدة في مجال الابتكار في صناعة السفر، ملتزمة بتحويل تجربة السفر للمسافرين حول العالم.