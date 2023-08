LADO International Institute divulga calendário das novas turmas de inglês para o ano letivo 2023-2024

VIENNA, VA, USA, August 21, 2023/ EINPresswire.com / -- Setembro está prestes a começar com mais uma nova sessão de turmas de inglês. Novos alunos vindos de vários países se juntam aos estudantes que já estão aprimorando o inglês como segunda língua no Lado International Institute . Como acontece todos os meses a equipe e os professores LADO dão as boas-vindas no primeiro dia de aula durante um café da manhã oferecido pela escola.A viagem de campo aos pontos turísticos de Washington DC, como de costume, são ótimo momento para novos alunos recém-chegados de outros países começarem a se familiarizar com a cidade, com a cultura americana e claro, praticar o inglês com os professores e colegas durante o passeio.Este mês marca o início do ano letivo nos EUA e por isso muitos alunos que acabaram de completar os 10 níveis de inglês estão partindo para novo desafio de estudar em um College ou Universidade. A escola LADO tem parceria com algumas instituições de nível superior em vários estados americanos que não exigem teste de proficiência de inglês para os alunos LADO que tiverem nota mínima de 85 nos níveis 9 e 10, que são os avançados.O calendário do ano letivo 2023-2024 já está disponível com as datas de início das novas sessões que acontecem todos os meses para o programa Intensivo e a cada dois meses para os programas Semi-Intensivo e do Programa de aula aos Sábados. O calendário também traz os horários de cada aula e os valores dos cursos, inclusive para as aulas particulares chamadas Private Tutorial.Outra novidade é que Instituto LADO está se preparando para participar em Setembro, no Brasil, de um grande evento, promovido pelo ICEF, que conecta recrutadores de alunos às escolas internacionais de todo o mundo. O CEO do Instituto LADO, Claudio Herrera e a Celia Contreras, coordenadora de assuntos de interncâmbio da LADO, estarão em São Paulo entre os dias 14 e 16 de Setembro apresentando a escola e as oportunidades de negócios para os agentes de mais de 30 países da América Latina.ESTUDANTE INTERNACIONALO LADO International Institute tem a certificação ACCET, uma agência nacional de credenciamento altamente respeitada e reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, que autoriza o LADO Institute a receber alunos com visto de estudante internacional - F1. A escola LADO tem equipe dedicada de profissionais para auxiliar os alunos a obterem o I-20, documento necessário para aplicar para o visto de estudante junto às embaixadas americanas de cada país.Os programas da escola LADO oferecem uma verdadeira imersão no Inglês com 10 níveis que vão desde o iniciante até o avançado e níveis de maior fluência como o preparatório para o exame TOEFL e Business English, por exemplo.A escola conta com programas regulares à disposição dos alunos: Intensivo, Semi-Intensivo, aos Sábados, aulas particulares e o Certificado TEFL, que prepara pessoas já fluentes na língua para dar aulas de inglês.Nos programas regulares, no caso do Intensivo, cada nível tem a duração de 4 semanas com aulas de segunda-feira a sexta-feira por quatro horas por dia. Já no Semi-intensivo cada nível tem a duração de 8 semanas e as aulas são de segunda-feira a quinta-feira e duram duas horas e meia. O programa de Sábado também dura 8 semanas e as aulas duram quatro horas e meia.O LADO International Institute fica há poucos quilômetros da Casa Branca, o principal ponto da capital norte-americana. Há apenas dois meses no novo endereço, que fica no condado de Vienna, na Virgínia, a escola LADO conta com moderna estrutura com 20 salas de aula climatizadas, professores experientes, equipe preparada para apoiar os alunos e um lounge para os estudantes. A nova sede tem localização privilegiada estando próxima de estação de metrô, restaurantes e supermercados.Há 40 anos o LADO International Institute tem se dedicado a ajudar estrangeiros a realizar o sonho de aprender a falar inglês como segunda língua. A metodologia de sucesso foi desenvolvida pelo Dr. Robert Lado, especialista em Linguística Aplicada, que se inspirou na própria experiência de quando teve que aprender o inglês, para criar o sistema: Aprendizagem - Internalização - Fluência que resultou na série de livros pedagógicos The Lado English Series.